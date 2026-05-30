Dấu hiệu tiểu đường thai kỳ mẹ bầu nào cũng nên biết

Nhiều thai phụ mắc tiểu đường thai kỳ không có triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, một số dấu hiệu bất thường vẫn có thể xuất hiện và không nên bỏ qua.

Tiểu đường thai kỳ là một trong những tình trạng thường gặp trong thai kỳ, xảy ra khi cơ thể không thể sử dụng insulin hiệu quả, khiến lượng đường trong máu tăng cao. Điều đáng nói là nhiều trường hợp tiểu đường thai kỳ gần như không gây triệu chứng rõ rệt.

Đây cũng là lý do các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần thực hiện xét nghiệm tầm soát theo đúng lịch khám thai, thay vì chỉ dựa vào các biểu hiện bên ngoài. Tuy vậy, một số dấu hiệu dưới đây có thể là lời cảnh báo mà mẹ bầu không nên bỏ qua.

Tiểu đường thai kỳ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi và mẹ bầu nếu không được phát hiện sớm. Ảnh: Freepik.

Thường xuyên khát nước

Theo Healthline, khát nước là hiện tượng khá phổ biến trong thai kỳ do nhu cầu tuần hoàn và chuyển hóa của cơ thể tăng lên. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu liên tục cảm thấy khô miệng, uống nhiều nước hơn hẳn trước đây nhưng vẫn không hết khát, đây có thể là dấu hiệu đường huyết tăng cao.

Khi lượng đường trong máu vượt quá khả năng xử lý của cơ thể, thận sẽ phải hoạt động nhiều hơn để đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu. Quá trình này kéo theo sự mất nước, khiến cơ thể phát tín hiệu khát liên tục. Nếu cảm giác khát đi kèm với việc đi tiểu nhiều hoặc mệt mỏi kéo dài, thai phụ nên chủ động trao đổi với bác sĩ trong các lần khám thai.

Đi tiểu nhiều bất thường

Việc đi tiểu thường xuyên vốn rất phổ biến khi mang thai, đặc biệt ở những tháng cuối do thai nhi lớn dần và chèn ép lên bàng quang, theo WebMD. Tuy nhiên, nếu số lần đi tiểu tăng rõ rệt trong thời gian ngắn, lượng nước tiểu nhiều hơn bình thường hoặc phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm để đi vệ sinh, mẹ bầu không nên chủ quan.

Đường huyết tăng cao khiến cơ thể tìm cách loại bỏ lượng đường dư thừa qua nước tiểu. Vì vậy, việc đi tiểu nhiều bất thường, đặc biệt khi đi kèm cảm giác khát nước liên tục, có thể là dấu hiệu cảnh báo tiểu đường thai kỳ.

Mệt mỏi kéo dài

Ở người mắc tiểu đường thai kỳ, lượng glucose trong máu tăng cao nhưng không được vận chuyển hiệu quả vào tế bào để tạo năng lượng. Điều này khiến cơ thể rơi vào trạng thái thừa đường nhưng thiếu năng lượng, từ đó gây cảm giác mệt mỏi kéo dài. Nếu tình trạng này ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, thai phụ nên được kiểm tra sức khỏe để loại trừ các nguyên nhân liên quan đến rối loạn đường huyết.

Nhìn mờ

Theo Medical News Today, sự thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ đôi khi có thể ảnh hưởng đến thị lực. Tuy nhiên, nếu thai phụ đột ngột cảm thấy mắt nhìn mờ hơn, khó tập trung khi đọc sách, sử dụng điện thoại hoặc cảm giác thị lực thay đổi thất thường trong ngày, nguyên nhân có thể liên quan đến đường huyết. Lượng đường trong máu tăng cao có thể làm thay đổi lượng dịch bên trong thủy tinh thể, từ đó ảnh hưởng đến khả năng điều tiết của mắt.

Nhiễm trùng tái đi tái lại

Đường huyết tăng cao tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển. Vì vậy, phụ nữ mắc tiểu đường thai kỳ thường có nguy cơ cao hơn bị viêm đường tiết niệu, nhiễm nấm âm đạo hoặc các tình trạng viêm nhiễm khác.

Nếu các đợt nhiễm trùng xuất hiện nhiều lần trong thai kỳ, triệu chứng kéo dài hoặc tái phát dù đã điều trị đúng hướng dẫn, thai phụ nên nghĩ đến khả năng có rối loạn đường huyết tiềm ẩn. Đây là dấu hiệu không quá nổi bật nhưng lại khá thường gặp ở những trường hợp tiểu đường thai kỳ chưa được phát hiện.