Đau tai đi khám, bệnh nhân hốt hoảng vì sinh vật ký sinh ẩn nấp

Ngứa ngáy và đau nhức tai kéo dài gần một tuần nhưng uống thuốc không đỡ, người phụ nữ đi khám và bất ngờ được phát hiện một con ve chó nằm sâu trong ống tai.

Bệnh nhân là bà N.T.T. (53 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ). Trước khi nhập viện, bà thường xuyên ngứa tai, đau nhức và khó chịu suốt gần một tuần. Dù đã tự mua thuốc tại quầy thuốc để điều trị, các triệu chứng không thuyên giảm mà còn có xu hướng nặng hơn.

Ve chó chết khô nằm sâu trong ống tai người bệnh. Ảnh: Trung tâm Y tế Tân Kỳ.

Khi đến khám tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An), qua thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng, các bác sĩ bất ngờ phát hiện một dị vật là ve chó đã nằm sâu bên trong ống tai người bệnh. Ngay sau đó, ê-kíp điều trị tiến hành gắp bỏ dị vật, làm sạch ống tai, sát trùng và kê đơn thuốc nhằm phòng ngừa nguy cơ viêm nhiễm. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo chia sẻ của người bệnh, bà thường xuyên dọn dẹp chuồng trại và chăm sóc vật nuôi. Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng con ve chó đã bò vào tai trong quá trình lao động nhưng bệnh nhân không hay biết.

Theo các chuyên gia, dị vật là côn trùng hoặc ký sinh trùng trong tai không phải tình trạng hiếm gặp, đặc biệt ở những người thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi, chuồng trại hoặc môi trường có nhiều côn trùng.

Khi chui vào ống tai, ve chó có thể bám vào da hoặc hút máu, gây ngứa ngáy, đau nhức, viêm ống tai ngoài. Nếu không được phát hiện kịp thời, dị vật có thể làm tổn thương da ống tai, gây chảy dịch, nhiễm trùng, giảm thính lực, thậm chí ảnh hưởng đến màng nhĩ.

Người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa tai kéo dài bất thường, cảm giác có vật lạ bò hoặc cộm trong tai, đau nhức, ù tai, giảm thính lực, chảy dịch hoặc có mùi hôi trong tai.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên tự ý dùng tăm bông, vật nhọn hoặc cố gắng lấy dị vật ra khỏi tai vì có thể khiến dị vật chui sâu hơn, làm tổn thương ống tai, thủng màng nhĩ hoặc gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Khi làm việc tại chuồng trại hoặc khu vực chăn nuôi, người dân nên sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp, đồng thời giữ vệ sinh môi trường sống và vật nuôi để hạn chế sự phát triển của ve, bọ chét và các loại ký sinh trùng khác.