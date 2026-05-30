Cách uống nước tía tô giúp thanh nhiệt cơ thể mùa nắng nóng

  • Thứ bảy, 30/5/2026 16:30 (GMT+7)
Trong những ngày hè oi bức, nước tía tô là thức uống quen thuộc được nhiều người sử dụng để giải khát và bổ sung nước cho cơ thể.

Nước tía tô được nấu từ lá tía tô, loại rau gia vị chứa nhiều vitamin, khoáng chất.

Nhiều người có xu hướng lựa chọn các loại đồ uống từ thảo mộc để bổ sung nước và thay đổi khẩu vị trong sinh hoạt hàng ngày. Trong đó, nước tía tô được ưa chuộng nhờ nguyên liệu dễ tìm, cách chế biến đơn giản và hương vị đặc trưng.

Theo y học cổ truyền, lá tía tô thường được sử dụng trong các bài thuốc nhằm hỗ trợ giải cảm và giảm một số triệu chứng khó chịu liên quan đến tiêu hóa. Tuy nhiên, để phát huy lợi ích của loại thức uống này, người dùng cần lưu ý về cách chế biến, thời điểm sử dụng và lượng uống phù hợp.

Nước tía tô có tác dụng gì trong mùa nắng nóng?

Hỗ trợ bổ sung nước và làm dịu cảm giác mệt mỏi do thời tiết nóng bức

Vào mùa hè, cơ thể dễ mất nước thông qua quá trình đổ mồ hôi. Việc bổ sung đủ nước giúp duy trì các hoạt động sinh lý bình thường, hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và giảm cảm giác mệt mỏi. Nước tía tô có hương thơm đặc trưng, dễ uống và có thể trở thành lựa chọn thay thế cho các loại đồ uống chứa nhiều đường trong những ngày nắng nóng.

Hỗ trợ tiêu hóa

Theo y học cổ truyền, lá tía tô có thể hỗ trợ giảm đầy bụng, khó tiêu và cảm giác khó chịu sau bữa ăn. Một số hợp chất có trong tinh dầu tía tô được cho là có thể góp phần tạo cảm giác dễ chịu cho đường tiêu hóa.

Cung cấp một số vitamin cho cơ thể

Nước tía tô được nấu từ lá tía tô, loại rau gia vị chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật như flavonoid, polyphenol. Trong quá trình đun nấu, một phần các hợp chất này có thể hòa tan vào nước, góp phần tạo nên hương vị đặc trưng và bổ sung thêm các chất có lợi cho cơ thể.

Cách nấu nước tía tô đơn giản tại nhà

Nguyên liệu gồm lá tía tô tươi và nước sạch. Bạn có thể thêm chút gừng, chanh hoặc mật ong tùy khẩu vị.

Cách thực hiện

Bước 1: Rửa sạch lá tía tô.

Bước 2: Đun sôi cùng lượng nước phù hợp trong 10-15 phút.

Bước 3: Lọc bỏ bã, để nguội hoặc uống ấm.

Cách uống nước tía tô đúng cách

Nước tía tô có thể được sử dụng như một thức uống bổ sung trong những ngày thời tiết nắng nóng, tuy nhiên không nên dùng để thay thế hoàn toàn nước lọc. Để đảm bảo cân bằng lượng nước nạp vào cơ thể, người trưởng thành nên uống với lượng vừa phải và kết hợp với chế độ ăn uống đa dạng.

Thời điểm phù hợp để sử dụng là vào buổi sáng hoặc giữa các bữa ăn. Bên cạnh đó, không nên uống quá nhiều vào buổi tối, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc thường xuyên thức giấc vào ban đêm.

https://vov.vn/suc-khoe/cach-uong-nuoc-tia-to-giup-thanh-nhiet-co-the-mua-nang-nong-post1296278.vov

Thu Hiền/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Dồn dập 3 ca tiêm phòng dại nhập viện trong 30 phút

    7 giờ trước 10:02 30/5/2026

    Giữa đợt nắng nóng gay gắt, số ca bị chó mèo cắn phải đi tiêm phòng dại gia tăng. Nhiều người nhập viện trong tâm trạng hoảng loạn sau khi vật nuôi bất ngờ không qua khỏi.

