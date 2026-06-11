Căn bệnh không lây bùng phát dữ dội, gây 'bão viêm' toàn thân

Nữ bệnh nhân gần 30 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, da đỏ toàn thân, dày đặc mụn mủ. May mắn, chỉ sau 24 giờ điều trị, các tổn thương bắt đầu cải thiện rõ rệt.

Không lây nhưng có thể gây nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và suy đa tạng, vảy nến thể mủ toàn thân là căn bệnh nguy hiểm nhiều người chưa biết tới. Ảnh: Thedermclinic.

Mới đây, các bác sĩ khoa Bệnh da Tự miễn và Vảy nến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, tiếp nhận điều trị cho nữ bệnh nhân gần 30 tuổi trong đợt cấp nặng của bệnh vảy nến thể mủ toàn thân (Generalized Pustular Psoriasis - GPP).

Bùng phát dữ dội sau nhiều năm chống chọi bệnh

Người bệnh có tiền sử mắc bệnh hơn 5 năm, từng nhiều lần nhập viện điều trị bằng các thuốc toàn thân kết hợp chăm sóc tại chỗ. Tuy nhiên, bệnh liên tục tái phát và hiệu quả điều trị ngày càng giảm.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành, Phó trưởng khoa Bệnh da Tự miễn và Vảy nến, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, suy kiệt, toàn thân xuất hiện các dát đỏ lan tỏa diện rộng, vảy da dày, bề mặt da dày đặc mụn mủ và những "hồ mủ" hoạt động gây đau đớn, bỏng rát dữ dội.

Đánh giá theo thang điểm GPPGA (Generalized Pustular Psoriasis Physician Global Assessment), bệnh nhân ở mức độ nặng.

Mặc dù được điều trị tích cực bằng truyền dịch, thuốc hạ sốt, thuốc bôi, chăm sóc da tại chỗ và các thuốc điều trị toàn thân truyền thống, tình trạng bệnh vẫn tiếp tục diễn biến xấu. Các mụn mủ mới liên tục xuất hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh.

Tình trạng da của bệnh nhân khi nhập viện.

Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định sử dụng spesolimab - thuốc sinh học dạng kháng thể đơn dòng tác động trực tiếp vào thụ thể interleukin-36 (IL-36R). Kết quả điều trị cho thấy người bệnh đáp ứng rất tốt với thuốc sinh học.

Chỉ sau 24 giờ truyền thuốc, bệnh nhân hết sốt, cảm giác đau rát và châm chích trên da giảm rõ rệt. Đáng chú ý, tình trạng xuất hiện mụn mủ mới được kiểm soát hoàn toàn, các tổn thương cũ bắt đầu khô và se lại.

Sau 7 ngày điều trị, toàn trạng bệnh nhân ổn định, tinh thần tỉnh táo, ăn ngủ tốt và không còn cảm giác đau rát. Các mụn mủ trên da biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại các dát đỏ nhẹ và bong vảy da. Nhiều vùng da đã sạch tổn thương, chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể.

Bệnh da hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng

Theo bác sĩ Tiến Thành, vảy nến thể mủ toàn thân là bệnh viêm da hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm. Bệnh biểu hiện bằng tình trạng đỏ da lan tỏa kèm theo các mụn mủ vô khuẩn, sốt cao, đau rát và phản ứng viêm toàn thân nghiêm trọng.

Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, suy tim cấp, rối loạn điện giải hoặc suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy vảy nến thể mủ toàn thân là một thực thể bệnh lý riêng biệt so với vảy nến thể mảng thông thường. Bệnh có liên quan mật thiết đến yếu tố di truyền và sự rối loạn của con đường tín hiệu viêm interleukin-36 (IL-36).

Nữ bệnh nhân phục hồi nhanh chóng nhờ thuốc sinh học thế hệ mới.

Khi trục IL-36 bị hoạt hóa quá mức, cơ thể sẽ tạo ra một "cơn bão viêm", thu hút lượng lớn bạch cầu đến da và hình thành các mụn mủ, hồ mủ đặc trưng.

Hiện nay, spesolimab đã được phê duyệt và sử dụng tại nhiều quốc gia, khu vực có nền y tế phát triển như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Trung Quốc.

Bệnh viện Da liễu Trung ương là một trong những cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công liệu pháp sinh học này trong điều trị các đợt cấp của vảy nến thể mủ toàn thân.

Theo các bác sĩ, mặc dù vảy nến vẫn là bệnh mạn tính cần được theo dõi và điều trị lâu dài, nhưng với những tiến bộ của y học hiện đại, đây không còn là căn bệnh "vô phương cứu chữa" như quan niệm trước đây. Nhiều người bệnh hiện có thể duy trì làn da sạch tổn thương trong thời gian dài và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống nhờ các liệu pháp điều trị mới.