Hà Nội hướng dẫn khám sức khỏe miễn phí toàn dân, ưu tiên 5 nhóm

Hà Nội bắt đầu rà soát đối tượng khám sức khỏe miễn phí toàn dân năm 2026, với nội dung khám và sàng lọc bệnh được xây dựng theo từng độ tuổi.

Hà Nội hướng dẫn rà soát 5 nhóm đối tượng khám sức khỏe miễn phí năm 2026, đồng thời triển khai sàng lọc 12 bệnh phổ biến để phát hiện sớm nguy cơ. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn khẩn hướng dẫn các xã, phường rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân một cách bài bản, tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng và sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế.

Theo Công văn số 5552/SYT-NVY ngày 9/6, các địa phương sẽ tiến hành thống kê người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tổ chức khám trong những tháng cuối năm.

Phân loại 5 nhóm đối tượng để tổ chức khám

Để thuận lợi trong triển khai, Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn các địa phương phân loại người dân thành 5 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính, người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo và đặc khu. UBND xã, phường sẽ trực tiếp tổ chức khám cho nhóm này.

Nhóm thứ hai là trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông. Việc khám sức khỏe được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa UBND xã, phường, nhà trường và trạm y tế, dự kiến triển khai vào tháng 9/2026.

Đối với nhóm thứ ba là người lao động có quan hệ lao động với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tiếp tục chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Nhóm thứ tư gồm các đối tượng thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Công tác khám sức khỏe sẽ do cơ quan chủ quản thực hiện.

Nhóm thứ năm là những người không thuộc bốn nhóm nêu trên. UBND xã, phường sẽ chịu trách nhiệm tổ chức khám theo kế hoạch của địa phương.

Sở Y tế cũng lưu ý các địa phương rà soát kỹ, tránh trùng lặp với những nhóm đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe theo chính sách riêng như cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, người có công với cách mạng hoặc các đối tượng đang được hưởng chế độ tương tự.

Nội dung khám được xây dựng theo từng độ tuổi

Theo hướng dẫn, nội dung khám sức khỏe định kỳ được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, việc khám được thực hiện theo Quyết định 1284/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Trẻ sẽ được đánh giá các chỉ số sinh tồn, tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển thể chất và tinh thần, tình trạng tiêm chủng; khám toàn thân cùng các chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp, thần kinh. Riêng trẻ từ 16-30 tháng tuổi được thực hiện thêm trắc nghiệm phát hiện nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ.

Theo hướng dẫn, nội dung khám sức khỏe định kỳ được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi. Ảnh: SYTHN.

Với người từ 6 đến dưới 18 tuổi không thuộc nhóm học sinh đang học tại trường phổ thông hoặc mầm non, nội dung khám bao gồm khai thác tiền sử bệnh tật, đánh giá thể lực và khám các chuyên khoa nhi như tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, tâm thần, mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt. Các xét nghiệm cận lâm sàng được thực hiện khi có chỉ định chuyên môn hoặc theo nhu cầu của người dân.

Người từ 18 tuổi trở lên được khám toàn diện hơn, bao gồm đánh giá thể lực, khai thác tiền sử bệnh lý và khám các chuyên khoa nội, ngoại, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt.

Ngoài khám lâm sàng, nhóm tuổi này còn được thực hiện một số xét nghiệm cơ bản như công thức máu, đường huyết, chức năng thận, men gan, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi.

Trong quá trình khám, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc lao phổi, u phổi hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác, người dân sẽ được chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển đến cơ sở y tế phù hợp để chẩn đoán và điều trị sớm.

Đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông, việc khám sức khỏe được thực hiện theo quy định về y tế trường học của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Song song với khám sức khỏe định kỳ, Hà Nội sẽ triển khai chương trình sàng lọc miễn phí đối với 12 bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến trong cộng đồng.

Danh mục sàng lọc bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu và các rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu.

Hoạt động sàng lọc được thực hiện theo từng nhóm tuổi và yếu tố nguy cơ. Cụ thể, phụ nữ 30-49 tuổi được sàng lọc ung thư cổ tử cung; phụ nữ 40-70 tuổi được sàng lọc ung thư vú; nam giới trên 45 tuổi được khám phát hiện sớm ung thư khoang miệng; nam từ 50-69 tuổi được sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt.

Người từ 50 tuổi trở lên được sàng lọc ung thư đại trực tràng; người từ 40 tuổi trở lên được đánh giá nguy cơ mắc COPD; người từ 45 tuổi trở lên được sàng lọc đái tháo đường. Trong khi đó, toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên sẽ được đánh giá nguy cơ về sức khỏe tâm thần, bao gồm trầm cảm, lo âu và các rối loạn liên quan đến sử dụng rượu.