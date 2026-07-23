Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh do virus Adeno

Theo Bộ Y tế cho biết hiện nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.
Thống kê tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết những ngày đầu tháng 7 đã ghi nhận thêm 383 trẻ mắc bệnh, cho thấy số ca có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, theo Cục Phòng bệnh, đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng.
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không hoang mang, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.
Cuốn sách "Ăn thông minh, sống bình yên" của tác giả Makita Zenji giải thích về lý do càng nhiều tuổi càng cần hạn chế đường một cách nghiêm ngặt. Ngoài ra, cuốn sách cũng thông tin về các vấn đề lớn của chỉ số đường huyết; về cơ chế của các vấn đề béo phì, lão hóa và bệnh tật, cung cấp chế độ ăn uống hợp lý giúp bạn đảm bảo chỉ số đường huyết, tránh các bệnh liên quan đến đường huyết.