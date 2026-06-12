Bác sĩ tim mạch cảnh báo: đừng làm 5 điều này trước 9h sáng

Những giờ đầu sau khi thức dậy là lúc hệ tim mạch hoạt động căng thẳng nhất. Một số loại đồ uống và thực phẩm phổ biến có thể làm tăng gánh nặng cho tim, tăng nguy cơ đột tử.

Ăn sáng không đúng cách có thể gây hại cho tim mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột tử. Ảnh: Vecteezy.

Nhiều người cho rằng buổi sáng là thời điểm cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng nhất trong ngày. Tuy nhiên, những việc chúng ta làm vào thời điểm này có lẽ cần được chú ý.

Chia sẻ với CNBC, bác sĩ tim mạch người Mỹ Sanjay Bhojraj, người sáng lập Viện Y học Chức năng Laguna và là giảng viên quốc gia của Viện Y học Chức năng Mỹ, vài giờ đầu tiên sau khi thức dậy là giai đoạn trái tim phải làm việc nhiều nhất khi cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động. Lúc này, nồng độ cortisol tăng lên, huyết áp cao hơn và khả năng điều hòa nhịp tim suy giảm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy các biến cố tim mạch nghiêm trọng thường tập trung trong những giờ đầu sau khi thức dậy. Tỷ lệ nhồi máu cơ tim và đột tử do tim cũng có xu hướng tăng mạnh vào buổi sáng.

Tỷ lệ nhồi máu cơ tim và đột tử do tim cũng có xu hướng tăng mạnh vào buổi sáng. Ảnh: Magnific.

5 điều tuyệt đối không làm trước 9h sáng

Bác sĩ Sanjay khuyến cáo một số thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại vào buổi sáng, đặc biệt trước 9h sáng, có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Uống cà phê nhiều đường

Một ly latte cỡ lớn có hương vị có thể chứa 30-50 gram đường ngay cả trước khi bạn ăn bữa sáng thực sự. Sự gia tăng đột ngột của đường huyết sẽ kích thích cơ thể tiết nhiều insulin hơn, từ đó làm tăng áp lực chuyển hóa nếu kéo dài. Chưa kể, bạn có thể nhanh chóng cảm thấy đói trở lại chỉ sau khoảng một giờ.

Ăn bánh ngọt vào bữa sáng

Điều này đặc biệt không tốt khi bụng đang đói. Các loại bánh như croissant, muffin hay bánh Đan Mạch chủ yếu là sự kết hợp giữa tinh bột tinh chế và chất béo bão hòa, trong khi lại thiếu chất xơ và protein để làm chậm quá trình hấp thu.

Nói cách khác, đường huyết sẽ tăng rất nhanh rồi giảm rất nhanh, và vòng lặp đó cứ tiếp tục diễn ra. Trái tim không cần phải đối mặt với những biến động như vậy vào lúc 7h15 sáng.

Thịt chế biến sẵn cho bữa sáng

Các loại thịt ăn sáng như thịt xông khói, xúc xích hay giăm bông thường chứa nhiều natri và chất béo bão hòa. Nhiều sản phẩm còn chứa các chất bảo quản như nitrat, vốn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi tiêu thụ thường xuyên. Ăn thỉnh thoảng không phải vấn đề lớn. Điều đáng lo là khi chúng trở thành món ăn quen thuộc mỗi sáng.

Uống nước tăng lực

Nước tăng lực thường chứa lượng lớn caffeine, đường và nhiều chất kích thích khác có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Chúng có thể khiến nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng cao và thậm chí làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, đặc biệt trong thời điểm cơ thể vừa thức dậy và đang bước vào giai đoạn "tăng tốc" tự nhiên.

Không ăn gì, nhất là khi kết hợp với căng thẳng và cà phê

Theo bác sĩ Bhojraj, nhịn ăn gián đoạn có kế hoạch, uống đủ nước và vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, nhiều người thực tế không phải đang nhịn ăn khoa học mà chỉ đang "sống nhờ adrenaline". Họ uống cà phê khi bụng rỗng, vội vàng xử lý công việc hoặc uống thuốc lúc chưa ăn sáng.

Kết quả là đến khoảng 10h sáng, hệ thần kinh đã bị kích thích quá mức, trong khi đường huyết liên tục dao động. Khi tuổi tác tăng lên, khả năng thích nghi của cơ thể với những biến động này cũng giảm dần.

Xây dựng thói quen buổi sáng lành mạnh gồm uống đủ nước, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và bắt đầu ngày mới một cách từ tốn. Điều này có thể giúp cơ thể vận hành ổn định hơn và giảm áp lực cho hệ tim mạch.

Uống nước tăng lực, đồ uống chứa caffeine mà không ăn sáng có thể gây căng thẳng cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Shutterstock.

Thói quen buổi sáng của một bác sĩ tim mạch

Bác sĩ Sanjay chia sẻ hầu hết buổi sáng, ông giữ mọi thứ thật đơn giản vì tính nhất quán quan trọng hơn sự hoàn hảo. Ông khuyến cáo nên tập trung vào 4 yếu tố chính: protein, chất xơ, nước và tránh để hệ thần kinh bước vào ngày mới trong trạng thái quá căng thẳng.

Một bữa sáng cân bằng có thể bao gồm trứng kết hợp trái cây, sữa chua Hy Lạp, yến mạch hoặc các loại hạt giàu dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, nên uống nước sau khi thức dậy trước khi sử dụng cà phê. Theo ông Sanjay, không nên để caffeine trở thành tín hiệu đầu tiên báo cho cơ thể rằng một ngày mới đã bắt đầu.

Chuyên gia này cũng nhận định nhiều người thường xem nhẹ tác động của căng thẳng đối với sức khỏe tim mạch. Việc bắt đầu ngày mới trong trạng thái vội vã, áp lực có thể khiến cơ thể xuất hiện những thay đổi sinh lý bất lợi, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Vì vậy, mỗi người nên dành vài phút vào buổi sáng để hít thở sâu, đón ánh nắng tự nhiên, thực hiện các động tác giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ nhàng. Những thói quen đơn giản này có thể giúp cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động ổn định hơn, đồng thời giảm áp lực lên hệ tim mạch.