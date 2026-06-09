Tình hình của 15 nạn nhân vụ tai nạn cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Tối 8/6, tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện tại Km35 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, gần nút giao IC9, khiến 15 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hùng Vương/VOV.

Sáng 9/6, ông Phạm Văn Học, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), cho biết bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu tổng cộng 15 hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vào tối hôm trước.

Theo ông Học, sau khi được đưa vào viện, một số nạn nhân chỉ bị xây xát, chấn thương nhẹ đã được xử lý vết thương, giảm đau, sử dụng kháng sinh dự phòng và cho về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe. Đáng chú ý, có 2 trường hợp bị thương nặng hơn phải hồi sức tích cực và phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm.

“Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân ổn định và được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực. Các bệnh nhân còn lại đều trong tình trạng tạm ổn định. Nếu diễn biến thuận lợi, nhiều trường hợp có thể được xuất viện trong 1-2 ngày tới”, ông Học cho biết.

Vị giám đốc bệnh viện cũng nhận định vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết đặc biệt bất lợi với mưa dông, sấm sét, trời tối, trong khi hiện trường nằm trên tuyến cao tốc nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng chức năng và ngành y tế, không có trường hợp tử vong, cũng không ghi nhận nạn nhân nào bị thương quá nặng.

Các bệnh nhân đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km35 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có mưa lớn kèm dông lốc, mặt đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải đã xảy ra va chạm liên hoàn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng nghiêm trọng, nhiều hành khách mắc kẹt bên trong phương tiện. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các đơn vị y tế đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và phân luồng giao thông.

Để phục vụ công tác cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã huy động 8 xe cứu thương, gồm 6 xe của bệnh viện và 2 xe từ các phòng khám trực thuộc, tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng nhằm đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Toàn bộ người bị nạn sau đó đã được các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời.