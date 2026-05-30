Bệnh nhân mô tả cơn đau khủng khiếp của zona thần kinh

Sau nhiều ngày chịu đựng cơn đau rát như điện chích dọc cơ thể, người đàn ông được chẩn đoán mắc zona thần kinh.

Các vết mụn nước trên cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, tiếp nhận bệnh nhân V.V.T. (43 tuổi, trú tại xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng) trong tình trạng tổn thương da lan rộng vùng bụng và lưng kèm đau rát, đau giật dữ dội theo đường đi dây thần kinh.

Theo người bệnh, khoảng 5 ngày trước nhập viện, cơ thể anh xuất hiện một số mụn nước nhỏ kèm cảm giác nóng rát nhẹ nên nghĩ là bệnh ngoài da thông thường và không đi khám sớm.

Sau đó, các tổn thương lan rộng thành từng dải ở vùng lưng, bụng kèm những cơn đau giật dữ dội như điện chích dọc theo cơ thể. Khi cơn đau tăng nhiều, không thể chịu đựng được, bệnh nhân mới đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc zona thần kinh và có nguy cơ biến chứng đau dây thần kinh sau zona do nhập viện muộn.

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Tiến Phương, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, cho biết zona thần kinh do virus Varicella-Zoster gây ra. Đây cũng là tác nhân gây bệnh thủy đậu.

Sau khi khỏi thủy đậu, virus không bị loại bỏ hoàn toàn mà tồn tại tiềm ẩn trong các hạch thần kinh nhiều năm. Khi cơ thể suy giảm miễn dịch, căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona thần kinh.

Bệnh thường biểu hiện bằng cảm giác đau rát, châm chích, sau đó xuất hiện các cụm mụn nước tập trung thành dải ở một bên cơ thể. Nếu không được điều trị sớm, người bệnh có thể gặp các biến chứng như đau dây thần kinh kéo dài, nhiễm trùng da, tổn thương mắt hoặc ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Để hạn chế biến chứng do zona thần kinh, các bác sĩ khuyến cáo người dân:

Trong 48 giờ đầu, người bệnh thường có cảm giác đau rát, châm chích hoặc bỏng buốt dọc theo một bên cơ thể, sau đó xuất hiện các cụm mụn nước nhỏ. Nếu có các dấu hiệu này, người dân nên nghĩ tới zona thần kinh và đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Không tự ý điều trị tại nhà hoặc đắp lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc lên vùng tổn thương vì có thể gây nhiễm trùng.

Giữ vùng da sạch sẽ, khô thoáng, tránh làm vỡ mụn nước.

Duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng để tăng cường miễn dịch.

Người lớn tuổi hoặc người có bệnh lý nền nên chủ động tìm hiểu và tiêm vaccine phòng zona theo khuyến cáo của ngành y tế.