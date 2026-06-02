Người đàn ông 45 tuổi có dấu hiệu suy thận từ lâu nhưng không biết

Chuột rút bắp chân về đêm suốt nửa năm, người đàn ông 45 tuổi phát hiện suy thận. Bác sĩ cho biết đây là triệu chứng thường gặp ở hơn một nửa bệnh nhân thận mạn.

Co cứng, đau buốt chân là một trong những dấu hiệu phổ biến ở người suy thận. Ảnh: Shutterstock.

Nửa đêm, người đàn ông 45 tuổi lại giật mình tỉnh giấc vì cơn đau buốt ở bắp chân. Cơ chân co cứng khiến ông phải bật dậy khỏi giường, xoa bóp một lúc lâu mới có thể nằm xuống ngủ tiếp. Tình trạng này lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng. Ban ngày, ông thường xuyên mệt mỏi, mí mắt sưng nhẹ sau khi ngủ dậy nhưng đều cho rằng đó chỉ là dấu hiệu tuổi tác và áp lực công việc.

Cho đến khi tham gia đợt khám sức khỏe định kỳ tại công ty, người đàn ông mới nhận thấy vấn đề không đơn giản như mình nghĩ. Hàng loạt chỉ số bất thường xuất hiện trên phiếu kết quả khiến ông phải đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu.

Tại đây, các bác sĩ xác định ông bị suy thận mạn giai đoạn 4 do tăng huyết áp kéo dài. Những cơn chuột rút về đêm, tình trạng phù mí mắt và cảm giác kiệt sức kéo dài hóa ra đều là những tín hiệu cảnh báo từ thận.

Câu chuyện trên được bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường, chuyên gia thận học tại khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan), chia sẻ trên trang cá nhân nhằm cảnh báo về một dấu hiệu suy thận thường bị bỏ qua. Theo ông, hơn một nửa bệnh nhân mắc bệnh thận mạn từ giai đoạn trung bình đến nặng đều gặp tình trạng chuột rút bắp chân vào ban đêm.

Nhiều người khi bị chuột rút thường nghĩ ngay đến thiếu canxi và tự ý bổ sung viên uống canxi. Tuy nhiên, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết nếu tình trạng vẫn kéo dài dù đã bổ sung canxi, nguyên nhân có thể nằm ở chức năng thận.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng canxi và phospho trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải phosphat giảm theo, khiến nồng độ phospho trong máu tăng cao. Lượng phospho dư thừa sẽ kết hợp với canxi trong máu, làm giảm nồng độ canxi tự do và dẫn đến tình trạng hạ canxi máu.

Bên cạnh đó, thận còn đảm nhiệm việc hoạt hóa vitamin D - yếu tố cần thiết để cơ thể hấp thu canxi từ thức ăn. Khi thận bị tổn thương, quá trình này bị gián đoạn, làm lượng canxi hấp thu giảm đi. Đồng thời, các độc tố urê tích tụ trong cơ thể cũng có thể kích thích thần kinh và cơ bắp.

Sự kết hợp giữa tình trạng tăng phospho, giảm canxi và tích tụ độc tố khiến cơ dễ co thắt hơn. Ban đêm, khi tuần hoàn máu chậm lại và nhiệt độ cơ thể giảm xuống, các cơn chuột rút càng dễ xuất hiện.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, dữ liệu lâm sàng cho thấy hơn 50% bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn trung bình đến nặng thường xuyên bị chuột rút về đêm hoặc gặp các rối loạn thần kinh cơ tương tự. Vì vậy, nếu tình trạng này kéo dài, đặc biệt khi đã bổ sung canxi nhưng không cải thiện, người dân nên đi khám để kiểm tra chức năng thận, tránh bỏ lỡ cơ hội điều trị ở giai đoạn sớm.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn, ông khuyến cáo mọi người cần chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì và hút thuốc lá.

Việc duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế muối, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và kiểm tra chức năng thận định kỳ, đặc biệt ở người có bệnh nền, có thể giúp ngăn ngừa tổn thương thận hoặc làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.