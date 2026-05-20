Người dân TP.HCM sẽ khám sức khỏe miễn phí ở đâu?

TP.HCM sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại nhiều cấp từ bệnh viện đến trạm y tế, điểm khám cộng đồng nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Theo kế hoạch, người dân có thể khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại nhiều địa điểm khác nhau. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Sở Y tế TP.HCM vừa làm việc với toàn bộ bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn nhằm triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân sau khi UBND TP ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2026. Động thái này được đưa ra nhằm thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, với quy mô dân số lớn, ngành y tế thành phố sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế cùng tham gia, bao gồm bệnh viện công lập, ngoài công lập, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường xã và lực lượng y tế cộng đồng. Mục tiêu là giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận lợi, đồng bộ và rộng khắp.

Theo kế hoạch, người dân có thể khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó, bệnh viện đa khoa vẫn giữ vai trò quan trọng.

Theo chỉ đạo, các bệnh viện sẽ tổ chức lại khoa khám bệnh, sắp xếp quy trình tiếp nhận, bố trí khu vực khám sức khỏe và khám sàng lọc riêng, đồng thời chuẩn hóa quy trình phân luồng, tư vấn và trả kết quả nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân khi đi khám định kỳ. Quy trình khám sức khỏe cũng sẽ từng bước được tách biệt với hoạt động khám chữa bệnh thông thường.

Tại các khoa khám bệnh sẽ hình thành những khu vực chuyên trách về khám sức khỏe và sàng lọc bệnh, giúp phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ ngay từ giai đoạn đầu.

Ngoài các bệnh viện đa khoa, ngành y tế TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động khám sức khỏe tại trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám trong cộng đồng. Các đội khám lưu động sẽ được tổ chức tại nhà máy, xí nghiệp, trường học để phục vụ người lao động, học sinh và sinh viên.

Chương trình còn được lồng ghép với hoạt động chăm sóc người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng. Theo Sở Y tế TP.HCM, cách tiếp cận này giúp đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh đó, các bệnh viện chuyên khoa cũng sẽ tham gia hỗ trợ nhân lực và chuyên môn cho trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động. Về lâu dài, các đơn vị này sẽ phát huy thế mạnh trong tầm soát các bệnh lý chuyên khoa như tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, nhi khoa, ung bướu và phục hồi chức năng.

Ngành y tế TP.HCM đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông dữ liệu trong toàn bộ chương trình khám sức khỏe. Theo đó, kết quả khám của người dân sẽ được cập nhật trên nền tảng dữ liệu dùng chung và đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế, giúp người dân dễ dàng theo dõi, tra cứu và sử dụng thông tin sức khỏe khi cần thiết.

Để chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân đạt hiệu quả lâu dài, ngành y tế TP.HCM xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường truyền thông để người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ; nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở; tăng vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý sức khỏe cộng đồng; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động thực hiện đầy đủ việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.