Mắc bệnh nguy hiểm sau lần tiếp xúc thân mật với người lạ

Thái Lan ghi nhận thêm 2 ca mắc đậu mùa khỉ chủng Clade Ib, đều liên quan tiếp xúc thân mật với người lạ, buộc nhà chức trách tăng cường giám sát trên toàn quốc.

Bệnh đậu mùa khỉ thường khởi phát với các triệu chứng giống cúm rồi sau đó xuất hiện phát ban hoặc mụn nước trên da. Ảnh: Shutterstock.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đang tăng cường giám sát chủng virus gây bệnh đậu mùa khỉ chủng clade Ib sau khi nước này ghi nhận thêm hai ca mắc mới liên quan đến tiếp xúc gần và quan hệ tình dục với người lạ tại các khu du lịch đông đúc, The Nation Thailand đưa tin.

Theo Tiến sĩ Montien Kanasawat, Tổng giám đốc DDC, dữ liệu từ Cục Dịch tễ học cho thấy Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 1.074 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 16 trường hợp không qua khỏi. Riêng trong tuần dịch tễ từ ngày 26/4 đến 9/5, nước này phát hiện thêm 2 ca mắc đậu mùa khỉ chủng clade Ib mới.

Ca bệnh đầu tiên là một nam giới xuất hiện triệu chứng từ ngày 22/4, có tiền sử quan hệ tình dục với người lạ. Trường hợp còn lại cũng là nam giới, có nguy cơ lây nhiễm sau thời gian tiếp xúc gần, da kề da kéo dài tại một khu du lịch đông người trong dịp lễ hội.

Ngoài ra, DDC cũng tiếp nhận thông tin về một du khách nước ngoài từng đến Thái Lan và có tiền sử quan hệ tình dục với người lạ tại khu vực du lịch. Các bệnh nhân được ghi nhận trong độ tuổi từ 25 đến 40.

Theo cơ quan y tế Thái Lan, nguy cơ lây nhiễm chính hiện nay vẫn là tiếp xúc da kề da gần gũi liên quan đến hoạt động tình dục, đặc biệt ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

DDC cho biết đã yêu cầu các cơ quan y tế trên toàn quốc tăng cường giám sát, sàng lọc và theo dõi bệnh nhân, đặc biệt tại các khu du lịch và địa điểm được xem là có nguy cơ cao. Song song đó, cơ quan này cũng đẩy mạnh truyền thông đến các nhóm nguy cơ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh đậu mùa khỉ (mpox) do virus đậu mùa khỉ (MPXV) gây ra. Đây là một loại virus DNA sợi đôi có vỏ bọc, thuộc chi Orthopoxvirus trong họ Poxviridae, cùng nhóm với virus gây bệnh đậu mùa, đậu bò và một số virus tương tự khác.

Hiện virus này được chia thành hai nhánh chính gồm clade I (bao gồm các nhánh phụ Ia và Ib) và clade II (gồm IIa và IIb). Trong đó, clade Ib là chủng đang được nhiều quốc gia theo dõi do có dấu hiệu lan rộng hơn trong thời gian gần đây.

Bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần với người mắc bệnh, kể cả trong gia đình. Các hình thức tiếp xúc có thể bao gồm tiếp xúc da kề da như ôm, chạm hoặc quan hệ tình dục; tiếp xúc miệng kề miệng hay miệng kề da như hôn; hoặc tiếp xúc trực diện ở khoảng cách gần khi nói chuyện, hít thở, làm phát tán các giọt bắn chứa virus.

Theo các chuyên gia, những người có nhiều bạn tình hoặc thường xuyên quan hệ tình dục không an toàn sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Việc điều trị hiện chủ yếu nhằm kiểm soát triệu chứng, giảm tổn thương da, giảm đau và phòng ngừa biến chứng. Các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện sớm và chăm sóc hỗ trợ kịp thời có vai trò quan trọng trong hạn chế diễn tiến nặng của bệnh.

Ngoài ra, vaccine phòng bệnh đậu mùa cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Tiêm vaccine hiện được khuyến cáo cho những người có nguy cơ cao, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện các đợt bùng phát dịch.