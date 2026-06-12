8 lưu ý cho món cơm chiên đơn giản vẫn ngon như nhà hàng

Chỉ cần vài mẹo nhỏ, cơm nguội có thể trở thành món cơm chiên thơm ngon, hạt rời và đậm vị mà không cần bếp nhà hàng, không cần kỹ thuật phức tạp.

Cơm chiên là món ăn đơn giản, dễ chế biến. Ảnh: Magnific.

Rang cơm là cách người châu Á tái chế cơm thừa vừa tiện lợi, vừa linh hoạt. Khác với hấp hay dùng lò vi sóng, cơm chiên thực sự là một món riêng biệt, có thể ăn độc lập. Dưới đây là những mẹo giúp bạn làm ra chảo cơm chiên ngon nhất.

1. Dùng cơm nguội

Cơm chiên gần như chắc chắn ra đời từ nhu cầu tận dụng cơm thừa, và đó cũng chính là nguyên liệu bạn nên dùng. Cơm mới nấu còn quá ẩm - các hạt sẽ dính vào nhau khi xào, khiến món ăn bị nặng và ướt. Cơm đã qua tủ lạnh sẽ cứng lại, nhưng khi xào lên sẽ mềm và vừa độ ẩm trở lại.

Lần sau khi nấu cơm, hãy nấu thêm một chén để dành. Cơm nguội có thể bảo quản trong tủ lạnh ít ngày hoặc để đông lạnh. Có thể dùng bất kỳ loại gạo hạt dài hay hạt ngắn nào, thậm chí cả gạo nếp - dù kết quả sẽ khác hoàn toàn.

2. Tách cơm trước khi nấu

Cơm lấy thẳng từ tủ lạnh thường đóng thành khối theo hình hộp đựng. Hãy tách các cục cơm ra trước khi cho vào chảo, bằng cách ép cơm giữa hai lòng bàn tay đã thấm ướt một chút để cơm không dính tay.

Cơm chiên là món ăn tuyệt vời để "tận dụng" phần cơm nguội còn thừa từ bữa trước, biến nó thành một đĩa cơm mới có hương vị thơm ngon, hạt cơm săn chắc và đậm đà hơn. Ảnh: Magnific.

3. Dùng chảo wok (chảo xào) nếu có

Wok là dụng cụ truyền thống và vẫn là lựa chọn tốt nhất để truyền nhiệt đều. Tốt nhất nên dùng wok gang hoặc thép carbon đã được tẩm dầu kỹ. Nếu không có, hãy dùng chảo lớn nhất bạn có để tăng diện tích tiếp xúc nhiệt.

4. Dùng lửa lớn

Làm nóng chảo trước khi cho cơm vào là bước quan trọng. Dù bếp gia đình không thể sánh với ngọn lửa mạnh của bếp nhà hàng, bạn vẫn có thể làm được cơm chiên ngon. Chỉ cần làm nóng chảo ở mức lửa cao nhất trước khi bắt đầu nấu.

5. Đừng cho quá nhiều nguyên liệu

Cơm phải là trọng tâm của món ăn.

6. Hạn chế nguyên liệu nhiều nước

Cơm chiên ngon cần đủ độ ẩm, nhưng không được ướt - đây không phải risotto. Nếu dùng nguyên liệu ướp sẵn như trong món cơm chiên cá mặn gà, hãy xào riêng trước để phần nước thừa bay hơi, rồi mới cho cơm vào. Một số món cơm chiên có thêm sốt bên trên, nhưng phần sốt đó không được nấu chung với cơm.

7. Cắt nguyên liệu thành miếng nhỏ

Hạt cơm vốn nhỏ, nên nếu dùng thịt, hải sản hay rau củ cắt miếng to sẽ mất cân đối. Cơm chiên là món bình dân, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể tinh tế.

8. Cho nguyên liệu vào theo thứ tự chín

Nguyên liệu cứng, lâu chín cho vào trước, nguyên liệu mềm cho vào sau. Thông thường, cơm là thứ cuối cùng được cho vào chảo.