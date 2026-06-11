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Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nói gì về thi thể được phát hiện tại tầng 4?

  • Thứ năm, 11/6/2026 15:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, gia đình nam sinh 14 tuổi nhận tin dữ khi cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong tại khuôn viên một bệnh viện ở TP.HCM.

Thi thể của nam sinh tại tầng 4 bệnh viện. Ảnh: CTV.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa có báo cáo gửi Sở Y tế TP.HCM về vụ việc phát hiện một thi thể tại khuôn viên tầng 4 của bệnh viện.

Theo báo cáo, vào lúc 12h12 ngày 10/6, bảo vệ bệnh viện nhận được tin báo từ điều dưỡng trưởng khoa Vật lý trị liệu về việc phát hiện một thi thể nằm phía ngoài khuôn viên tầng 4. Thời điểm được phát hiện, thi thể đã trong tình trạng phân hủy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng bảo vệ đã tiến hành xác minh, phong tỏa hiện trường, báo cáo lãnh đạo bệnh viện và thông báo cho công an phường Tam Long đến phối hợp xử lý.

Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và truy tìm thân nhân.

Theo báo cáo của bệnh viện, đến khoảng 16h cùng ngày, cơ quan chức năng đã liên hệ được người nhà và xác định người tử vong là N.V.H. (14 tuổi, ngụ xã Long Hải).

Thông tin từ gia đình cho biết tối 2/6, H. đi đổ rác nhưng sau đó không trở về nhà. Người thân đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ nhưng không có kết quả.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình. Thi thể nạn nhân sau đó được người thân đưa đi hỏa táng.

Trong báo cáo gửi Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh.

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