Loại cây quý mọc khắp vườn, là 'thần dược' tự nhiên

Cây cơm cháy từ lâu đã được mệnh danh là một trong những "thần dược" tự nhiên trong y học cổ truyền châu Âu.

Ngày nay, loại thảo dược này đang trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn cầu nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Vậy cơm cháy có tác dụng gì cho sức khỏe?

Tăng cường miễn dịch

Quả và hoa của cây cơm cháy chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin có thể tăng cường hệ miễn dịch. Chúng cũng có thể giúp giảm viêm, giảm căng thẳng và bảo vệ tim mạch. Một số chuyên gia khuyên dùng quả cơm cháy để giúp ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng cảm lạnh và cúm.

Chống viêm

Nước ép quả cơm cháy tươi rất giàu các hợp chất chống oxy hóa, như axit protocatechuic và axit chlorogenic. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng thực vật (các chất dinh dưỡng có trong thực vật) như flavonoid quercetin và rutin. Flavonoid có tác dụng chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa, có thể dẫn đến bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư và các bệnh về nhận thức như Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Tốt cho tim mạch

Quả cơm cháy rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm viêm, cholesterol và huyết áp. Các chất dinh dưỡng thực vật và chất xơ trong quả cơm cháy giúp giảm lượng cholesterol lưu thông (trong máu) bằng cách liên kết với (cholesterol) và đào thải nó ra khỏi cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy quả cơm cháy có thể giúp giảm huyết áp bằng cách làm giảm lượng axit uric trong máu.Nồng độ axit uric cao trong máu có liên quan đến sự phát triển của bệnh tăng huyết áp.

Hỗ trợ sức khỏe phổi

Một số nghiên cứu cho thấy quả cơm cháy có thể giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh về đường hô hấp, nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn để xác nhận lợi ích này. Quả cơm cháy có chứa quercetin, một loại flavonoid và chất chống oxy hóa được biết đến là có tác dụng hỗ trợ chức năng phổi, đặc biệt là ở những người mắc bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Cây cơm cháy có thể làm giảm các triệu chứng ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) khi kết hợp với các hợp chất khác.

Cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn

Hàm lượng chất xơ trong quả cơm cháy thúc đẩy sức khỏe đường ruột và tiêu hóa bằng cách cung cấp prebiotic, một loại chất xơ nuôi dưỡng probiotic, còn được gọi là vi khuẩn "tốt", trong đường ruột. Sử dụng một liều lượng quả cơm cháy vừa phải giúp điều hòa nhu động ruột, làm mềm phân và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, cải thiện dứt điểm tình trạng táo bón kinh niên.

Thúc đẩy sức khỏe làn da

Các chất chống oxy hóa trong thực phẩm chức năng từ quả cơm cháy có thể giúp giảm viêm và có khả năng giảm tác hại của ánh nắng mặt trời lên da. Tuy nhiên, nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn rất hạn chế.