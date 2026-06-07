Từ 1/7, người dân Hà Nội được hỗ trợ tới 100% chi phí cấp cứu

Từ ngày 1/7, Hà Nội hỗ trợ tới 100% chi phí cấp cứu ngoại viện cho nhiều nhóm đối tượng, đồng thời mở rộng khám chữa bệnh từ xa và lưu động.

Người dân Hà Nội sẽ được hỗ trợ mạnh hơn khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Ảnh: Việt Linh.

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô, thực hiện theo điểm a, b, c, đ, e khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Một trong những điểm đáng chú ý của nghị quyết là việc tiếp tục duy trì và mở rộng cơ chế hỗ trợ đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện, khẳng định vai trò tiên phong của Hà Nội trong việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế khẩn cấp cho người dân.

Theo nghị quyết, người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện có thể liên hệ và sử dụng dịch vụ từ tất cả cơ sở y tế công lập thuộc thành phố, các bệnh viện của bộ, ngành đóng trên địa bàn cũng như các cơ sở y tế tư nhân gần nhất, bảo đảm nhanh chóng và kịp thời nhất.

Hệ thống cấp cứu 115 cùng các cơ sở y tế tham gia hoạt động cấp cứu ngoại viện sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Chính sách này nhằm bảo đảm mọi người dân khi gặp tình huống khẩn cấp đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ cấp cứu chuyên nghiệp ngay tại hiện trường, góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh và giảm thiểu biến chứng.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện đối với nhiều nhóm đối tượng đặc biệt, gồm các trường hợp tai nạn, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A; trẻ em dưới 6 tuổi; người bệnh tâm thần lang thang; người cao tuổi cô đơn; hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật nặng.

Nghị quyết mới của HĐND TP Hà Nội cho phép hỗ trợ tới 100% chi phí cấp cứu ngoại viện, đưa nhiều dịch vụ y tế hiện đại đến gần người dân hơn. Ảnh: Đinh Hà.

Đối với các đối tượng còn lại, ngân sách thành phố hỗ trợ tới 80% chi phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Người bệnh chỉ phải đồng chi trả 20% theo mức giá dịch vụ cấp cứu tương ứng được quy định tại nghị quyết.

Bên cạnh việc tăng cường hỗ trợ cấp cứu ngoại viện, Hà Nội cũng đẩy mạnh đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh lưu động và ứng dụng công nghệ số.

Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội, người dân sử dụng các dịch vụ tại những cơ sở này cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Việc quy định chi tiết danh mục các dịch vụ được hỗ trợ tạo cơ sở pháp lý để ngân sách thành phố tham gia chi trả, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, thuận tiện ngay tại nơi cư trú.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa, Hà Nội hỗ trợ triển khai 6 nhóm dịch vụ ứng dụng công nghệ số nhằm hiện đại hóa hoạt động chăm sóc sức khỏe. Các dịch vụ gồm khám bệnh, kê đơn và theo dõi người bệnh từ xa; hội chẩn từ xa; đọc kết quả X-quang từ xa; đọc kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) từ xa; đọc kết quả cộng hưởng từ (MRI) từ xa và đọc kết quả giải phẫu bệnh từ xa.

Song song với đó, danh mục dịch vụ khám chữa bệnh lưu động được triển khai với 41 dịch vụ khác nhau, hướng tới hỗ trợ tối đa người bệnh tại cộng đồng hoặc ngay tại nhà.

Người dân có thể được khám bệnh, chỉ định kỹ thuật, kê đơn thuốc và tư vấn tình trạng sức khỏe mà không cần đến bệnh viện. Danh mục còn bao gồm nhiều kỹ thuật chuyên môn như ghi điện tim thường, Holter điện tâm đồ, Holter huyết áp; các loại siêu âm như siêu âm Doppler tim, mạch máu, màng phổi, ổ bụng, phần mềm; các dịch vụ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và y học cổ truyền.

Các chính sách mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân Thủ đô, đặc biệt là các nhóm yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn.