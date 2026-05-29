HCDC cảnh báo sai lầm khiến trẻ ăn đủ vẫn thiếu chất

Nhiều trẻ vẫn ăn đủ bữa nhưng chậm lớn, hay ốm do thiếu vi chất dinh dưỡng từ thực đơn đơn điệu và thói quen ăn uống thiếu cân đối mỗi ngày.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), thiếu vi chất dinh dưỡng vẫn là vấn đề phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Tình trạng này có thể khiến trẻ chậm phát triển thể chất, giảm sức đề kháng, dễ mắc bệnh dù vẫn ăn uống bình thường.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, nhiều gia đình hiện duy trì thực đơn đơn điệu, thiếu đa dạng nhóm thực phẩm hoặc chưa chú trọng bổ sung các thực phẩm giàu vi chất. Đây là nguyên nhân khiến trẻ thiếu vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển.

Để phòng ngừa thiếu vi chất, các chuyên gia khuyến nghị mỗi gia đình cần xây dựng bữa ăn cân đối, đa dạng thực phẩm, ưu tiên nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và các sản phẩm tăng cường vi chất. Việc tận dụng thực phẩm sẵn có tại địa phương cũng được xem là giải pháp phù hợp với nhiều gia đình.

Với trẻ nhỏ, sữa mẹ tiếp tục là nguồn dinh dưỡng quan trọng. Trẻ cần được bú mẹ sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và duy trì đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn kết hợp ăn dặm hợp lý.

Trong chế biến thức ăn, phụ huynh nên bổ sung thêm dầu hoặc mỡ để giúp cơ thể hấp thu tốt các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K. Đây là cách đơn giản nhưng có thể cải thiện hiệu quả dinh dưỡng rõ rệt.

Ngoài chế độ ăn, trẻ trong độ tuổi cần được uống vitamin A liều cao 2 lần mỗi năm theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường. Trẻ trên 2 tuổi cũng nên được tẩy giun định kỳ để phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng, một trong những nguyên nhân làm giảm hấp thu dinh dưỡng.

Ngành y tế cũng khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai cần bổ sung viên sắt, axit folic hoặc đa vi chất theo hướng dẫn của cán bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

Bên cạnh đó, việc duy trì vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, đảm bảo an toàn thực phẩm và tiếp xúc ánh nắng hợp lý mỗi ngày giúp cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên, góp phần phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng.