Vì sao mật ong có thể để hàng nghìn năm mà không hỏng?

Nếu đóng nắp kín, mật ong có thể bảo quản được cả nghìn năm, bí quyết là ở cách thức độc đáo mà chỉ loài ong làm được.

Mật ong được bảo quản tốt có thể không bao giờ hỏng.

Từ lâu, mật ong được coi là loại thực phẩm kỳ diệu của tự nhiên. Hầu hết mọi thứ trong căn bếp từ sữa, bánh mì thậm chí cả gạo đều có hạn sử dụng thì một hũ mật ong nguyên chất được bảo quản đúng quy trình có thể tồn tại từ năm này qua năm khác.

Vì sao mật ong gần như không bao giờ hỏng?

Các nhà khảo cổ học khi khai quật những ngôi mộ cổ ở Ai Cập đã tìm thấy những hũ mật ong có niên đại lên tới 3.000 năm tuổi và điều kinh ngạc là chúng vẫn hoàn toàn có thể ăn được. Sự bất hoại này của mật ong không phải là một sự tình cờ, mà là kết quả của một sự kết hợp hoàn hảo giữa hóa học, sinh học và tập tính của loài ong.

Hàm lượng nước cực thấp

Yếu tố đầu tiên và cũng là quan trọng nhất giúp mật ong không bao giờ bị hỏng chính là độ ẩm. Trong trạng thái tự nhiên, mật ong nguyên chất chỉ chứa khoảng 17% đến 18% nước. Đây là một tỷ lệ cực kỳ thấp khi so sánh với các loại thực phẩm thông thường.

Về mặt sinh học, tất cả các loại vi sinh vật như vi khuẩn, nấm mốc hay nấm men đều cần một môi trường có độ ẩm nhất định để sinh trưởng và sinh sản. Khi vi khuẩn rơi vào mật ong, hiện tượng vật lý gọi là áp suất thẩm thấu sẽ xảy ra ngay lập tức.

Do nồng độ đường trong mật ong quá cao và lượng nước quá ít, nước từ bên trong tế bào của vi khuẩn sẽ bị hút ngược ra ngoài để cân bằng môi trường. Quá trình này làm mất nước tế bào vi khuẩn một cách triệt để, khiến chúng bị teo tóp và chết đi trước khi kịp gây hại hay làm hỏng mật ong. Có thể nói, mật ong là một môi trường khô hạn đối với bất kỳ mầm bệnh nào.

Nồng độ đường đậm đặc

Mật ong là dung dịch siêu bão hòa, chứa chủ yếu là hai loại đường đơn bao gồm fructose và glucose, chiếm tới khoảng 80% tổng khối lượng. Nồng độ đường đậm đặc này tạo ra áp suất thẩm thấu khổng lồ.

Đường hoạt động như miếng bọt biển hút cạn mọi phân tử nước tự do trong môi trường xung quanh. Ngay cả khi một vài bào tử nấm mốc có khả năng chịu đựng tốt vô tình bay vào hũ mật ong, chúng cũng không thể tìm thấy đủ lượng nước tự do để kích hoạt quá trình nảy mầm.

Sự đậm đặc này giúp mật ong thành ngăn chặn mọi sự sống của vi sinh vật ngay từ vòng ngoài.

Tính axit cao

Bên cạnh môi trường khô cằn và đậm đặc, mật ong còn sở hữu thứ vũ khí hóa học lợi hại khác là tính axit. Độ pH trung bình của mật ong dao động trong khoảng từ 3.2 đến 4.5.

Mật ong có hàm lượng cực thấp nên vi khuẩn không thể phát triển.

Để dễ hình dung, mức độ axit này tương đương với nước ép cam hoặc nước chanh, thuộc nhóm môi trường có tính axit khá mạnh. Hầu hết loại vi khuẩn gây hại và làm thối rữa thực phẩm đều ưa thích môi trường trung tính hoặc có tính kiềm nhẹ để phát triển.

Môi trường axit cao của mật ong đóng vai trò như chất kháng khuẩn tự nhiên. Nó làm đảo lộn cấu trúc protein của vi khuẩn, khiến chúng không thể thực hiện các chức năng sống cơ bản. Sự kết hợp giữa tính axit mạnh và hàm lượng tiêu diệt bất kỳ vi sinh vật nào có ý định tấn công hũ mật ong.

Enzyme đặc biệt từ loài ong

Sự trường tồn của mật ong phụ thuộc rất lớn vào quá trình chế biến của loài ong. Khi ong thợ thu thập mật hoa, chúng lưu trữ mật trong một chiếc dạ dày đặc biệt gọi là dạ dày mật.

Tại đây, mật hoa sẽ trộn lẫn với các enzyme có sẵn trong hệ tiêu hóa của ong. Một trong những enzyme quan trọng nhất được tiết ra là glucose oxidase.

Khi ong thợ mang mật về tổ và bắt đầu quá trình quạt cánh để làm bay hơi nước, enzyme này sẽ phản ứng với glucose có trong mật hoa. Quá trình phản ứng hóa học này sinh ra hai sản phẩm phụ là axit gluconic (góp phần tạo nên độ pH axit đã nói ở trên) và hydro peroxide.

Hydro peroxide là chất sát trùng và kháng khuẩn cực kỳ mạnh mẽ. Dù lượng sát trùng trong mật ong rất nhỏ nhưng lại vừa đủ để tiêu diệt tận gốc bất kỳ mầm mống vi khuẩn nào muốn hình thành trong mật.

Quy trình làm mật

Lý do cuối cùng nằm ở kỹ nghệ sản xuất và đóng gói tinh vi của đàn ong. Mật hoa khi mới được hút từ nhụy hoa có hàm lượng nước rất cao, có thể lên tới 80%.

Nếu giữ nguyên trạng thái này, mật hoa sẽ nhanh chóng bị lên men và hỏng chỉ sau vài ngày. Để giải quyết vấn đề này, các chú ong thợ sau khi nhả mật vào các ô tổ sẽ cùng nhau thực hiện một công việc là quạt cánh liên tục không ngừng nghỉ.

Hành động tập thể này tạo ra những luồng gió mạnh làm đẩy nhanh quá trình bay hơi nước trong mật hoa, giảm độ ẩm từ 80% xuống dưới 18%. Ngay khi đạt được tỷ lệ vàng hoàn hảo này, loài ong sẽ tiết ra sáp để niêm phong kín miệng tổ lại.

Chiếc nắp sáp này ngăn không cho mật ong tiếp xúc với không khí ẩm bên ngoài. Đây chính là quy trình đóng gói hút chân không nguyên bản và hoàn hảo nhất của tự nhiên, giúp bảo quản mật ong nguyên vẹn qua nhiều thế kỷ.

Lưu ý khi bảo quản mật ong

Mặc dù về mặt lý thuyết và khoa học mật ong không bao giờ hỏng, nhưng điều đó chỉ hoàn toàn đúng khi mật ong được giữ trong môi trường lý tưởng hoặc được đậy kín. Trong cuộc sống hàng ngày, mật ong vẫn có thể bị giảm chất lượng hoặc bị chua do một vài thói quen sử dụng chưa đúng.

Mối đe dọa lớn nhất đối với mật ong chính là độ ẩm từ không khí. Mật ong có tính chất hút ẩm, nghĩa là nếu bạn để hũ mật ong mở nắp quá lâu trong không khí, nó sẽ tự động hấp thụ hơi nước từ môi trường xung quanh.

Vi khuẩn không thể phát triển trong mật ong được đóng kín.

Khi hàm lượng nước trong mật vượt quá ngưỡng 20%, các bào tử nấm men vốn ngủ yên sẽ lập tức thức dậy và bắt đầu quá trình lên men, biến đường thành rượu và axit, khiến mật ong bị chua và hỏng. Do đó, quy tắc cốt lõi là luôn đậy thật chặt nắp hũ sau mỗi lần sử dụng.

Một hiện tượng khác cũng thường khiến nhiều người hoang mang là sự kết tinh. Sau một thời gian lưu trữ, bạn có thể thấy mật ong xuất hiện các hạt thể rắn lạo xạo hoặc đóng bánh lại ở đáy chai.

Nhiều người lầm tưởng đây là dấu hiệu của mật ong giả pha đường hoặc mật đã bị hỏng. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một hiện tượng vật lý tự nhiên khi đường glucose tự tách khỏi nước và tạo thành các tinh thể.

Mật ong kết tinh vẫn giữ nguyên chất lượng và độ an toàn. Bạn chỉ cần ngâm chai mật ong vào một bát nước ấm khoảng 40 đến 50°C là các tinh thể này sẽ tự tan chảy và mật lại trở về trạng thái lỏng óng ả ban đầu.

Cuối cùng, để giữ cho mật ong luôn thơm ngon và giữ được đầy đủ các dưỡng chất quý giá, bạn nên ưu tiên bảo quản chúng trong các hũ thủy tinh hoặc hũ gốm sứ chất lượng cao thay vì các chai nhựa kém chất lượng. Hãy đặt hũ mật ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và tuyệt đối không nên cất mật ong trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp sẽ càng làm đẩy nhanh quá trình kết tinh của mật.