Nghi nhiễm khuẩn sinh độc tố botulinum, sữa Nara Organics bị thu hồi

Hãng Nara Organics (Mỹ) tự nguyện thu hồi toàn bộ lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh đang lưu hành trên thị trường Mỹ do lo ngại nguy cơ nhiễm vi khuẩn sinh độc tố botulinum.

Sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh của Nara Organics bị thu hồi do nghi nhiễm khuẩn độc tố botulinum. Ảnh: Mommyhood101.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), quyết định được đưa ra sau khi cơ quan này cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo cho doanh nghiệp về 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum tại các bang California, Washington và Pennsylvania. 3 trẻ được ghi nhận là đã sử dụng sữa công thức Nara. Các bệnh nhi đều phải nhập viện điều trị và được sử dụng thuốc giải độc BabyBIG.

Ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh là bệnh lý hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng. Bệnh xảy ra khi bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển trong đường ruột của trẻ và sinh ra độc tố thần kinh. Các triệu chứng thường gặp gồm táo bón, bú kém, sụp mí mắt, yếu cơ, khó nuốt, khó thở và có thể dẫn đến suy hô hấp trong những trường hợp nặng.

Sản phẩm bị thu hồi gồm các dòng sữa công thức Nara Organics Whole Milk Infant Formula loại 400 gram và 700 gram, được phân phối trên toàn nước Mỹ thông qua hệ thống cửa hàng Target, trang thương mại điện tử Target.com và website của công ty từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026. Sữa công thức Nara không được phân phối bên ngoài Mỹ.

Thông tin các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sữa công thức nguyên kem Nara Organics dành cho trẻ sơ sinh, 700 g, mã vạch UPC 860013251901

Sữa công thức nguyên kem Nara Organics dành cho trẻ sơ sinh, 400 g, mã UPC: 860013251918

FDA cho biết ba lô sản phẩm cụ thể mà các trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng đã tiếp xúc là: 709125280E14F2, 709125288E14F2, 708125174E14F2. Tuy nhiên, các xét nghiệm tiến hành đến nay chưa phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn Clostridium botulinum trong các mẫu sữa liên quan. Dù vậy, công ty vẫn quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm như một biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Tất cả lô hàng đang có trên thị trường đều nằm trong diện thu hồi tự nguyện này, mã số cụ thể như sau (Mã số lô hàng có thể được tìm thấy ở đáy mỗi lon):

Nara Organics khuyến cáo các gia đình ngừng sử dụng ngay những sản phẩm thuộc diện thu hồi và theo dõi sức khỏe của trẻ. Phụ huynh được khuyến nghị liên hệ cơ sở y tế nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, táo bón kéo dài, bú kém, khóc yếu hoặc sụp mí mắt.

Công ty cho biết đang phối hợp với FDA, CDC và các cơ quan y tế địa phương để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp hoàn tiền cho khách hàng đã mua sản phẩm bị ảnh hưởng.