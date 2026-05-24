Trẻ uống sữa thế nào để hấp thu tốt hơn?

Không phải uống càng nhiều sữa càng tốt, chọn thời điểm uống và loại sữa phù hợp mới giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng hiệu quả.

Sữa từ lâu được xem là nguồn dinh dưỡng quen thuộc trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không ít phụ huynh cho rằng chỉ cần cho con uống thật nhiều sữa là sẽ cao lớn, khỏe mạnh hơn.

Thực tế, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết hiệu quả hấp thu còn phụ thuộc vào cách lựa chọn loại sữa, thời điểm uống và lượng sữa phù hợp theo từng độ tuổi.

Ưu tiên sữa ít béo cho trẻ

Theo Cleveland Clinic, một trong những khuyến nghị quan trọng trong các hướng dẫn dinh dưỡng mới là nên ưu tiên các sản phẩm sữa không béo hoặc ít béo cho trẻ. Sữa tách béo hoặc sữa 1% chất béo vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết như canxi, protein và vitamin nhưng chứa ít chất béo hơn so với sữa nguyên kem hay các loại phô mai thông thường.

Ngoài ra, phụ huynh cũng được khuyến khích cho trẻ uống sữa và ăn sữa chua thường xuyên hơn thay vì dùng quá nhiều phô mai. Lý do là sữa và sữa chua thường chứa ít chất béo bão hòa và natri hơn, đồng thời giàu kali cùng các vitamin A, D có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Với những trẻ không dung nạp lactose, cha mẹ có thể lựa chọn sữa, sữa chua hoặc phô mai không chứa lactose. Những sản phẩm này vẫn cung cấp lượng canxi, vitamin D cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng tương tự sữa thông thường.

Lựa chọn đúng loại sữa có thể giúp trẻ hấp thụ và phát triển tốt hơn. Ảnh: Shutterstock.

Không phải uống càng nhiều càng tốt

Sữa chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, canxi, vitamin D và vitamin nhóm B, hỗ trợ phát triển xương, răng và tăng trưởng thể chất ở trẻ. Tuy nhiên, nếu trẻ uống quá nhiều sữa trong ngày, đặc biệt thay thế cho các bữa ăn chính, cơ thể có thể mất cân bằng dinh dưỡng.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều sữa trong thời gian dài có thể ảnh hưởng khả năng hấp thu sắt, làm tăng nguy cơ thiếu máu thiếu sắt ở trẻ nhỏ. Vì vậy, cha mẹ không nên ép con uống quá nhiều mà cần điều chỉnh theo nhu cầu từng lứa tuổi.

Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo trẻ em từ 1 đến 2 tuổi nên uống 2-3 cốc sữa mỗi ngày. Trẻ em trên 2 tuổi có thể uống 2-3 cốc sữa mỗi ngày, hoặc có thể chuyển sang sữa ít béo hoặc sữa tách béo.

Thông thường, trẻ nhỏ chỉ nên uống lượng sữa vừa đủ kết hợp với chế độ ăn đa dạng gồm thịt, cá, rau xanh, trái cây và tinh bột để đảm bảo phát triển toàn diện.

Uống sữa lúc nào tốt nhất?

Theo Baidu Health, nhiều gia đình có thói quen cho trẻ uống sữa ngay khi vừa ngủ dậy, lúc bụng còn đói. Tuy nhiên, với những trẻ hệ tiêu hóa nhạy cảm, điều này có thể khiến trẻ đầy bụng hoặc khó chịu.

Các chuyên gia cho rằng trẻ nên ăn nhẹ trước khi uống sữa, chẳng hạn bánh mì, ngũ cốc hoặc một ít thức ăn giàu tinh bột. Khi có thực phẩm trong dạ dày, cơ thể sẽ hấp thu dưỡng chất ổn định và hiệu quả hơn.

Buổi tối trước khi ngủ khoảng 1-2 giờ cũng được xem là thời điểm phù hợp để uống sữa. Đây là giai đoạn cơ thể bước vào quá trình phục hồi và phát triển, giúp tận dụng tốt nguồn canxi và protein có trong sữa. Tuy nhiên, không nên cho trẻ uống quá sát giờ ngủ vì có thể gây đầy bụng hoặc tiểu đêm.