Ăn chung mâm, dùng chung nước chấm có lây viêm gan B không?

Đồng nghiệp tôi vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm gan B. Chúng tôi thường xuyên đi ăn với nhau, vậy tôi có khả năng bị lây bệnh không?

Đồng nghiệp tôi vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm gan B. Chúng tôi thường xuyên đi ăn với nhau, vậy tôi có khả năng bị lây bệnh không?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng gan do siêu vi viêm gan B (HBV) gây ra. Virus viêm gan B có mặt ở trong tất cả dịch cơ thể, nhưng nó chỉ lây lan qua tiếp xúc máu trực tiếp, quan hệ tình dục không được bảo vệ và mẹ truyền sang con khi mang thai hoặc khi sinh.

Cụ thể, virus viêm gan B có thể lây truyền qua các con đường:

- Từ mẹ sang con khi sinh hoặc lây truyền ngang, đặc biệt là từ trẻ bị nhiễm sang trẻ không bị nhiễm trong 5 năm đầu đời. Tình trạng nhiễm trùng mạn tính rất phổ biến ở trẻ sơ sinh bị nhiễm từ mẹ hoặc trước 5 tuổi.

- Qua vết thương do kim tiêm, xăm mình, xỏ khuyên và tiếp xúc với máu và dịch cơ thể bị nhiễm bệnh, chẳng hạn nước bọt, dịch kinh nguyệt, dịch âm đạo và tinh dịch.

- Dùng chung hoặc tái sử dụng kim tiêm, ống tiêm bị nhiễm bẩn hoặc vật sắc nhọn tại các cơ sở y tế, trong cộng đồng hoặc giữa những người tiêm chích ma túy.

- Lây truyền qua đường tình dục phổ biến hơn ở những người chưa tiêm vaccine và có nhiều bạn tình.

Viêm gan B không lây qua hắt hơi, ôm, cho con bú, muỗi đốt. Mặc dù virus viêm gan B có thể được tìm thấy trong nước bọt, chúng không lây qua hôn thông thường hoặc dùng chung đồ như sử dụng chung ly uống nước hay ăn uống chung. Do đó, việc ăn riêng và sinh hoạt riêng với người bệnh là không cần thiết.

Hầu hết người bệnh không có triệu chứng nào khi mới bị nhiễm bệnh. Một số người mắc bệnh cấp tính với các triệu chứng kéo dài vài tuần:

Vàng da và mắt (vàng da)

Nước tiểu sẫm màu

Cảm thấy rất mệt mỏi

Buồn nôn và nôn mửa

Đau bụng

Mặc dù hầu hết người bệnh sẽ hồi phục sau bệnh cấp tính, một số người mắc viêm gan B mạn tính sẽ phát triển bệnh gan tiến triển và các biến chứng như xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan (ung thư gan).