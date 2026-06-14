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Sức khỏe

Có dấu hiệu suốt 3 tháng mà không biết, người đàn ông mắc ung thư giai đoạn 3

  • Chủ nhật, 14/6/2026 13:01 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Cho rằng mình chỉ bị trĩ, người đàn ông 40 tuổi chậm trễ đi khám khi xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu kéo dài. Kết quả kiểm tra phát hiện khối u trực tràng kích thước 7 cm.

Ung thư trực tràng thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Ảnh: Adobe Stock.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Trung, bệnh nhân họ Vương (40 tuổi) có nhiều yếu tố nguy cơ trong lối sống. Do tính chất công việc, anh duy trì thói quen chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng mỗi ngày trong suốt 2-3 năm. Bên cạnh đó, người đàn ông này thường xuyên hút thuốc, uống rượu và thích các món ăn chiên rán, cay nóng.

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đi ngoài ra máu. Nghĩ rằng đây chỉ là biểu hiện của bệnh trĩ nên người bệnh không quá lo lắng. Tuy nhiên, vợ anh là điều dưỡng đã nhận thấy dấu hiệu bất thường và khuyên chồng tới khám chuyên khoa.

Kết quả nội soi cho thấy một khối u kích thước khoảng 7 cm nằm cách hậu môn chỉ 5 cm. Các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3.

Sau khi được tư vấn, người đàn ông quyết định điều trị tích cực bằng xạ trị kết hợp hóa trị. Đáp ứng điều trị khả quan giúp bệnh đạt tình trạng thuyên giảm hoàn toàn trên lâm sàng, chưa cần phẫu thuật và hiện vẫn đang được theo dõi định kỳ.

Bác sĩ Lâm Chí An, chuyên khoa phẫu thuật đại trực tràng, cho biết ung thư đại trực tràng hiện là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Đài Loan, với hơn 19.000 ca mắc mới mỗi năm. Trong số này, khoảng 20% là ung thư trực tràng đoạn giữa và đoạn thấp.

Đây là loại ung thư xuất phát từ trực tràng - phần cuối của ống tiêu hóa trước hậu môn. Bệnh thường biểu hiện bằng các triệu chứng như đi ngoài ra máu, rối loạn đại tiện kéo dài, đau bụng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Đây là một trong những dạng phổ biến của ung thư đại trực tràng.

Theo chuyên gia, nhiều bệnh nhân lo sợ ung thư trực tràng đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ hậu môn và mang hậu môn nhân tạo suốt đời. Nguyên nhân là các khối u ở vị trí thấp thường nằm rất gần cơ thắt hậu môn. Nếu khối u đã xâm lấn hoặc không thể bảo đảm khoảng cách an toàn khi phẫu thuật, bác sĩ có thể buộc phải cắt bỏ cả hậu môn để giảm nguy cơ tái phát.

Tuy nhiên, bác sĩ Lâm nhấn mạnh không phải mọi trường hợp ung thư trực tràng đều phải cắt bỏ hậu môn. Với sự phát triển của các phương pháp điều trị hiện nay, nhiều bệnh nhân có thể được hóa trị, xạ trị trước phẫu thuật hoặc áp dụng các kỹ thuật bảo tồn cơ thắt để duy trì chức năng tự nhiên nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tình trạng đi ngoài ra máu kéo dài. Dù triệu chứng này thường gặp ở bệnh trĩ, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng. Những người có thói quen hút thuốc, uống rượu, ít ngủ, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chiên rán và ít chất xơ nên chủ động tầm soát định kỳ để phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

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trực tràng ung thư trực tràng bệnh trĩ đi ngoài

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    Mi chinh co hai cho suc khoe khong? hinh anh

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    4 giờ trước 10:00 14/6/2026

    0

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