TP.HCM bắt đầu đợt khám sức khỏe miễn phí lớn chưa từng có

TP.HCM sẽ đồng loạt tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 phường, xã, đặc khu. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý lâu dài.

TP.HCM triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân. Ảnh: Phương Lâm.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu từ ngày 25/5 đến hết ngày 31/12. Người được thụ hưởng là toàn bộ công dân Việt Nam đang cư trú thực tế tại TP.HCM, bao gồm người thường trú, người tạm trú có xác nhận trên VNeID và người lao động đang làm việc trên địa bàn.

Trong số này, thành phố đặc biệt ưu tiên các nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính, trẻ em, học sinh, sinh viên, người lao động và người lao động phi chính thức.

Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, thành phố phấn đấu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hai lần mỗi năm. Trẻ dưới 6 tuổi được khám ít nhất một lần mỗi năm nhằm theo dõi tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Nội dung khám bao gồm đánh giá dinh dưỡng, kiểm tra tình trạng tiêm chủng, đo cân nặng, chiều cao, vòng đầu, khám toàn thân và đánh giá phát triển thể chất, tinh thần. Trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi còn được sàng lọc nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ.

Đối với học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi, hoạt động khám tập trung phát hiện sớm các bệnh học đường. Các em được đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số BMI, kiểm tra thị lực, khám răng hàm mặt, tai mũi họng, đánh giá sức khỏe tâm thần và tầm soát các vấn đề thường gặp như tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, suy dinh dưỡng hoặc thừa cân, béo phì.

Với người từ 18 tuổi trở lên, gói khám sức khỏe gồm nhiều nội dung cận lâm sàng cơ bản. Ngoài khai thác tiền sử bệnh, đo huyết áp, chiều cao, cân nặng và các dấu hiệu sinh tồn, người dân được thực hiện tổng phân tích tế bào máu, xét nghiệm đường huyết, xét nghiệm chức năng gan (AST, ALT), chức năng thận (ure, creatinin), xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang ngực thẳng.

Riêng phụ nữ được khám phụ khoa và tư vấn sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, người dân có thể khám tại trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện. Các trường học, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất cũng có thể trở thành điểm khám lưu động để tạo điều kiện cho học sinh và người lao động tham gia.

Đối với người cao tuổi, người neo đơn hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, ngành y tế sẽ tổ chức khám tại nhà khi cần thiết.

Để phục vụ chương trình, TP.HCM sẽ huy động đồng thời hệ thống y tế công lập và ngoài công lập. Các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực được giao phụ trách từng địa bàn, thành lập các tổ khám sức khỏe lưu động và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở khi cần.

Sau khi hoàn tất khám, toàn bộ kết quả sẽ được nhập vào nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng của thành phố và liên thông với hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ngành y tế kỳ vọng việc xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân sẽ giúp phát hiện sớm bệnh tật, quản lý các bệnh mạn tính ngay từ cộng đồng và giảm gánh nặng điều trị trong tương lai.