TP.HCM giải đáp 5 thắc mắc về khám sức khỏe miễn phí

TP.HCM triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Ai được hưởng, khám ở đâu, cần mang theo giấy tờ gì là những thông tin cần biết.

TP.HCM đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Để quá trình khám diễn ra thuận lợi, người dân cần nắm rõ mình thuộc nhóm đối tượng nào, nơi khám ở đâu và cần chuẩn bị những giấy tờ gì.

Ai được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí?

Theo Sở Y tế TP.HCM, chính sách này áp dụng cho công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả người có hộ khẩu thường trú và tạm trú. Thông tin cư trú được xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID.

Theo quy định, mọi người dân đều được hưởng quyền lợi khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Tuy nhiên, nguồn kinh phí chi trả cho cơ sở y tế thực hiện khám sẽ khác nhau tùy từng nhóm đối tượng.

Việc xác định người thụ hưởng dựa trên thông tin cư trú thực tế, mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và dữ liệu định danh điện tử nhằm bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đầy đủ quyền lợi cho người dân.

Các nhóm đối tượng được phân loại như thế nào?

Người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và các đối tượng ưu tiên

Nhóm này bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo hoặc đặc khu.

Kinh phí khám sức khỏe được chi trả từ ngân sách TP.HCM. Người dân có thể khám tại các điểm khám sức khỏe lưu động do UBND cấp xã bố trí hoặc tại các cơ sở khám chữa bệnh nằm trong danh sách do Sở Y tế công bố.

Trẻ em, học sinh, sinh viên

Đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông, kinh phí được chi trả từ nguồn y tế trường học. Việc khám sức khỏe được thực hiện tại trường hoặc tại cơ sở y tế do nhà trường ký hợp đồng.

Sinh viên và học viên được ngân sách thành phố chi trả kinh phí khám sức khỏe. Việc khám có thể thực hiện tại trường học hoặc các cơ sở y tế liên kết với nhà trường.

Người lao động và lực lượng vũ trang

Đối với người lao động, kinh phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chi trả. Việc khám có thể tổ chức tại nơi làm việc hoặc tại các cơ sở y tế do doanh nghiệp ký hợp đồng.

Các đối tượng thuộc diện quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ được khám tại hệ thống cơ sở khám chữa bệnh của quân đội và công an. Kinh phí do hai bộ này bảo đảm.

Lao động tự do, nội trợ và người dưới 18 tuổi không đi học

Đây là nhóm đối tượng còn lại không thuộc các nhóm nêu trên, bao gồm lao động tự do, người nội trợ hoặc trẻ em dưới 18 tuổi không đi học.

Kinh phí khám sức khỏe được ngân sách TP.HCM chi trả. Người dân có thể khám tại các điểm khám lưu động của địa phương hoặc các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện theo danh sách của Sở Y tế.

Người dân có thể đến bất kỳ bệnh viện hoặc phòng khám nào để khám miễn phí?

Không.

Để bảo đảm chất lượng và tính thống nhất của chương trình, TP.HCM chỉ lựa chọn các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám đáp ứng đầy đủ quy định của Bộ Y tế về khám sức khỏe.

Các cơ sở này phải được Sở Y tế thẩm định về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn và năng lực quản lý dữ liệu trước khi được công nhận đủ điều kiện tham gia chương trình.

Người dân sẽ được chính quyền địa phương thông báo, hướng dẫn hoặc mời đến khám tại các điểm khám sức khỏe lưu động trên địa bàn xã, phường.

Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn khám tại 68 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo danh sách do Sở Y tế công bố.

Khi đi khám sức khỏe cần mang theo giấy tờ gì?

Người dân cần mang theo điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip.

Đây là cơ sở để đơn vị khám sức khỏe xác thực thông tin, đối chiếu dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật kết quả vào hệ thống quản lý sức khỏe điện tử.

Sau khi khám, người dân nhận kết quả bằng cách nào?

Kết quả khám sức khỏe sẽ được cơ sở y tế cập nhật lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng và đồng bộ với ứng dụng Công dân số TP.HCM để người dân thuận tiện tra cứu, theo dõi tình trạng sức khỏe của mình.

Trong thời gian tới, khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, kết quả khám còn được tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đối với những trường hợp phát hiện bất thường hoặc cần theo dõi thêm, cơ sở khám sức khỏe sẽ chủ động gọi điện hoặc gửi tin nhắn để hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế phù hợp nhằm được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Theo kế hoạch, việc trả kết quả và tư vấn sức khỏe sẽ được các cơ sở khám sức khỏe thực hiện trong vòng 24-48 giờ sau khi hoàn tất quá trình khám.

Người dân có thể tải ứng dụng Công dân số TP.HCM trên App Store hoặc Google Play, sau đó đăng nhập bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh điện tử để theo dõi kết quả khám sức khỏe, lịch sử khám bệnh cũng như các thông tin chăm sóc sức khỏe liên quan.

STT Tên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ Phường, xã, đặc khu Loại hình khám sức khỏe Người < 18 tuổi Người đủ 18 tuổi trở lên 1 Bệnh viện An Bình 146 An Bình Phường An Đông x x 2 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi Phường An Đông x x 3 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi Phường An Đông x x 4 Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) 125 Lê Lợi Phường Bến Thành x x 5 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bình Đông 28 đường số 1 Phường Bình Đông x x 6 Phòng khám đa khoa thuộc Điểm y tế 4 của Trạm y tế phường Bình Lợi Trung 99/6 Nơ Trang Long Phường Bình Lợi Trung x x 7 Bệnh viện đa khoa Bình Phú 02D Chợ Lớn Phường Bình Phú x x 8 Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng 72 đường số 5, Cư xá Bình Thới Phường Bình Thới x x 9 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bình Thới 72A đường số 5, Cư xá Bình Thới Phường Bình Thới x x 10 Bệnh viện đa khoa Bình Tân 809 Hương Lộ 2 Phường Bình Trị Đông x x 11 Bệnh viện Lê Văn Thịnh 130 Lê Văn Thịnh Phường Bình Trưng x x 12 Bệnh viện đa khoa Tân Định (cơ sở 2) 235-237 Trần Hưng Đạo Phường Cầu Ông Lãnh x x 13 Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng 82 Cao Lỗ Phường Chánh Hưng x x 14 Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp 125/61 Âu Dương Lân Phường Chánh Hưng x x 15 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Chợ Lớn 642A Nguyễn Trãi Phường Chợ Lớn x x 16 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt Phường Diên Hồng x x 17 Phòng khám đa khoa thuộc Điểm y tế 3 của Trạm Y tế phường Đức Nhuận 23 Nguyễn Văn Đậu Phường Đức Nhuận x x 18 Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh 132 Lê Văn Duyệt Phường Gia Định x x 19 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 1A Nơ Trang Long Phường Gia Định x x 20 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Hạnh Thông 201 Nguyễn Thái Sơn Phường Hạnh Thông x x 21 Bệnh viện Nhân Dân 115 527 Sư Vạn Hạnh Phường Hòa Hưng x x 22 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 64 Lê Văn Chí Phường Linh Xuân x x 23 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Linh Xuân 02 Nguyễn Văn Lịch Phường Linh Xuân x 24 Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận 274 đường Nguyễn Trọng Tuyển Phường Phú Nhuận x x 25 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Phú Thọ Hòa 145 Nguyễn Xuân Khoát phường Phú Thọ Hòa x x 26 Bệnh viện Nhi đồng 2 14 Lý Tự Trọng Phường Sài Gòn x 27 Bệnh viện đa khoa Thủ Đức 29 Phú Châu Phường Tam Bình x x 28 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân Bình 12 Tân Hải Phường Tân Bình x x 29 Bệnh viện đa khoa Tân Định 388 Hai Bà Trưng Phường Tân Định x x 30 Phòng khám đa khoa của Trạm Y tế phường Tân Định 01-02 đặng Tất Phường Tân Định x x 31 Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập 101 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Mỹ x x 32 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân Mỹ 101 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Mỹ x x 33 Bệnh viện đa khoa Tân Phú 611 đường Âu Cơ Phường Tân Phú x x 34 Bệnh viện đa khoa Tân Bình 605 Hoàng Văn Thụ Phường Tân Sơn Nhất x x 35 Bệnh viện Lê Văn Việt 387 đường Lê Văn Việt, KP2 Phường Tăng Nhơn Phú x x 36 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú 48A Tăng Nhơn Phú Phường Tăng Nhơn Phú x x 37 Bệnh viện đa khoa Gò Vấp 641 Quang Trung Phường Thông Tây Hội x x 38 Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây 111 đường TCH 21 Phường Trung Mỹ Tây x x 39 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh Phường Vườn Lài x 40 Bệnh viện đa khoa Khánh Hội 63-65 Bến Vân Đồn Phường Xóm Chiếu x x 41 Bệnh viện đa khoa Củ Chi 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2 Xã An Nhơn Tây x x 42 Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 Đường Lương Văn Nho, khu phố Miễu Ba, xã Cần Giờ Xã Cần Giờ x x 43 Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn 79 Bà triệu Xã Hóc Môn x x 44 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế xã Hóc Môn - Cơ sở 1 75 Bà Triệu Xã Hóc Môn x x 45 Bệnh viện đa khoa Nhà Bè 281A Lê Văn Lương, Ấp 3 Xã Nhà Bè x x 46 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế xã Nhà Bè 01 đường số 18, khu dân cư Cotec, ấp 01 Xã Nhà Bè x x 47 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi đường Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre Xã Tân An Hội x x 48 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế phường Tân An Hội 11 đường Vũ Duy Chí, ấp 4 Xã Tân An Hội x x 49 Bệnh viện đa khoa Bình Chánh 1 đường số 1 khu Trung tâm Hành chính Xã Tân Nhựt x x 50 Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố 15 đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, ấp 1 Xã Tân Nhựt x 51 Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát 103, Khu phố Long Hưng Phường Bến Cát x x 52 Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên Kp2, TT Tân Thành Xã Bắc Tân Uyên x x 53 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An Nguyễn Văn Tiết Phường Lái Thiêu x x 54 Bệnh viện đa khoa Bình Dương Số 05 Phạm Ngọc Thạch Phường Phú Lợi x x 55 Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo khu phố 3 xã Phú Giáo x x 56 Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên Khu phố 7 Phường Tân Uyên x x 57 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương 31 Yersin Phường Thủ Dầu Một x x 58 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế Thủ Dầu Một Số 03 Văn Công Khai, KP Phú Cường 9 Phường Thủ Dầu Một x x 59 Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng Đường D7-N9, KCN&ĐT Bàu Bàng Xã Bàu Bàng x x 60 Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng Khu phố 5 Xã Dầu Tiếng x x 61 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bà Rịa 57 Nguyễn Thanh Đằng, KP6 Phước Hiệp Phường Bà Rịa x x 62 Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ 106, Trường Chinh Phường Phú Mỹ x x 63 Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu 27 đường 2 tháng 9 Phường Phước Thắng x x 64 Bệnh viện đa khoa Bà Rịa 868 Võ Văn Kiệt Phường Tam Long x x 65 Trung tâm y tế khu vực Châu Đức 31 Điện Biên Phủ nối dài Xã Ngãi Giao x x