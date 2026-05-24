Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam, Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng chống dịch

Trước nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng cường phòng dịch, sẵn sàng cách ly, tiếp nhận và điều trị ca nghi nhiễm.

Ngày 24/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước chủ động tăng cường phòng chống, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị ca bệnh nghi ngờ.

Theo Bộ Y tế, bệnh do virus Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm ở người, thường gây hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, với tỷ lệ không qua khỏi có thể lên tới 90%. Virus lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, mô cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh. Các vật dụng từng tiếp xúc với người bệnh như quần áo, chăn màn, kim tiêm cũng có nguy cơ mang mầm bệnh.

Bộ Y tế cho biết theo thông tin từ World Health Organization, từ ngày 5/5 đến 20/5/2026, tại Democratic Republic of the Congo và Uganda đã ghi nhận khoảng 600 ca nghi mắc Ebola, trong đó có 139 trường hợp không qua khỏi. Hơn 50 ca được xác định nhiễm chủng Bundibugyo - một trong 6 chủng của virus Ebola.

Ngày 17/5, WHO đã công bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda là “sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”.

Trước diễn biến này, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các cơ sở y tế trực thuộc Bộ, y tế các bộ ngành và sở y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

Trong đó, các bệnh viện cần tăng cường giám sát, phòng chống dịch, đặc biệt chú ý những trường hợp từng đến hoặc trở về từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày. Các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ chức sàng lọc, phân luồng, cách ly chặt chẽ các ca nghi ngờ hoặc xác định mắc Ebola.

Ngành y tế cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới, đẩy mạnh truyền thông để người dân không hoang mang nhưng vẫn chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc phát hiện sớm ca nghi nhiễm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kịp thời cách ly, phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Ngoài ra, các đơn vị y tế cần rà soát năng lực đáp ứng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, khu vực cách ly cũng như điều kiện chẩn đoán, điều trị để sẵn sàng ứng phó nếu dịch xâm nhập vào Việt Nam.