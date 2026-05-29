Ebola chủng hiếm vượt biên giới, Việt Nam kích hoạt giám sát

Bộ Y tế cảnh báo dịch Ebola tại Congo và Uganda diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhưng vẫn đối mặt nguy cơ xâm nhập.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhưng nguy cơ xâm nhập vẫn hiện hữu.Ảnh: Radarafrica.

Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Phi, dịch Ebola do chủng Bundibugyo - một chủng virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt - đang tiếp tục gia tăng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

Ngày 17/5, WHO công bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại hai quốc gia này là “Sự kiện y tế công cộng gây quan ngại quốc tế” (PHEIC), song chưa đủ tiêu chí để xác định là tình trạng khẩn cấp đại dịch theo Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR 2005).

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), tính đến ngày 27/5, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 1.077 ca nghi ngờ mắc Ebola, trong đó có 238 ca không qua khỏi nghi ngờ. Nước này cũng xác nhận 121 ca mắc, gồm 17 ca không qua khỏi.

Tại Uganda, cơ quan chức năng ghi nhận 7 ca xác định, trong đó có một trường hợp không qua khỏi. Tổng cộng hai quốc gia đã ghi nhận 128 ca xác định mắc Ebola và 18 ca không qua khỏi.

Bộ Y tế lưu ý số liệu có thể tiếp tục thay đổi do quá trình điều tra dịch tễ và xét nghiệm vẫn đang được triển khai.

Dịch hiện xuất hiện tại 14 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Congo, tập trung chủ yếu ở tỉnh Ituri. Một số điểm nóng ghi nhận nhiều ca bệnh gồm Rwampara, Bunia, Mongbwalu và Nyankunde.

Theo đánh giá của WHO, công tác truy vết người tiếp xúc đang gặp nhiều khó khăn do tình hình an ninh phức tạp, dân cư di chuyển nhiều, đặc biệt tại các khu vực khai khoáng và vùng giáp biên giới.

Trong khi đó, Uganda ghi nhận các ca bệnh xâm nhập từ Congo đến thủ đô Kampala. Một số trường hợp liên quan đến hoạt động đi lại, vận chuyển và chăm sóc y tế.

WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo ở mức “rất cao”, nguy cơ ở cấp khu vực - bao gồm Uganda - ở mức “cao” do vẫn tồn tại lây truyền trong cộng đồng, nguy cơ bỏ sót các chuỗi lây nhiễm và gia tăng các ca liên quan di chuyển xuyên biên giới. Tuy nhiên, nguy cơ ở cấp toàn cầu hiện được đánh giá ở mức thấp.

Trước diễn biến trên, ngày 22/5, Cục Phòng bệnh đã phối hợp với WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (US.CDC), các bộ ngành liên quan cùng chuyên gia tổ chức đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam.

Theo kết quả đánh giá, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh và nguy cơ xâm nhập hiện ở mức thấp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng xuất hiện ca bệnh xâm nhập trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng.

Bộ Y tế cho biết đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, từ xa; cập nhật hướng dẫn chuyên môn, tổ chức tập huấn về giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm, điều tra, truy vết và quản lý ca nghi ngờ cho các địa phương.

Ngành y tế cũng yêu cầu tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; củng cố công tác điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường theo dõi người nhập cảnh, đặc biệt là người trở về từ vùng có dịch; đồng thời rà soát phương án đáp ứng, chuẩn bị nhân lực, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, khu vực cách ly và điều trị để kịp thời xử lý khi phát hiện ca nghi ngờ.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân không hoang mang, cần chủ động theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống. Những người có biểu hiện nghi ngờ sau khi trở về từ khu vực có dịch hoặc từng tiếp xúc với trường hợp nghi mắc cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và xử trí kịp thời.

Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến khu vực đang có dịch Ebola. Trường hợp buộc phải đến, cần tránh tiếp xúc với người có triệu chứng như sốt, nôn ói hoặc tiêu chảy.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, US.CDC và các tổ chức quốc tế để cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế.