Dấu hiệu trẻ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch giữa nắng nóng

Trẻ nhỏ vui chơi lâu dưới trời nắng có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng sốt cao, khó thở, co giật. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan.

Say nắng ở trẻ không chỉ gây mệt mỏi mà còn có thể dẫn tới hôn mê, tổn thương đa cơ quan nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Ảnh: Unsplash.

Nắng nóng gay gắt những ngày gần đây không chỉ khiến trẻ nhỏ mệt mỏi mà còn làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và nhiều bệnh lý hô hấp, tiêu hóa.

Say nắng, say nóng có thể đe dọa tính mạng trẻ

Theo TS.BS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ nhỏ là nhóm rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng do khả năng điều hòa thân nhiệt còn kém. Khi tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao, cơ thể trẻ dễ mất nước, rối loạn điện giải và tăng thân nhiệt nghiêm trọng.

Bác sĩ cho biết say nắng, say nóng là tình trạng nguy hiểm, có thể gây tổn thương nhiều cơ quan nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Trong trường hợp nặng, trẻ có thể tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí không qua khỏi.

Những dấu hiệu thường gặp gồm sốt cao trên 40 độ C, da nóng đỏ và khô, mạch nhanh, khó thở, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn. Một số trẻ có biểu hiện mê sảng, lơ mơ, mất ý thức hoặc co giật, đây là các dấu hiệu cảnh báo cần cấp cứu ngay.

Theo khuyến cáo của chuyên gia, khi phát hiện trẻ có biểu hiện say nắng, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ vào nơi thoáng mát, gọi cấp cứu 115 hoặc cơ sở y tế gần nhất. Trong lúc chờ hỗ trợ, cha mẹ có thể lau người cho trẻ bằng nước mát kết hợp quạt để hạ thân nhiệt. Nếu trẻ còn tỉnh táo, nên cho uống nước mát từng ngụm nhỏ.

Với trường hợp trẻ hôn mê hoặc ngừng thở, người lớn cần tiến hành hồi sức tim phổi nếu có kỹ năng, đồng thời theo dõi sát thân nhiệt, nhịp tim và nhịp thở trong quá trình chờ cấp cứu.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ ra ngoài trong khung giờ nắng nóng đỉnh điểm từ 10h đến 16h. Khi tham gia hoạt động ngoài trời, trẻ cần mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, uống đủ nước và nghỉ ngơi thường xuyên.

Trẻ dễ mắc bệnh hô hấp do thay đổi nhiệt độ đột ngột

Không chỉ đối mặt nguy cơ say nóng, trẻ em còn dễ mắc các bệnh đường hô hấp trong mùa hè. Theo các chuyên gia, thời tiết oi bức khiến trẻ thường xuyên di chuyển giữa môi trường ngoài trời nóng bức và phòng điều hòa lạnh sâu, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn khiến cơ thể chưa kịp thích nghi.

Tình trạng này làm suy giảm khả năng bảo vệ của hệ hô hấp. Bên cạnh đó, cơ thể mất nước khiến niêm mạc mũi - họng khô hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus xâm nhập gây bệnh. Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ nhỏ càng dễ bị tổn thương trước các tác nhân từ môi trường.

Cha mẹ cần theo dõi các biểu hiện bất thường như ho, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng, khàn tiếng, sốt, thở khò khè, khó thở hoặc mệt mỏi, biếng ăn. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc nặng lên, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.

Gia tăng bệnh tiêu hóa trong mùa hè

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết mùa nắng nóng cũng là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt ở nhóm dưới 5 tuổi do hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện.

Các bệnh thường gặp gồm tiêu chảy cấp do siêu vi hoặc vi khuẩn như E.coli, Salmonella; ngộ độc thực phẩm; rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, táo bón; nhiễm ký sinh trùng đường ruột và tình trạng mất nước kéo dài.

Các dấu hiệu cha mẹ cần lưu ý gồm tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, đau bụng, chướng bụng, sốt, biếng ăn hoặc biểu hiện mất nước như môi khô, mắt trũng, tiểu ít, khát nhiều, trẻ lừ đừ.

Để phòng bệnh, chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cho trẻ ăn chín uống sôi, bảo quản thực phẩm đúng cách, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và đảm bảo trẻ uống đủ nước mỗi ngày. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay nếu dưới 6 tháng tuổi hoặc có biểu hiện tiêu chảy nhiều, nôn liên tục, sốt cao, phân có máu hay dấu hiệu mất nước nghiêm trọng.