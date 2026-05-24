Trẻ sốt bao nhiêu độ thì cần đi viện?

Trẻ sốt cao liên tục, li bì, khó thở, co giật hoặc không đáp ứng thuốc hạ sốt là những dấu hiệu cha mẹ cần đưa con đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.

Sốt là một trong những triệu chứng khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đặc biệt khi trẻ sốt cao kéo dài hoặc có nguy cơ co giật. Theo thạc sĩ, điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hằng, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, việc nhận biết đúng tình trạng sốt và xử trí kịp thời sẽ giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm cho trẻ.

Khi nào được coi là sốt?

Nhiệt độ cơ thể bình thường của trẻ dao động khoảng 36-37,4 độ C. Trẻ được xác định là sốt khi thân nhiệt từ 37,5 độ C trở lên.

Các mức độ sốt được chia thành nhiều ngưỡng khác nhau. Trong đó, sốt nhẹ ở mức 37,5-38 độ C; sốt vừa trên 38-39 độ C; sốt cao trên 39-40 độ C và sốt rất cao khi vượt quá 40 độ C.

Theo các chuyên gia, sốt thực chất là phản ứng của cơ thể trước nhiều tác nhân gây bệnh khác nhau. Nguyên nhân phổ biến nhất là các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus tại cơ quan hô hấp, tiêu hóa hay hệ tiết niệu - sinh dục. Ngoài ra, trẻ cũng có thể sốt do nhiễm ký sinh trùng, mắc bệnh tự miễn hoặc các bệnh lý ác tính.

Điều dưỡng Hằng cho hay để xác định trẻ có sốt hay không, phụ huynh nên sử dụng nhiệt kế thủy ngân hoặc nhiệt kế điện tử thay vì chỉ sờ bằng tay. Nhiệt độ có thể được đo tại tai, trán, miệng, nách hoặc hậu môn.

Khi trẻ sốt không hạ sau dùng thuốc, kèm khó thở, tím tái, co giật hoặc mất nước, cha mẹ cần đưa trẻ nhập viện để được xử trí kịp thời.

Trong đó, nhiệt độ đo ở nách thường thấp hơn nhiệt độ ở miệng và hậu môn khoảng 0,3-0,5 độ C. Vì vậy, khi nhiệt độ ở nách trên 37,2 độ C, trẻ được xem là có sốt.

Cách phòng ngừa sốt cao co giật

Khi trẻ sốt, điều quan trọng là giữ cho trẻ ở trong phòng thoáng, tránh gió lùa và hạn chế quá nhiều người vây quanh. Cha mẹ nên nới lỏng hoặc cởi bớt quần áo để cơ thể trẻ dễ tỏa nhiệt.

"Một trong những biện pháp hạ sốt an toàn, hiệu quả là chườm ấm. Phụ huynh có thể dùng khăn mềm thấm nước ấm để lau vùng trán, nách, bẹn, lòng bàn tay và bàn chân cho trẻ", điều dưỡng Hằng nói.

Nước chườm nên có độ ấm tương tự nước tắm em bé. Các bác sĩ lưu ý tuyệt đối không dùng nước lạnh để chườm hạ sốt. Việc chườm lạnh có thể khiến mạch máu và lỗ chân lông co lại, làm nhiệt khó thoát ra ngoài, khiến trẻ sốt cao hơn.

Trong quá trình chườm, cần thay khăn thường xuyên khi khăn nguội và kiểm tra nhiệt độ của trẻ sau mỗi 15-30 phút. Việc chườm nên dừng lại khi thân nhiệt giảm xuống dưới 37,5 độ C.

Sau khi lau người, cần lau khô da và mặc lại quần áo mỏng, thoáng cho trẻ. Khi thực hiện, thao tác cần nhẹ nhàng để tránh gây đau rát hoặc tổn thương da.

Theo khuyến cáo, trẻ nên được dùng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ ở nách từ 38 độ C trở lên. Loại thuốc thường được sử dụng là Paracetamol với liều 10-15 mg/kg/lần, mỗi lần cách nhau từ 4-6 giờ và cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Ngoài việc dùng thuốc, cha mẹ cần cho trẻ uống nhiều nước để hạn chế mất nước do sốt.

Với những trẻ từng có tiền sử sốt cao co giật, phụ huynh cần sử dụng thuốc dự phòng co giật theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

"Khi trẻ sốt kéo dài, sốt cao liên tục hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như li bì, khó thở, co giật, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám, tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời", điều dưỡng Hằng nhấn mạnh.