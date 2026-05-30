5 thức uống giàu canxi không kém sữa, bổ dưỡng đủ đường lại cực dễ tìm

Nhiều loại đồ uống thực vật và nước ép có thể cung cấp lượng canxi tương đương hoặc thậm chí cao hơn sữa bò, đặc biệt lý tưởng cho người không dung nạp lactose.

Sữa đậu nành là nguồn cung cấp protein chất lượng cao.

Dưới đây là các lựa chọn hàng đầu không phải ai cũng biết.

Sữa đậu nành

Đứng đầu trong danh sách các loại sữa hạt thay thế sữa bò chính là sữa đậu nành. Trong một ly sữa đậu nành nguyên chất tự nhiên (240 ml) có thể cung cấp khoảng 60 mg canxi, nhưng nếu bạn sử dụng các dòng sữa đậu nành được bổ sung vi chất (fortified soy milk), hàm lượng canxi có thể tăng vọt lên đến 300 mg canxi – con số này không kém gì so với một ly sữa bò thông thường.

Đặc biệt, sữa đậu nành còn chứa lượng protein chất lượng cao và isoflavone giúp cân bằng nội tiết tố phái đẹp, ngăn ngừa hiệu quả quá trình tiêu xương ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Sữa hạt hạnh nhân

Nếu xét về các loại hạt, hạnh nhân chính là "vua" về hàm lượng canxi. Trung bình, một ly sữa hạnh nhân nguyên chất có thể đáp ứng gần 25% đến 30% nhu cầu canxi hàng ngày của một người trưởng thành. Bên cạnh lượng canxi dồi dào dẻo dai giúp nuôi dưỡng xương khớp, sữa hạnh nhân còn cực kỳ giàu vitamin E – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làm đẹp da, mờ nếp nhăn và bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh. Với lượng calo rất thấp, đây còn là thức uống giảm cân lý tưởng cho hội chị em.

Sữa hạt mè đen (vừng đen)

Ít ai ngờ rằng những hạt mè đen nhỏ bé lại ẩn chứa một nguồn canxi "khủng" đến vậy. Khoa học chứng minh, hàm lượng canxi có trong hạt mè đen cao gấp hơn cả sữa bò nếu tính trên cùng một trọng lượng. Việc chế biến một ly sữa mè đen ấm áp mỗi sáng không chỉ giúp củng cố mật độ xương, giảm đau nhức khớp khi trái gió trở trời mà còn giúp đen tóc, bổ máu, nhuận tràng, giải độc cơ thể cực tốt nhờ lượng chất xơ và chất béo lành mạnh dồi dào.

Nước ép rau cải xoăn

Không chỉ các loại hạt mới có canxi, các loại rau lá xanh đậm mà đại diện tiêu biểu là cải xoăn (Kale) chính là một minh chứng. Một ly nước ép chứa lượng canxi dồi dào và đặc biệt là cực kỳ dễ hấp thụ do rau cải xoăn chứa rất ít oxalate (hợp chất thường gây cản trở hấp thụ canxi ở các loại rau khác như rau chân vịt).

Ép cải xoăn cùng táo hoặc dứa sẽ cho bạn một ly thức uống vừa thanh mát, thải độc da, vừa tăng cường sức đề kháng và bảo vệ khung xương vững chắc.

Sữa hạt chia và yến mạch

Hạt chia là một "nhà máy" dinh dưỡng tí hon khi chứa lượng canxi dồi dào. Khi kết hợp hạt chia ngâm nở cùng sữa yến mạch, bạn sẽ có một loại đồ uống sánh mịn, thơm ngon và giàu canxi bậc nhất.

Thức uống này không chỉ giúp bổ sung khoáng chất cho xương răng mà còn chứa hàm lượng chất xơ hòa tan beta-glucan khổng lồ giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch và giữ cho hệ tiêu hóa luôn hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón.