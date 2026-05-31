Loạt phòng khám ở Hà Nội bị xử phạt

Hàng loạt sai phạm về điều kiện hoạt động, niêm yết giá và phạm vi chuyên môn khiến 5 cơ sở y tế tại Hà Nội bị xử phạt tổng cộng 201 triệu đồng.

Mức xử phạt cao nhất trong đợt này thuộc về Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc Vinh - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Vuông Tròn (khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ). Ảnh chụp màn hình.

Trong tuần qua (từ ngày 23 đến 29/5), Sở Y tế Hà Nội đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt lên tới 201 triệu đồng, trong đó có một phòng khám chuyên khoa phụ sản bị xử phạt 163 triệu đồng và bị tước giấy phép hoạt động trong 3 tháng.

Nhiều cơ sở vi phạm về biển hiệu, hồ sơ khám chữa bệnh

Theo Quyết định số 1777/QĐ-XPHC ngày 22/5, Phòng khám Sản phụ khoa Nhật Việt (635 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy) bị xử phạt 6 triệu đồng.

Cơ sở này bị xác định có ba vi phạm gồm: biển hiệu không đầy đủ các thông tin theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng ghi chép không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Tại Quyết định số 1813/QĐ-XPHC ngày 28/5, Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa Thiện Tâm An - Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Thiện Tâm An (ki-ốt số 2, tầng 1, tòa HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt) bị xử phạt 4 triệu đồng do lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Trong khi đó, Công ty TNHH Phòng khám Tương Lai - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic (khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Bát Tràng) bị xử phạt 20 triệu đồng theo Quyết định số 1821/QĐ-XPHC ngày 29/5.

Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic bị xử phạt 20 triệu đồng theo Quyết định số 1821/QĐ-XPHC ngày 29/5. Ảnh: Thỏ Ngọc Clinic.

Các vi phạm của cơ sở này gồm: biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; không bảo đảm một trong các điều kiện hoạt động sau khi được cấp giấy phép; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Ngoài hình thức xử phạt tiền, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 4076/HNO-GPHĐ trong thời hạn 3 tháng.

Hai phòng khám bị tước giấy phép hoạt động

Theo Quyết định số 1795/QĐ-XPHC ngày 26/5, hộ kinh doanh Lê Thị Mai Phương (121-123 Cầu Diễn, phường Xuân Phương) bị xử phạt 8 triệu đồng.

Cơ sở này vi phạm các lỗi gồm: không bảo đảm một trong các điều kiện hoạt động sau khi được cấp giấy phép khám chữa bệnh; lập sổ khám bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 616/HNO-GPHĐ trong thời gian 3 tháng.

Mức xử phạt cao nhất trong đợt này thuộc về Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc Vinh - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Vuông Tròn (khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ).

Theo Quyết định số 1815/QĐ-XPHC ngày 28/5, cơ sở này bị xử phạt tổng cộng 163 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Các hành vi vi phạm gồm: người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không thực hiện ủy quyền theo quy định; bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức; biển hiệu không đầy đủ thông tin; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép; lập sổ khám bệnh nhưng ghi chép không đầy đủ theo quy định.

Ngoài số tiền xử phạt, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 4423/HNO-GPHĐ trong thời hạn 3 tháng.

Đồng thời, bà Lê Thị Kiều bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 012993/HNO-CCHN trong thời hạn 6 tháng theo quy định tại Nghị định 68/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, chỉ trong một tuần, 5 cơ sở khám chữa bệnh bị xử phạt với tổng số tiền 201 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện hoạt động của cơ sở y tế, việc niêm yết giá dịch vụ, quản lý hồ sơ khám chữa bệnh và thực hiện đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép.