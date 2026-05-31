6 lợi ích sức khỏe gây bất ngờ của sầu riêng

Được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", sầu riêng không chỉ nổi tiếng với hương vị nồng nàn, béo ngậy đặc trưng mà còn là một kho tàng dinh dưỡng quý giá.

Không ai có thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời mà loại quả này mang lại cho sức khỏe.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Sầu riêng chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ đóng vai trò như một chiếc "chổi quét" làm sạch đường ruột, kích thích nhu động ruột và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn. Ăn sầu riêng với lượng vừa phải là cách tự nhiên giúp bạn phòng ngừa tình trạng táo bón và đầy hơi hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Hàm lượng kali cao trong sầu riêng là "vũ khí" tuyệt vời giúp điều hòa huyết áp. Kali giúp thư giãn các mạch máu, từ đó làm giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Ngoài ra, chất xơ và các hợp chất thực vật trong sầu riêng còn có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da

Nhờ hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa cực cao, sầu riêng giúp cơ thể tăng cường sản sinh collagen. Collagen là thành phần cốt lõi giúp da duy trì độ đàn hồi, làm mờ các nếp nhăn và vết thâm nám. Thưởng thức sầu riêng đúng cách sẽ mang lại cho bạn làn da mịn màng, tươi trẻ từ sâu bên trong.

Cải thiện tâm trạng, giúp ngủ ngon sâu giấc

Nếu bạn thường xuyên bị căng thẳng hoặc mất ngủ, sầu riêng có thể là một giải pháp tự nhiên. Loại quả này chứa tryptophan - một loại axit amin thiết yếu. Khi đi vào cơ thể, tryptophan sẽ chuyển hóa thành serotonin (hormone hạnh phúc) và melatonin (hormone giấc ngủ). Chúng giúp bạn giải tỏa lo âu, thư giãn tinh thần và dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Phòng chống bệnh ung thư

Các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid trong sầu riêng có khả năng trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân chính gây ra các tổn thương tế bào và hình thành khối u. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất từ sầu riêng có thể ngăn chặn sự thuyên giảm và lây lan của các tế bào ung thư vú.

Bổ máu và ngăn ngừa mệt mỏi

Sầu riêng rất giàu folate (Vitamin B9) và sắt, hai dưỡng chất tối quan trọng cho quá trình sản xuất hồng cầu. Thiếu folate có thể dẫn đến một dạng bệnh thiếu máu nghiêm trọng. Bổ sung sầu riêng vào thực đơn giúp cơ thể tràn đầy năng lượng, giảm thiểu các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu.

Dù sầu riêng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng vì đây là loại quả "đại bổ" và có tính nhiệt cao, bạn cần lưu ý những điều sau:

- Không ăn quá nhiều cùng một lúc: Lượng calo và chất béo trong sầu riêng rất cao, ăn quá mức dễ gây tăng cân, đầy bụng và nóng trong người (nổi mụn). Người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 1 - 2 múi/ngày.

- Tuyệt đối không uống rượu bia khi ăn sầu riêng: Các hợp chất lưu huỳnh trong sầu riêng có thể ngăn cản hoạt động của enzyme phân hủy cồn trong gan, dẫn đến tình trạng ngộ độc rượu, tim đập nhanh, buồn nôn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

- Đối tượng nên hạn chế: Người có bệnh nền về thận (do sầu riêng quá nhiều kali), người đang bị tiểu đường nặng, hoặc người đang bị nóng trong, ho khan, viêm họng.