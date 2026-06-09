Đứng trong nhà, bị xe tải lùi chèn qua người nguy kịch

Bị xe tải lùi chèn qua người ngay tại nhà, nam bệnh nhân 30 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch với hàng loạt tổn thương nội tạng.

Nam thanh niên 30 tuổi rơi vào tình trạng sốc chấn thương nguy kịch sau khi bị xe tải lùi chèn qua người. Ảnh: Đinh Hà.

Đêm 29/5, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tiếp nhận bệnh nhân H.V.N. (30 tuổi) trong tình trạng đa chấn thương nặng sau một tai nạn nghiêm trọng.

Theo lời kể của người bệnh, trong lúc đang đứng tại nhà, anh không may bị một xe tải lùi chèn qua người. Sau tai nạn, bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng đau dữ dội vùng ngực, lưng và khung chậu, cơ thể mệt lả.

Người bệnh được Trung tâm Cấp cứu 115 sơ cứu ban đầu, truyền dịch, sử dụng thuốc giảm đau và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng vật vã, kích thích nhiều, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh và huyết áp tụt sâu. Nhận định đây là trường hợp sốc chấn thương do đa chấn thương rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời, ê-kíp cấp cứu lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện.

Các chuyên khoa liên quan được huy động khẩn cấp để hội chẩn và triển khai các biện pháp cấp cứu ngay trong đêm. Kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh bị tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Ở vùng bụng, bệnh nhân bị chấn thương gan độ III, vỡ thận trái độ V kèm đụng dập cuống mạch thận và tràn máu ổ bụng.

Tại khung chậu, người bệnh bị gãy ngành ngồi mu hai bên, gãy cánh chậu trái, gãy cánh trái xương cùng và toác khớp cùng chậu trái.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy các mỏm ngang bên phải từ đốt sống thắt lưng L1 đến L4, cùng chấn thương ngực kín với gãy xương sườn XI bên trái.

Trước tình trạng nguy kịch, một kíp phẫu thuật đa chuyên khoa được kích hoạt trong thời gian ngắn nhất. Bệnh nhân được chỉ định cắt bỏ thận trái, nội soi ổ bụng thám sát và cầm máu, đồng thời tiến hành cố định khung chậu và cột sống.

Ca phẫu thuật do TS.BS Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo và thực hiện. Song song với đó, ê-kíp Gây mê hồi sức do bác sĩ chuyên khoa II Lê Nguyễn An phụ trách triển khai hồi sức tích cực ngay trong phòng mổ.

Các bác sĩ đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, truyền máu, bù dịch và kiểm soát huyết động chặt chẽ nhằm duy trì sự sống cho người bệnh trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau gần 3 giờ căng thẳng, ca mổ đã thành công. Các tổn thương nguy hiểm được xử trí kịp thời, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi và hồi sức tích cực tại Đơn nguyên Hồi sức Ngoại. Các bác sĩ áp dụng phương pháp giảm đau PCA hiện đại nhằm tối ưu hiệu quả kiểm soát đau sau mổ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi.

Đến nay, sau 10 ngày hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân ổn định. Người bệnh đã có thể tự sinh hoạt, vận động nhẹ nhàng, ăn uống tốt và đại tiểu tiện tự chủ. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong ngày mai.