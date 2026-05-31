Mùa hè, trẻ nên uống nước thế nào?

Mùa hè là thời điểm trẻ vận động nhiều hơn, đồng thời nhiệt độ cao cũng khiến cơ thể dễ mất nước. Uống nước đúng cách giúp trẻ duy trì sức khỏe, phòng ngừa kiệt sức do nắng nóng.

Mùa hè là thời điểm trẻ em thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, vui chơi, vận động nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, nhiệt độ cao cùng tình trạng đổ mồ hôi liên tục cũng khiến cơ thể trẻ mất nước nhanh chóng. Theo các chuyên gia nhi khoa, trẻ em có nguy cơ mất nước cao hơn người lớn do cơ chế điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện và tỷ lệ nước trong cơ thể lớn hơn.

Trẻ nên uống nước thế nào khi nắng nóng?

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), nhu cầu nước của trẻ thay đổi theo độ tuổi, mức độ vận động và điều kiện thời tiết.

- Khoảng 6 tháng tuổi, trẻ sơ sinh có thể bắt đầu được cho uống nước. Trẻ chỉ cần khoảng 110-240 ml nước mỗi ngày cho đến khi tròn một tuổi vì phần lớn lượng chất lỏng còn lại đến từ sữa mẹ hoặc sữa công thức.

- Trẻ 1-3 tuổi cần khoảng 1-1,3 lít chất lỏng mỗi ngày, bao gồm nước uống, sữa và lượng nước có trong thực phẩm.

- Trẻ 4-8 tuổi cần khoảng 1,2-1,5 lít mỗi ngày.

- Với trẻ lớn hơn, nhu cầu nước có thể lên tới 1,5-2 lít hoặc nhiều hơn nếu thường xuyên vận động ngoài trời.

Trong những ngày nắng nóng, cha mẹ nên khuyến khích trẻ uống nước đều đặn thay vì đợi đến khi khát. Có thể cho trẻ uống từng ngụm nhỏ nhiều lần trong ngày, đặc biệt sau khi ngủ dậy, trước và sau khi vận động, sau khi vui chơi ngoài trời hoặc khi vừa đổ nhiều mồ hôi.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên để trẻ uống quá nhiều nước trong một lần vì có thể gây khó chịu cho dạ dày và làm loãng nồng độ điện giải trong cơ thể. Việc duy trì lượng nước ổn định trong suốt cả ngày sẽ hiệu quả hơn nhiều so với uống dồn dập.

Uống đủ nước vào mùa hè giúp trẻ tránh nguy cơ mất nước. Ảnh: Vecteezy.

Trẻ nên uống nước gì?

Theo Hopkins Medicine, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để bổ sung nước cho trẻ trong mùa hè. Đây là loại đồ uống không chứa đường, không chứa chất kích thích và giúp cơ thể hấp thu nhanh chóng.

Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, sữa mẹ hoặc sữa công thức vẫn là nguồn cung cấp nước chủ yếu và thường không cần bổ sung thêm nước lọc nếu trẻ khỏe mạnh. Trẻ lớn hơn có thể sử dụng thêm các loại nước ép trái cây tươi với lượng vừa phải hoặc ăn các loại trái cây giàu nước như dưa hấu, cam, bưởi, thanh long.

Trong trường hợp trẻ bị tiêu chảy, nôn ói hoặc có dấu hiệu mất nước, dung dịch bù nước điện giải theo hướng dẫn của nhân viên y tế là lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ sử dụng nước ngọt có ga, trà sữa, nước tăng lực hoặc các loại đồ uống chứa nhiều đường. Những loại thức uống này có thể làm tăng lượng calo không cần thiết và không mang lại hiệu quả bù nước tối ưu, thậm chí còn làm tăng nguy cơ mất nước nhiều hơn.

Dấu hiệu trẻ bị mất nước

Mất nước ở trẻ có thể xuất hiện từ nhẹ đến nặng. Những dấu hiệu sớm thường gặp bao gồm:

Trẻ sơ sinh:

Số lượng tã ướt ít hơn, thường dao động 6-8 chiếc

Buồn ngủ quá mức

Thóp lõm trên đầu em bé

Không có nước mắt khi khóc

Trẻ lớn hơn:

Khát nhiều

Môi, miệng khô

Tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu

Mệt mỏi, ít hoạt động hơn bình thường

Chóng mặt khi đứng lên

Giảm hứng thú với các hoạt động vui chơi

Da đỏ ửng

Mắt trũng, buồn ngủ bất thường ở trường hợp nặng.