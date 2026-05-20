8 thói quen 'bức tử' gan nhiều người vẫn làm hàng ngày

Bỏ bữa sáng: Theo India Times, sau một đêm ngủ, túi mật tích trữ lượng lớn dịch mật chờ bữa sáng kích thích để tiết ra hỗ trợ tiêu hóa. Nếu bỏ bữa sáng, túi mật không thể co bóp và giải phóng dịch mật kịp thời, dẫn đến tích tụ dịch trong thời gian dài. Y học Cổ truyền Trung Quốc cho hay gan và túi mật có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tình trạng dịch mật bị ứ đọng lâu không chỉ dẫn đến viêm túi mật, sỏi mật, mà còn gián tiếp ảnh hưởng chức năng gan, tạo một vòng luẩn quẩn. Ảnh: Freepik.
Ăn quá no trong thời gian dài: Theo HK01, Y học Cổ truyền Trung Quốc chỉ ra thường xuyên ăn quá no làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan. Việc ăn no căng bụng trong mỗi bữa ăn khiến hệ tiêu hóa rơi vào tình trạng quá tải mạn tính. Lượng chất béo, đường và hấp thụ các dinh dưỡng khác quá mức trong thức ăn đòi hỏi gan phải liên tục làm việc quá sức để chuyển hóa, biến đổi và dự trữ chúng. Lâu dần, mỡ thừa dễ tích tụ trong tế bào gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và ảnh hưởng khả năng giải độc của cơ quan này. Ảnh: Shutterstock.
Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn và đồ muối chua: Các loại thực phẩm chế biến như gà rán, đồ ăn sẵn, xúc xích hay thực phẩm muối chua thường chứa nhiều phụ gia, chất bảo quản và nitrit. Gan phải làm việc liên tục để phân giải các chất này. Nếu bạn tiêu thụ các thực phẩm này lâu dài với số lượng lớn, gan không kịp phân giải triệt để độc chất, chúng có thể tích tụ và gây tổn thương tế bào gan. Ảnh: Shutterstock.
Uống rượu bia quá nhiều: Rượu trực tiếp "đốt cháy" các tế bào gan. Hơn 90% lượng cồn đi vào cơ thể phải được chuyển hóa qua gan. Trong quá trình này, ethanol tạo ra acetaldehyde, chất có độc tính trực tiếp với tế bào gan, làm tổn thương cấu trúc và chức năng của cơ quan này. Uống rượu nhiều trong thời gian dài khiến gan liên tục bị "đốt cháy" bởi acetaldehyde, dẫn đến xơ hóa, từ đó phát triển thành viêm gan do rượu, xơ gan và thậm chí ung thư gan. Tổn thương gan là không thể phục hồi. Ảnh: Pexels.
Hay nóng giận, căng thẳng: TheoY học Cổ truyền Trung Quốc, giận dữ có thể làm tổn thương gan. Những cảm xúc tiêu cực như tức giận, lo âu kéo dài ảnh hưởng chức năng tán khí và điều hòa của gan. Khi một người bị kích động về mặt cảm xúc, khí và huyết sẽ dồn lên trên, gây ứ trệ khí gan. Tình trạng này kéo dài có thể làm tắc nghẽn thêm dòng chảy của khí và huyết. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý bình thường của gan mà còn có thể gây ra các khó chịu như khô miệng, vị đắng, mất ngủ và tâm trạng chán nản, thậm chí gây ra các bệnh liên quan đến gan. Ảnh: Pexels.
Ăn nhiều các loại hạt rang nướng: Các loại hạt rang như hạnh nhân rang, óc chó rang hay hạt điều rang muối dễ tạo "nhiệt" trong cơ thể. Ăn nhiều chúng có thể dẫn đến ứ trệ khí gan ở những người bị ứ trệ khí, từ đó biểu hiện thành hỏa gan, theo quan niệm Y học cổ truyền Trung Quốc. Ngoài ra, quá trình rang có thể che lấp dấu hiệu ẩm mốc của hạt, làm tăng nguy cơ chứa aflatoxin, độc tố có hại cho gan. Ảnh: Unsplash.
Thức khuya thường xuyên: Khoảng 1-3h sáng được xem là "thời điểm vàng" để gan tự phục hồi. Trong thời gian này, chỉ khi cơ thể ở trạng thái ngủ sâu, gan mới có thể tập trung vào việc sửa chữa tế bào và loại bỏ độc tố. Nếu thường xuyên thức khuya, cơ quan này khó hoàn thành quá trình sửa chữa tế bào và đào thải độc tố, từ đó dễ dẫn đến rối loạn chức năng gan. Đồng thời, thức khuya cũng dẫn đến rối loạn chuyển hóa, tạo ra nhiều "chất thải bệnh lý" hơn, chẳng hạn các sản phẩm chuyển hóa bất thường. Chất thải này càng làm tăng gánh nặng giải độc cho gan, có khả năng dẫn đến chức năng gan bất thường về lâu dài. Ảnh: Line.
Nhịn tiểu thường xuyên: Nhiều người có thói quen nhịn tiểu khi làm việc hoặc đi đường dài. Nhưng điều này rất có hại cho cơ thể. Nước tiểu chứa chất thải và độc tố cần được đào thải kịp thời. Nếu nhịn tiểu lâu, một phần độc tố có thể tái hấp thu vào máu. Những độc tố được tái hấp thu này cuối cùng cần được gan phân giải và giải độc lại, làm tăng thêm gánh nặng cho bộ phận này. Theo thời gian, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả giải độc của gan và sức khỏe tổng thể. Ảnh: Unsplash.
