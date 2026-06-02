Tăng nhiều phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế từ 15/7

Chính phủ vừa ban hành chính sách mới cho ngành y tế, tăng phụ cấp trực, chống dịch và hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố từ ngày 15/7.

Nhân viên y tế từ tuyến xã đến bệnh viện hạng đặc biệt sẽ được hưởng các mức phụ cấp trực, chống dịch và hỗ trợ hằng tháng theo quy định mới.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7.

Theo quy định mới, nhiều nhóm cán bộ, nhân viên y tế sẽ được hưởng mức phụ cấp trực, phẫu thuật, chống dịch và hỗ trợ thường xuyên cao hơn, nhằm ghi nhận tính chất đặc thù và áp lực của công việc.

Tăng phụ cấp trực 24/24 giờ cho nhân viên y tế

Đối với người lao động thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày làm việc, mức phụ cấp được chia theo hạng cơ sở y tế.

Cụ thể, mức cao nhất là 325.000 đồng/người/phiên trực, áp dụng tại các cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế hạng II, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Trung tâm Điều phối quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người được hưởng mức 255.000 đồng/người/phiên trực.

Mức 185.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng cho các cơ sở y tế còn lại; các bộ phận pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh; cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập; trạm y tế xã, điểm trạm y tế; các cơ sở quân dân y; bệnh xá Công an nhân dân và một số cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Bộ Y tế.

Trong khi đó, người lao động tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại được hưởng mức 70.000 đồng/người/phiên trực.

Đáng chú ý, nếu trực tại các khoa hoặc khu vực đặc biệt, mức phụ cấp được tính cao hơn 1,5 lần. Trường hợp trực vào ngày nghỉ hàng tuần, phụ cấp được tính bằng 1,3 lần mức quy định; nếu trực vào ngày lễ, Tết, mức hưởng tăng lên 1,8 lần.

Ngoài phụ cấp trực, người lao động thực hiện trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/phiên trực.

Đối với chế độ trực theo hình thức thường trú, mức phụ cấp dao động từ 35.000 đến 160.000 đồng/người/phiên trực tùy theo loại hình và hạng cơ sở y tế.

Phụ cấp phẫu thuật cao nhất 560.000 đồng mỗi ca

Nghị định cũng quy định cụ thể mức phụ cấp đối với người tham gia phẫu thuật, thủ thuật.

Theo đó, người mổ chính, người gây mê hồi sức chính hoặc người thực hiện châm tê chính được hưởng phụ cấp từ 100.000 đến 560.000 đồng/người/phẫu thuật, tùy theo mức độ và tính chất của ca mổ.

Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000 đến 400.000 đồng/người/phẫu thuật.

Những quy định mới được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ y tế ở cả tuyến cơ sở lẫn các cơ sở điều trị chuyên sâu.

Đối với nhân viên hỗ trợ, phục vụ ca phẫu thuật, mức phụ cấp dao động từ 40.000 đến 240.000 đồng/người/phẫu thuật.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh, Chính phủ quy định mức phụ cấp theo nhóm bệnh truyền nhiễm. Với bệnh truyền nhiễm nhóm A - nhóm bệnh nguy hiểm nhất, người tham gia chống dịch được chia thành hai nhóm hưởng phụ cấp. Trong đó, nhóm 1 được hưởng 420.000 đồng/ngày/người; nhóm 2 được hưởng 280.000 đồng/ngày/người.

Đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B, mức phụ cấp là 280.000 đồng/ngày/người. Với bệnh truyền nhiễm nhóm C, mức hưởng là 210.000 đồng/ngày/người.

Ngoài ra, người thực hiện nhiệm vụ thường trực chống dịch 24/24 giờ được hưởng mức phụ cấp 280.000 đồng/ngày/người trong ngày thường khi có thông tin dịch bệnh.

Nếu trực vào ngày nghỉ hàng tuần, mức phụ cấp được tính bằng 1,3 lần; trực vào ngày lễ, Tết được hưởng mức gấp 1,8 lần so với ngày thường. Người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hỗ trợ thêm 40.000 đồng tiền ăn cho mỗi phiên trực.

Bên cạnh đó, những người trực tiếp giám sát, điều tra dịch tễ, lấy và xử lý mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, xác minh ổ dịch hoặc tham gia chống dịch cũng được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/ngày.

Đối với cộng tác viên và tình nguyện viên được huy động tham gia phòng chống dịch bệnh nhóm A trong thời gian có dịch, mức bồi dưỡng được hưởng từ 170.000 đến 280.000 đồng/ngày/người.

Một điểm đáng chú ý khác của Nghị định 192/2026 là quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Theo đó, mức hỗ trợ được tính theo hệ số so với lương cơ sở, gồm hai mức là 0,7 lần và 0,5 lần. Mức hỗ trợ 0,7 lần lương cơ sở áp dụng đối với nhân viên y tế và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản thuộc xã vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ; hoặc các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Mức hỗ trợ 0,5 lần lương cơ sở áp dụng đối với những người làm việc tại các thôn, bản, tổ dân phố còn lại.