Một mẹo nhỏ giúp thịt heo luộc thơm ngọt, không bao giờ bị khô

Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách chế biến, món thịt heo luộc quen thuộc có thể trở nên thơm ngon, mềm ngọt và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Thịt heo luộc là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng thịt bị hôi, khô, dai hoặc mất đi vị ngọt tự nhiên dù đã chọn loại thịt tươi ngon. Nguyên nhân thường nằm ở những sai lầm trong quá trình sơ chế và luộc thịt.

Ngâm để loại bỏ máu trước khi luộc thịt

Theo Sina, ngâm thịt là bước tưởng đơn giản nhưng rất quan trọng. Trước khi luộc, nên ngâm thịt trong nước sạch khoảng 20-30 phút. Nếu có thời gian, hãy thay nước 2-3 lần. Cách làm này giúp loại bỏ một phần máu đọng trong thớ thịt - một trong những nguyên nhân chính gây mùi tanh hoặc hôi khi chế biến. Sau khi ngâm, rửa lại thịt dưới vòi nước sạch rồi mới đem luộc.

Nên chần thịt để loại bỏ mùi tanh hôi. Ảnh: Cookpick.

Chần thịt để loại bỏ mùi tanh

Bước này giúp loại bỏ máu, tạp chất và mỡ khỏi thịt, đồng thời giữ cho nước dùng trong, không bị đục và mùi khó chịu. Nhiều người có thói quen đun sôi nước rồi mới thả thịt vào nồi với suy nghĩ giúp thịt sạch hơn. Tuy nhiên, điều này không đúng.

Khi tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ cao, bề mặt thịt sẽ co lại nhanh chóng, khiến máu thừa và các chất gây mùi bên trong khó thoát ra ngoài. Kết quả là thịt vẫn có thể còn mùi hôi nhẹ, đồng thời dễ bị khô và dai sau khi luộc.

Thay vào đó, nên cho thịt vào nồi nước lạnh ngay từ đầu rồi mới bật bếp. Khi nhiệt độ tăng dần, các tạp chất và máu thừa sẽ từ từ được đẩy ra ngoài, giúp thịt sạch hơn và thơm ngon hơn.

Cách thực hiện:

Cho thịt heo đun cùng nước lạnh đến khi sôi, thường xuyên vớt lớp bọt nổi trên mặt nước.

Chần thịt trong khoảng 3-5 phút trong lửa liu riu.

Sau khi chần, rửa thịt bằng nước ấm để loại bỏ các tạp chất còn bám trên bề mặt.

Luộc thịt với gừng và hành lá

Trong nhiều công thức truyền thống, gừng và hành lá là hai nguyên liệu gần như không thể thiếu khi luộc thịt.

Cách thực hiện:

Khi luộc, cho thịt vào nồi, thêm nước lạnh ngập thịt, cho vào nồi chút muối, vài lát gừng đập dập cùng một đoạn hành lá, mùi hôi đặc trưng của thịt sẽ giảm đáng kể.

Sau đó, đun trên lửa lớn đến khi sôi rồi hạ nhỏ lửa và ninh trong 5 phút.

Ngoài ra, có thể cho thêm vài hạt hoa tiêu để tăng hương thơm và giúp món ăn đậm đà hơn.

Một bí quyết được nhiều đầu bếp áp dụng là không vớt thịt ra ngay sau khi tắt bếp. Sau khi luộc chín, hãy đậy nắp nồi và để thịt ngâm trong nước thêm khoảng 10 phút. Nhiệt lượng còn lại sẽ giúp thịt chín đều từ trong ra ngoài, đồng thời giữ được độ ẩm và vị ngọt tự nhiên. Nhờ cách làm này, miếng thịt sau khi thái sẽ mềm, mọng nước và thơm hơn đáng kể.

Lớp bọt màu xám, nâu hoặc trắng đục nổi lên khi luộc thịt heo cần vớt bỏ. Ảnh: Baidu.

Lớp bọt nổi lên khi luộc thịt heo có nên vớt bỏ?

Nhiều người thắc mắc lớp bọt màu xám hoặc trắng đục xuất hiện trên mặt nước khi luộc thịt heo thực chất là gì. Theo Aboluowang, lớp bọt này chủ yếu được tạo thành từ protein hòa tan, máu thừa, dịch tế bào và các tạp chất còn sót lại trong thịt. Khi gặp nhiệt độ cao, các chất này đông tụ và nổi lên trên bề mặt nước.

Lớp bọt xuất hiện khi luộc thịt heo có thể được chia thành hai loại:

Loại thứ nhất là lớp bọt xuất hiện khi thịt tươi vừa được đun sôi. Lớp bọt này thường có màu trắng ngà hoặc lẫn màu nâu xám, chứa máu thừa, mỡ và các tạp chất còn sót lại trong thịt. Đây chính là những "cặn bẩn" mà nhiều người thường nhắc đến. Nên dùng muôi hoặc thìa nhỏ hớt bỏ hoàn toàn lớp bọt này để nước luộc trong hơn và giảm mùi tanh của thịt.

Sau khi vớt hết lớp bọt màu nâu xám này, trong quá trình tiếp tục nấu có thể xuất hiện thêm một lớp bọt trắng mịn hơn. Phần bọt này chủ yếu là protein hòa tan trong thịt bị đông tụ khi gặp nhiệt độ cao. Khác với lớp bọt ban đầu, lượng protein này có thể góp phần tạo vị đậm đà cho nước dùng. Vì vậy, không nhất thiết phải hớt bỏ hoàn toàn lớp bọt trắng xuất hiện ở giai đoạn sau.