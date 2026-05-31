TP.HCM giải đáp 5 thắc mắc về khám sức khỏe miễn phí

TP.HCM triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân cư trú trên địa bàn. Ảnh: Duy Hiệu.
TP.HCM đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Để quá trình khám diễn ra thuận lợi, người dân cần nắm rõ mình thuộc nhóm đối tượng nào, nơi khám ở đâu và cần chuẩn bị những giấy tờ gì.
Ai được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí?
Theo Sở Y tế TP.HCM, chính sách này áp dụng cho công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả người có hộ khẩu thường trú và tạm trú. Thông tin cư trú được xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID.
Theo quy định, mọi người dân đều được hưởng quyền lợi khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Tuy nhiên, nguồn kinh phí chi trả cho cơ sở y tế thực hiện khám sẽ khác nhau tùy từng nhóm đối tượng.
Việc xác định người thụ hưởng dựa trên thông tin cư trú thực tế, mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và dữ liệu định danh điện tử nhằm bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đầy đủ quyền lợi cho người dân.
Các nhóm đối tượng được phân loại như thế nào?
Người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và các đối tượng ưu tiên
Nhóm này bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo hoặc đặc khu.
Kinh phí khám sức khỏe được chi trả từ ngân sách TP.HCM. Người dân có thể khám tại các điểm khám sức khỏe lưu động do UBND cấp xã bố trí hoặc tại các cơ sở khám chữa bệnh nằm trong danh sách do Sở Y tế công bố.
Trẻ em, học sinh, sinh viên
Đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông, kinh phí được chi trả từ nguồn y tế trường học. Việc khám sức khỏe được thực hiện tại trường hoặc tại cơ sở y tế do nhà trường ký hợp đồng.
Sinh viên và học viên được ngân sách thành phố chi trả kinh phí khám sức khỏe. Việc khám có thể thực hiện tại trường học hoặc các cơ sở y tế liên kết với nhà trường.
Người dân cần biết nơi khám, giấy tờ cần mang và cách nhận kết quả. Ảnh: Khương Nguyễn.
Người lao động và lực lượng vũ trang
Đối với người lao động, kinh phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chi trả. Việc khám có thể tổ chức tại nơi làm việc hoặc tại các cơ sở y tế do doanh nghiệp ký hợp đồng.
Các đối tượng thuộc diện quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ được khám tại hệ thống cơ sở khám chữa bệnh của quân đội và công an. Kinh phí do hai bộ này bảo đảm.
Lao động tự do, nội trợ và người dưới 18 tuổi không đi học
Đây là nhóm đối tượng còn lại không thuộc các nhóm nêu trên, bao gồm lao động tự do, người nội trợ hoặc trẻ em dưới 18 tuổi không đi học.
Kinh phí khám sức khỏe được ngân sách TP.HCM chi trả. Người dân có thể khám tại các điểm khám lưu động của địa phương hoặc các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện theo danh sách của Sở Y tế.
Người dân có thể đến bất kỳ bệnh viện hoặc phòng khám nào để khám miễn phí?
Không.
Để bảo đảm chất lượng và tính thống nhất của chương trình, TP.HCM chỉ lựa chọn các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám đáp ứng đầy đủ quy định của Bộ Y tế về khám sức khỏe.
Các cơ sở này phải được Sở Y tế thẩm định về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn và năng lực quản lý dữ liệu trước khi được công nhận đủ điều kiện tham gia chương trình.
Người dân sẽ được chính quyền địa phương thông báo, hướng dẫn hoặc mời đến khám tại các điểm khám sức khỏe lưu động trên địa bàn xã, phường.
Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn khám tại 68 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo danh sách do Sở Y tế công bố.
Khi đi khám sức khỏe cần mang theo giấy tờ gì?
Người dân cần mang theo điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip.
|
Người dân cần mang theo điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip. Ảnh: Khương Nguyễn.
Đây là cơ sở để đơn vị khám sức khỏe xác thực thông tin, đối chiếu dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật kết quả vào hệ thống quản lý sức khỏe điện tử.
Sau khi khám, người dân nhận kết quả bằng cách nào?
Kết quả khám sức khỏe sẽ được cơ sở y tế cập nhật lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng và đồng bộ với ứng dụng Công dân số TP.HCM để người dân thuận tiện tra cứu, theo dõi tình trạng sức khỏe của mình.
Trong thời gian tới, khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, kết quả khám còn được tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
Đối với những trường hợp phát hiện bất thường hoặc cần theo dõi thêm, cơ sở khám sức khỏe sẽ chủ động gọi điện hoặc gửi tin nhắn để hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế phù hợp nhằm được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Theo kế hoạch, việc trả kết quả và tư vấn sức khỏe sẽ được các cơ sở khám sức khỏe thực hiện trong vòng 24-48 giờ sau khi hoàn tất quá trình khám.
Người dân có thể tải ứng dụng Công dân số TP.HCM trên App Store hoặc Google Play, sau đó đăng nhập bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh điện tử để theo dõi kết quả khám sức khỏe, lịch sử khám bệnh cũng như các thông tin chăm sóc sức khỏe liên quan.
STT
Tên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Địa chỉ
Phường, xã, đặc khu
Loại hình khám sức khỏe
Người < 18 tuổi
Người đủ 18 tuổi trở lên
1
Bệnh viện An Bình
146 An Bình
Phường An Đông
x
x
2
Bệnh viện Nguyễn Trãi
314 Nguyễn Trãi
Phường An Đông
x
x
3
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
468 Nguyễn Trãi
Phường An Đông
x
x
4
Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2)
125 Lê Lợi
Phường Bến Thành
x
x
5
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bình Đông
28 đường số 1
Phường Bình Đông
x
x
6
Phòng khám đa khoa thuộc Điểm y tế 4 của Trạm y tế phường Bình Lợi Trung
99/6 Nơ Trang Long
Phường Bình Lợi Trung
x
x
7
Bệnh viện đa khoa Bình Phú
02D Chợ Lớn
Phường Bình Phú
x
x
8
Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng
72 đường số 5, Cư xá Bình Thới
Phường Bình Thới
x
x
9
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bình Thới
72A đường số 5, Cư xá Bình Thới
Phường Bình Thới
x
x
10
Bệnh viện đa khoa Bình Tân
809 Hương Lộ 2
Phường Bình Trị Đông
x
x
11
Bệnh viện Lê Văn Thịnh
130 Lê Văn Thịnh
Phường Bình Trưng
x
x
12
Bệnh viện đa khoa Tân Định (cơ sở 2)
235-237 Trần Hưng Đạo
Phường Cầu Ông Lãnh
x
x
13
Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng
82 Cao Lỗ
Phường Chánh Hưng
x
x
14
Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp
125/61 Âu Dương Lân
Phường Chánh Hưng
x
x
15
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Chợ Lớn
642A Nguyễn Trãi
Phường Chợ Lớn
x
x
16
Bệnh viện Trưng Vương
266 Lý Thường Kiệt
Phường Diên Hồng
x
x
17
Phòng khám đa khoa thuộc Điểm y tế 3 của Trạm Y tế phường Đức Nhuận
23 Nguyễn Văn Đậu
Phường Đức Nhuận
x
x
18
Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh
132 Lê Văn Duyệt
Phường Gia Định
x
x
19
Bệnh viện Nhân dân Gia Định
1A Nơ Trang Long
Phường Gia Định
x
x
20
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Hạnh Thông
201 Nguyễn Thái Sơn
Phường Hạnh Thông
x
x
21
Bệnh viện Nhân Dân 115
527 Sư Vạn Hạnh
Phường Hòa Hưng
x
x
22
Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức
64 Lê Văn Chí
Phường Linh Xuân
x
x
23
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Linh Xuân
02 Nguyễn Văn Lịch
Phường Linh Xuân
x
24
Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận
274 đường Nguyễn Trọng Tuyển
Phường Phú Nhuận
x
x
25
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Phú Thọ Hòa
145 Nguyễn Xuân Khoát
phường Phú Thọ Hòa
x
x
26
Bệnh viện Nhi đồng 2
14 Lý Tự Trọng
Phường Sài Gòn
x
27
Bệnh viện đa khoa Thủ Đức
29 Phú Châu
Phường Tam Bình
x
x
28
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân Bình
12 Tân Hải
Phường Tân Bình
x
x
29
Bệnh viện đa khoa Tân Định
388 Hai Bà Trưng
Phường Tân Định
x
x
30
Phòng khám đa khoa của Trạm Y tế phường Tân Định
01-02 đặng Tất
Phường Tân Định
x
x
31
Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập
101 Nguyễn Thị Thập
Phường Tân Mỹ
x
x
32
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân Mỹ
101 Nguyễn Thị Thập
Phường Tân Mỹ
x
x
33
Bệnh viện đa khoa Tân Phú
611 đường Âu Cơ
Phường Tân Phú
x
x
34
Bệnh viện đa khoa Tân Bình
605 Hoàng Văn Thụ
Phường Tân Sơn Nhất
x
x
35
Bệnh viện Lê Văn Việt
387 đường Lê Văn Việt, KP2
Phường Tăng Nhơn Phú
x
x
36
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú
48A Tăng Nhơn Phú
Phường Tăng Nhơn Phú
x
x
37
Bệnh viện đa khoa Gò Vấp
641 Quang Trung
Phường Thông Tây Hội
x
x
38
Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây
111 đường TCH 21
Phường Trung Mỹ Tây
x
x
39
Bệnh viện Nhi Đồng 1
341 Sư Vạn Hạnh
Phường Vườn Lài
x
40
Bệnh viện đa khoa Khánh Hội
63-65 Bến Vân Đồn
Phường Xóm Chiếu
x
x
41
Bệnh viện đa khoa Củ Chi
1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2
Xã An Nhơn Tây
x
x
42
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2
Đường Lương Văn Nho, khu phố Miễu Ba, xã Cần Giờ
Xã Cần Giờ
x
x
43
Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn
79 Bà triệu
Xã Hóc Môn
x
x
44
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế xã Hóc Môn - Cơ sở 1
75 Bà Triệu
Xã Hóc Môn
x
x
45
Bệnh viện đa khoa Nhà Bè
281A Lê Văn Lương, Ấp 3
Xã Nhà Bè
x
x
46
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế xã Nhà Bè
01 đường số 18, khu dân cư Cotec, ấp 01
Xã Nhà Bè
x
x
47
Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi
đường Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre
Xã Tân An Hội
x
x
48
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế phường Tân An Hội
11 đường Vũ Duy Chí, ấp 4
Xã Tân An Hội
x
x
49
Bệnh viện đa khoa Bình Chánh
1 đường số 1 khu Trung tâm Hành chính
Xã Tân Nhựt
x
x
50
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố
15 đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, ấp 1
Xã Tân Nhựt
x
51
Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát
103, Khu phố Long Hưng
Phường Bến Cát
x
x
52
Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên
Kp2, TT Tân Thành
Xã Bắc Tân Uyên
x
x
53
Trung tâm Y tế khu vực Thuận An
Nguyễn Văn Tiết
Phường Lái Thiêu
x
x
54
Bệnh viện đa khoa Bình Dương
Số 05 Phạm Ngọc Thạch
Phường Phú Lợi
x
x
55
Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo
khu phố 3
xã Phú Giáo
x
x
56
Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên
Khu phố 7
Phường Tân Uyên
x
x
57
Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương
31 Yersin
Phường Thủ Dầu Một
x
x
58
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế Thủ Dầu Một
Số 03 Văn Công Khai, KP Phú Cường 9
Phường Thủ Dầu Một
x
x
59
Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng
Đường D7-N9, KCN&ĐT Bàu Bàng
Xã Bàu Bàng
x
x
60
Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng
Khu phố 5
Xã Dầu Tiếng
x
x
61
Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bà Rịa
57 Nguyễn Thanh Đằng, KP6 Phước Hiệp
Phường Bà Rịa
x
x
62
Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ
106, Trường Chinh
Phường Phú Mỹ
x
x
63
Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu
27 đường 2 tháng 9
Phường Phước Thắng
x
x
64
Bệnh viện đa khoa Bà Rịa
868 Võ Văn Kiệt
Phường Tam Long
x
x
65
Trung tâm y tế khu vực Châu Đức
31 Điện Biên Phủ nối dài
Xã Ngãi Giao
x
x
