Vị thuốc bổ ăn vào mát tận ruột gan, dưỡng tim, ngừa bệnh vặt

Quả lặc lè (mướp Nhật) là loại quả quen thuộc trong bữa ăn của người dân vùng cao, nay đã trở thành món ăn khoái khẩu của người dân thành thị.

Không chỉ có vị ngọt thanh, mát lành, lợi ích sức khỏe của quả lặc lè còn khiến nhiều người bất ngờ nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón hiệu quả

Quả lặc lè là một "vị cứu tinh" tự nhiên cho hệ tiêu hóa nhờ sở hữu hàm lượng chất xơ dồi dào cùng lượng nước lớn. Khi đi vào dạ dày, lượng chất xơ này hoạt động như một chiếc chổi quét sạch các chất cặn bã, đồng thời làm mềm phân và kích thích nhu động ruột co bóp trơn tru. Thường xuyên bổ sung quả lặc lè vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bạn nhanh chóng chấm dứt tình trạng đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa chứng táo bón kinh niên một cách an toàn.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Đối với những ai đang theo đuổi chế độ ăn kiêng, quả lặc lè chính là một người bạn đồng hành lý tưởng. Loại quả này chứa rất ít calo và hoàn toàn không có chất béo bão hòa, nhưng lại rất giàu nước và chất xơ giúp tạo cảm giác no giả và no lâu hơn. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể, hạn chế các cơn thèm ăn vặt mà vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ các vi chất thiết yếu.

Quả lặc lè là một "vị cứu tinh" tự nhiên cho hệ tiêu hóa nhờ sở hữu hàm lượng chất xơ dồi dào cùng lượng nước lớn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Hàm lượng kali và magie dồi dào trong quả lặc lè đóng vai trò như các chất giãn mạch tự nhiên, giúp làm giảm áp lực của máu lên thành mạch và giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định. Đồng thời, các chất xơ hòa tan trong quả cũng tham gia vào quá trình ngăn chặn sự hấp thu cholesterol xấu (LDL) vào máu. Việc giảm lượng cholesterol này giúp hạn chế tình trạng xơ vữa động mạch, từ đó bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa

Quả lặc lè chứa một lượng lớn Vitamin C cùng các hợp chất flavonoid, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Nhờ nguồn dưỡng chất này, hệ miễn dịch của bạn sẽ được củng cố vững chắc để chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường, giảm hẳn các bệnh vặt như cảm cúm, ho sốt.

Không những vậy, Vitamin C còn kích thích sản sinh collagen, nuôi dưỡng làn da luôn săn chắc, mịn màng và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa sớm.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể từ bên trong

Theo các bài thuốc Đông y, quả lặc lè có tính mát, vị ngọt nhạt, mang lại công dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch và giải độc gan cực kỳ tốt. Vào những ngày thời tiết oi bức hoặc khi cơ thể nạp quá nhiều đồ ăn cay nóng, một bát canh lặc lè hay đĩa lặc lè luộc sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố ra ngoài nhanh chóng. Điều này không chỉ giúp làm mát máu mà còn làm giảm rõ rệt các triệu chứng nóng trong người như mụn nhọt, rôm sảy hay nhiệt miệng.

Nuôi dưỡng thị lực và bảo vệ đôi mắt sáng khỏe

Sự có mặt của Vitamin A và hợp chất beta-carotene trong quả lặc lè chính là nguồn dinh dưỡng vàng cho đôi mắt của bạn. Các chất này tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ giác mạc, tăng cường thị lực và giảm nhanh các triệu chứng mỏi mắt, khô mắt do tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử. Đặc biệt đối với người cao tuổi, việc duy trì thói quen ăn quả lặc lè còn giúp ngăn ngừa hiệu quả các căn bệnh nguy hiểm về mắt như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng