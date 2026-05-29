Những loại thực phẩm đừng vội cho trẻ dưới 1 tuổi ăn

Trẻ dưới một tuổi có hệ tiêu hóa và miễn dịch còn non nớt nên một số thực phẩm quen thuộc có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Không phải thực phẩm nào người lớn ăn được cũng phù hợp với trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời khi hệ tiêu hóa, miễn dịch và thận vẫn còn non nớt.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), một số thực phẩm cần được hạn chế hoặc tránh hoàn toàn để giảm nguy cơ ngộ độc, nhiễm khuẩn, tổn thương cơ quan và tai nạn hóc nghẹn ở trẻ.

Mật ong tiềm ẩn nguy cơ chứa bào khuẩn Clostridium botulinum. Ảnh: Freepik.

Mật ong

Mật ong là một trong những loại thực phẩm cha mẹ không nên vội cho trẻ dưới một tuổi sử dụng. Mật ong đôi khi có thể chứa bào tử vi khuẩn. Trong khi hệ tiêu hóa của người lớn có thể kiểm soát vi khuẩn này, đường ruột của trẻ sơ sinh vẫn chưa phát triển hoàn thiện, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh độc tố.

Độc tố có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây tình trạng ngộ độc hiếm gặp nhưng nguy hiểm với các biểu hiện như bú kém, táo bón kéo dài, yếu cơ, sụp mí mắt hoặc khó thở.

Phô mai

Phô mai cũng là thực phẩm cần cha mẹ lựa chọn cẩn thận. Dù đây là nguồn cung cấp canxi, protein và chất béo có lợi cho sự phát triển của trẻ, một số loại phô mai mềm hoặc được làm từ sữa chưa tiệt trùng có nguy cơ chứa vi khuẩn Listeria monocytogenes. Loại vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ.

Đồ uống từ gạo

Đối với các loại đồ uống từ gạo, NHS khuyến cáo không nên sử dụng làm nguồn sữa chính cho trẻ nhỏ. Nguyên nhân là cây lúa có khả năng hấp thụ asen vô cơ từ môi trường cao hơn nhiều loại ngũ cốc khác. Việc sử dụng thường xuyên trong thời gian dài có thể làm tăng mức độ phơi nhiễm asen, trong khi cơ thể trẻ nhỏ nhạy cảm hơn với các tác nhân môi trường do các cơ quan vẫn đang trong quá trình phát triển.

Muối, gia vị

Muối và các loại gia vị mặn cũng không cần thiết trong khẩu phần của trẻ dưới một tuổi. Thận của trẻ ở giai đoạn này chưa đủ khả năng xử lý lượng natri lớn như người trưởng thành.

Việc ăn quá mặn không chỉ làm tăng gánh nặng cho thận mà còn có thể hình thành thói quen ăn mặn từ sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và huyết áp trong tương lai. Trên thực tế, lượng natri tự nhiên có trong thịt, cá, trứng, sữa và rau củ đã đủ đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ.

Các loại hạt

Ngoài ra, các loại hạt như đậu phộng, hạnh nhân, hạt điều hay óc chó không nên cho trẻ ăn ở dạng nguyên hạt. Dù giàu protein, chất béo lành mạnh và nhiều vi chất dinh dưỡng, chúng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hóc nghẹn rất cao.

Trẻ nhỏ chưa hoàn thiện kỹ năng nhai và nuốt nên một hạt nhỏ cũng có thể lọt vào đường thở, gây tắc nghẽn hô hấp nguy hiểm. Thay vào đó, cha mẹ có thể cho trẻ làm quen với các loại hạt từ khi ăn dặm bằng cách nghiền hoặc xay nhuyễn rồi trộn vào thức ăn.