Dịch bệnh tại TP.HCM chuyển biến tích cực

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết trong một tuần qua, số ca mắc tay chân miệng ổn định trong khi sốt xuất huyết có xu hướng giảm.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 21 (18-24/5), TP.HCM ghi nhận 1.041 ca mắc tay chân miệng, ổn định 7,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến hết tuần 21, tổng số ca tay chân miệng là 18.141 trường hợp. Các khu vực có tỷ lệ mắc cao trên 100.000 dân gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Long Điền.

Trẻ mắc tay chân miệng ở TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở nhóm dưới 5 tuổi. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, tiếp xúc với dịch tiết mũi họng, nước bọt, phân của người bệnh hoặc đồ vật nhiễm virus.

Các dấu hiệu thường gặp gồm sốt, đau họng, biếng ăn, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, miệng hoặc mông. Một số trường hợp có thể diễn tiến nặng với biến chứng thần kinh, tim mạch nếu không được phát hiện sớm.

Trong khi đó, theo HCDC, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng giảm. Trong tuần qua, thành phố ghi nhận 372 ca sốt xuất huyết, giảm 20,0% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 17.278 ca mắc.

Một số địa phương có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao trên 100.000 dân gồm An Nhơn Tây, Tây Thạnh và Tây Nam. Dù số ca đang giảm, ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch quay trở lại vẫn hiện hữu do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Ngành y tế nhận định thời tiết mưa nắng thất thường hiện nay là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian tới.

Sốt xuất huyết thường có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi cơ, phát ban. Người bệnh cần được theo dõi sát, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh vì có nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm như sốc, xuất huyết nặng hoặc suy đa cơ quan.

Để phòng bệnh, HCDC khuyến cáo phụ huynh thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân bao gồm:

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi chăm sóc trẻ.

Vệ sinh đồ chơi, vật dụng sinh hoạt, bề mặt tiếp xúc hàng ngày.

Không cho trẻ tiếp xúc với người nghi mắc tay chân miệng.

Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi như nước đọng, vật chứa nước không cần thiết.

Ngủ màn kể cả ban ngày để phòng muỗi đốt.

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần đưa trẻ hoặc người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao liên tục, lừ đừ, khó thở, nôn nhiều, co giật hoặc chảy máu bất thường để được theo dõi và điều trị kịp thời.