4 dấu hiệu gan đang 'kêu cứu' biểu hiện trên mặt

Quầng thâm mắt kéo dài, chảy máu chân răng, lòng trắng mắt ngả vàng hay xuất hiện các nốt đỏ bất thường trên da có thể là những dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương.

Bệnh gan có thể gây ra tình trạng chảy máu chân răng. Ảnh: Shutterstock.

Theo QQ News, ông Tống (45 tuổi) gần đây thường xuyên cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, quầng thâm mắt ngày càng rõ và hay bị chảy máu chân răng mỗi khi đánh răng. Nghĩ mình mắc bệnh răng miệng, ông đến khám chuyên khoa nha nhưng kết quả cho thấy nướu và nha chu đều bình thường. Sau đó, bác sĩ khuyên ông chuyển sang khám chuyên khoa tiêu hóa.

Khai thác bệnh sử cho thấy ông từng được chẩn đoán mắc viêm gan B mạn tính cách đây 10 năm. Trong nhiều năm qua, ông đã nhập viện không ít lần vì cổ trướng. Ba tháng trước, ông cũng từng điều trị do xuất huyết tiêu hóa trên và nội soi phát hiện giãn tĩnh mạch thực quản kèm chảy máu.

Bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm chức năng gan, siêu âm gan và kiểm tra khả năng đông máu. Kết quả cho thấy nhiều chỉ số men gan tăng bất thường, siêu âm phát hiện xơ gan, cổ trướng và lách to. Cùng với đó, thời gian đông máu kéo dài, hoạt tính prothrombin chỉ còn khoảng 50% so với mức bình thường, cho thấy chức năng gan đã suy giảm nghiêm trọng.

Sau khi tổng hợp kết quả thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán ông Tống bị xơ gan mất bù, kèm rối loạn chức năng đông máu, cần nhập viện điều trị ngay để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ cho hay nhiều người không biết rằng một số thay đổi bất thường trên khuôn mặt thực chất là tín hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương. Đặc biệt, người mắc viêm gan B mạn tính cần tái khám định kỳ, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng mới đi khám, bởi khi đó bệnh có thể đã tiến triển đến giai đoạn xơ gan hoặc thậm chí ung thư gan.

Gan được mệnh danh là "cơ quan im lặng" vì ở giai đoạn đầu, các bệnh lý về gan thường không gây đau hay triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, khi chức năng gan suy giảm, những bất thường về chuyển hóa, đông máu và đào thải độc tố có thể biểu hiện ngay trên khuôn mặt. Do đó, việc nhận biết sớm các dấu hiệu này có thể giúp phát hiện bệnh kịp thời.

Quầng thâm mắt kéo dài dù ngủ đủ giấc

Nhiều người cho rằng quầng thâm chỉ là hậu quả của việc thức khuya hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ nhưng vùng da quanh mắt vẫn sẫm màu, có xu hướng xanh tím hoặc đen và kéo dài trong nhiều tuần thì cần cảnh giác.

Theo y học hiện đại, khi chức năng chuyển hóa của gan suy giảm, các chất độc tích tụ trong cơ thể nhiều hơn. Vùng da quanh mắt vốn rất mỏng và có nhiều mao mạch nên dễ xuất hiện tình trạng tăng sắc tố, tạo nên quầng thâm dai dẳng.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, gan chịu trách nhiệm điều hòa dòng chảy của khí. Ứ trệ khí gan và huyết ứ có thể dẫn đến da mặt xỉn màu, đặc biệt là vùng quanh mắt.

Nếu quầng thâm kéo dài đi kèm với mệt mỏi, chán ăn hoặc giảm sức khỏe tổng thể, người bệnh nên đi kiểm tra chức năng gan.

Vùng da quanh mắt vẫn sẫm màu, có xu hướng xanh tím hoặc đen và kéo dài trong nhiều tuần có thể cảnh báo gan có vấn đề. Ảnh: Shutterstock.

Chảy máu chân răng thường xuyên

Chảy máu chân răng thường khiến nhiều người nghĩ ngay đến viêm nướu hoặc viêm nha chu. Tuy nhiên, nếu đã khám nha khoa và không phát hiện bất thường nhưng tình trạng vẫn tái diễn, nguyên nhân có thể liên quan đến gan.

Gan là cơ quan sản xuất phần lớn các yếu tố đông máu. Khi gan bị tổn thương, quá trình tổng hợp các yếu tố này suy giảm, khiến máu khó đông hơn. Loại chảy máu này thường xảy ra tự phát, hoặc chỉ cần một chút kích thích nhẹ, ví dụ như cắn vào quả táo và để lại vết máu trên thịt, hoặc nhổ ra bọt màu hồng nhạt khi đánh răng.

Nếu trên da cũng xuất hiện các vết bầm tím không rõ nguyên nhân hoặc vết thương chậm lành, bạn càng nên cảnh giác hơn và kiểm tra chức năng đông máu ngay lập tức.

Xuất hiện các nốt đỏ, mảng đỏ bất thường trên da

Một dấu hiệu khá điển hình của bệnh gan là nốt mạch hình sao. Đây là những chấm đỏ nhỏ ở mặt, cổ hoặc ngực, xung quanh có các mạch máu nhỏ tỏa ra như chân nhện. Khi ấn vào trung tâm, các tia đỏ sẽ biến mất và xuất hiện trở lại sau khi thả tay.

Nguyên nhân là khi gan bị tổn thương, khả năng phân hủy hormone estrogen suy giảm, khiến nồng độ estrogen trong máu tăng cao, làm các mao mạch dưới da giãn ra. Nếu các nốt đỏ này xuất hiện nhiều trong thời gian ngắn, đặc biệt ở người có tiền sử viêm gan hoặc bệnh gan mạn tính, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Lòng trắng mắt chuyển vàng

Lòng trắng mắt ngả vàng là biểu hiện điển hình của vàng da do tăng bilirubin trong máu.

Ở người khỏe mạnh, củng mạc mắt có màu trắng trong. Khi gan không còn chuyển hóa bilirubin hiệu quả, sắc tố này sẽ tích tụ trong máu rồi lắng đọng ở mắt, da và niêm mạc, khiến mắt và da dần chuyển sang màu vàng. Người bệnh cũng có thể nhận thấy nước tiểu sẫm màu như nước trà và phân nhạt màu.

Nếu vàng mắt kèm theo ngứa da, mệt mỏi hoặc đau tức vùng hạ sườn phải, cần đi khám ngay vì đây có thể là dấu hiệu bệnh gan đã tiến triển nặng.