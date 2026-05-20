Dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu magie

Tình trạng thiếu magie có thể khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài, ngủ kém và ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh, cơ bắp nếu không được phát hiện sớm.

Magie là một trong những khoáng chất quan trọng đối với cơ thể, tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh học liên quan đến hoạt động thần kinh, cơ bắp và quá trình tạo năng lượng.

Dù cơ thể chỉ cần magie với lượng nhỏ, tình trạng thiếu hụt kéo dài vẫn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và hoạt động sống quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng này thường diễn tiến âm thầm với những biểu hiện khá mơ hồ nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường.

Cá hồi là một trong những loại thực phẩm giàu magie hàng đầu. Ảnh: Freepik.

Dấu hiệu cơ thể thiếu magie

Theo Every Well Health, một trong những biểu hiện phổ biến nhất của thiếu magie là cảm giác mệt mỏi kéo dài, cơ thể thiếu năng lượng dù không hoạt động quá sức. Magie đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng của tế bào nên khi lượng magie suy giảm, cơ thể dễ rơi vào trạng thái uể oải, giảm sức bền và khó tập trung trong công việc hoặc sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh đó, nhiều người thiếu magie thường gặp tình trạng co cơ, chuột rút hoặc cảm giác tê rần ở tay chân, đặc biệt vào ban đêm. Điều này xảy ra do magie có vai trò điều hòa hoạt động co giãn của cơ và dẫn truyền thần kinh. Khi thiếu hụt, cơ bắp dễ trở nên nhạy cảm hơn, gây co thắt bất thường hoặc đau nhức kéo dài.

Ở một số trường hợp, theo Health, thiếu magie còn gây ra cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp hoặc đánh trống ngực. Tình trạng này thường xuất hiện khi thiếu hụt kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động dẫn truyền điện của tim.

Ngoài ra, người thiếu magie đôi khi còn gặp triệu chứng đau đầu, đau nửa đầu, chán ăn hoặc buồn nôn. Tuy nhiên, đây đều là những dấu hiệu không đặc hiệu nên nhiều người thường chủ quan hoặc chỉ phát hiện khi tình trạng đã kéo dài.

Dấu hiệu thiếu magie ở trẻ em

Ở trẻ nhỏ, tình trạng thiếu magie thường khó nhận biết hơn người lớon, theo Medical News Today. Một số trẻ có thể trở nên quấy khóc, dễ cáu gắt, ngủ không sâu giấc hoặc hay giật mình vào ban đêm. Những biểu hiện này đôi khi xuất hiện âm thầm trong thời gian dài nên phụ huynh dễ bỏ qua.

Magie có vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp nên khi thiếu hụt, trẻ cũng có thể xuất hiện tình trạng co cơ nhẹ, run tay chân hoặc chuột rút, đặc biệt sau khi vận động nhiều.

Ngoài ra, thiếu magie còn có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và mức năng lượng của trẻ. Trẻ có thể kém tập trung hơn khi học tập, dễ mệt, giảm hứng thú vận động hoặc thay đổi tâm trạng thất thường. Ở trẻ lớn, tình trạng thiếu ngủ kéo dài do thiếu magie đôi khi còn ảnh hưởng đến trí nhớ và hiệu suất học tập.

Một số trường hợp thiếu magie kéo dài có thể đi kèm chán ăn, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ. Điều này khiến trẻ ăn uống kém hơn, từ đó làm tình trạng thiếu hụt khoáng chất trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

Theo các chuyên gia, nguy cơ thiếu magie ở trẻ thường cao hơn ở nhóm trẻ biếng ăn, có chế độ ăn mất cân đối, ít rau xanh và ngũ cốc nguyên cám hoặc trẻ mắc bệnh tiêu hóa kéo dài như tiêu chảy, kém hấp thu. Ngoài ra, trẻ vận động cường độ cao, đổ nhiều mồ hôi hoặc thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ cũng có thể làm cơ thể thất thoát magie nhiều hơn bình thường.

Những lưu ý khi bổ sung magie

Theo WebMD, không phải mọi trường hợp mệt mỏi, mất ngủ hay chuột rút đều liên quan đến thiếu magie. Việc tự ý sử dụng thực phẩm bổ sung cho trẻ trong thời gian dài mà không có chỉ định có thể làm mất cân bằng khoáng chất trong cơ thể, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng quá mức.

Thay vì phụ thuộc vào viên uống bổ sung, phụ huynh nên ưu tiên cung cấp magie thông qua chế độ ăn hàng ngày. Nhiều thực phẩm tự nhiên chứa hàm lượng magie khá cao như rau lá xanh đậm, các loại hạt, đậu, ngũ cốc nguyên cám, chuối, bơ. Các loại hải sản, cá hồi, cá thu cũng là nguồn cung cấp magie dồi dào mà cha mẹ có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ.

Ngoài chế độ ăn, một số thói quen sinh hoạt cũng có thể ảnh hưởng đến lượng magie trong cơ thể. Tình trạng thức khuya, ngủ không đủ giấc, căng thẳng kéo dài, ăn uống thất thường hoặc thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn đều có thể làm cơ thể dễ thiếu hụt khoáng chất này hơn theo thời gian.

Nếu thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ thiếu magie hoặc có bệnh lý nền liên quan tim mạch, tiêu hóa hay chuyển hóa, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá và hướng dẫn bổ sung phù hợp thay vì tự ý dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng kéo dài.