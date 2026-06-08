Tình hình hiện tại của bé gái bị xô ngã từ cầu trượt

Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị một trẻ khác đẩy ngã từ cầu trượt xuống nền cứng. Kết quả chụp CT cho thấy trẻ bị tụ máu ngoài màng cứng và vỡ xương trán.

Hình ảnh bé trai đẩy bé gái xuống từ cầu trượt cao 1,2 m. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một bé gái đang chơi tại khu vui chơi thì bất ngờ bị một trẻ khác xô ngã từ cầu trượt xuống nền cứng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, nạn nhân là bé V.N.B.N. (sinh năm 2022, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội). Gia đình cho biết trước khi nhập viện khoảng 2 giờ, bé đang chơi tại khu cầu trượt thì bị một trẻ khác đẩy ngã từ độ cao khoảng 1,2 m xuống nền cứng. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera ghi lại.

Sau cú ngã, bé quấy khóc, vùng mắt phải sưng nề nhưng không xuất hiện các dấu hiệu như mất ý thức, co giật, nôn ói hay yếu liệt tay chân. Lo lắng con gặp chấn thương nghiêm trọng, gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tại thời điểm tiếp nhận vào tối 7/6, các bác sĩ ghi nhận trẻ tự thở tốt, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) đạt 98%, không có dấu hiệu suy hô hấp. Tuy nhiên, vùng trán và mắt phải của bệnh nhi xuất hiện tình trạng sưng nề, bầm tím rõ. Trẻ được chẩn đoán ban đầu theo dõi chấn thương sọ não và được chỉ định cố định cột sống cổ, thực hiện các xét nghiệm máu cùng chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não và cột sống cổ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ không bị thiếu máu, các chỉ số chức năng gan trong giới hạn bình thường. Chụp CT cột sống cổ chưa phát hiện bất thường.

Đáng chú ý, hình ảnh CT sọ não xác định trẻ bị tụ máu ngoài màng cứng vùng trán phải với kích thước khoảng 3 mm. Ngoài ra, bé còn bị vỡ xương trán phải lan vào trần ổ mắt phải, kèm phù nề phần mềm dưới da vùng trán và hốc mắt phải.

Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng, vỡ xương trán và vỡ xương trần ổ mắt.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, các bác sĩ đánh giá trẻ chưa có chỉ định can thiệp phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhi được điều trị giảm đau, chống viêm và theo dõi sát các dấu hiệu thần kinh như tri giác, đau đầu, nôn ói cũng như tình trạng sưng nề vùng trán và mắt phải.

Theo cập nhật từ Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khoảng 23 giờ xảy ra tai nạn, tình trạng hô hấp, tuần hoàn và thần kinh của trẻ vẫn ổn định.

Các chuyên gia khuyến cáo dù trẻ không xuất hiện biểu hiện bất thường ngay sau khi bị ngã, phụ huynh vẫn cần theo dõi sát và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu như đau đầu tăng dần, nôn nhiều, ngủ li bì, co giật, mất ý thức hoặc xuất hiện các tổn thương vùng đầu mặt. Những chấn thương tưởng chừng đơn giản có thể tiềm ẩn nguy cơ tổn thương sọ não nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.