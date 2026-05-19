Kiểu uống nước mùa hè gây hại gan, khiến đường huyết tăng vọt

Một ly nước ngọt lạnh có thể giúp dễ chịu tức thì, nhưng dùng thường xuyên trong mùa hè lại khiến cơ thể nạp thêm nhiều đường và năng lượng dư thừa.

Sau khi đi ngoài trời, vận động nhiều hoặc làm việc trong môi trường oi bức, không ít người tìm đến trà sữa, nước ngọt có ga, trà chanh hay các loại trà trái cây pha sẵn để giải nhiệt vì cảm giác mát lạnh, ngọt dịu và dễ uống.

Vì sao trời nóng lại "thèm" đồ ngọt?

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm (Hà Nội), cho biết các loại đồ uống như trà sữa, nước ngọt hay trà chanh thường hấp dẫn nhờ vị ngọt và cảm giác mát lạnh. Chính vị ngọt này kích thích vị giác, khiến nhiều người có xu hướng uống nhanh, uống nhiều và muốn uống thêm.

Tuy nhiên, đây cũng là điều đáng lo ngại. Nhiều loại đồ uống giải khát hiện nay chứa lượng đường rất cao. Nếu sử dụng thường xuyên, đặc biệt dùng thay cho nước lọc, cơ thể dễ nạp dư thừa năng lượng. Về lâu dài, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa và đái tháo đường type 2.

Trong những ngày nắng nóng, cơ thể phải tăng tiết mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Quá trình này khiến cơ thể mất nước và một phần điện giải, từ đó kích hoạt cảm giác khát. Điều đáng nói là nhiều người không nhận ra mình đã thiếu nước từ trước đó.

"Cảm giác khát thường xuất hiện khi cơ thể đã rơi vào tình trạng thiếu nước nhất định, thậm chí là thiếu nước tương đối rõ rệt", nữ chuyên gia nhấn mạnh với Tri Thức - Znews.

Nhiều người chỉ uống nước khi thấy khát và ưu tiên đồ uống ngọt. Ảnh: Eat This Not That.

Chính vì vậy, thay vì chủ động uống nước đều đặn, nhiều người chỉ uống khi đã khát và thường ưu tiên các loại đồ uống ngọt vì dễ uống, mang lại cảm giác "đã khát" nhanh chóng. Đây cũng là lý do khiến lượng tiêu thụ trà sữa, nước ngọt hay trà trái cây tăng mạnh trong mùa hè.

Càng uống càng khát thêm

Theo bác sĩ Phượng, vị ngọt trong nước ngọt có ga hay trà sữa không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn kích thích vị giác, khiến người dùng muốn tiếp tục sử dụng.

Đáng chú ý, nhiều loại đồ uống hiện nay chứa hàm lượng đường và năng lượng rất cao. Một số sản phẩm còn chứa fructose - loại đường có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa tại gan nếu tiêu thụ quá mức. Điều này có thể thúc đẩy quá trình tạo mỡ tại gan và làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều đường, đặc biệt từ đồ uống có đường hoặc siro bắp giàu fructose, có liên quan nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu.

"Việc sử dụng thường xuyên đồ uống nhiều đường có thể làm tăng đề kháng insulin, từ đó làm gia tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, bệnh lý gan và cả đái tháo đường", ThS.BS Dương Thị Phượng cảnh báo.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm. Ảnh: Phương Anh.

Theo khuyến nghị của chuyên gia, trong những ngày nắng nóng, người dân nên chủ động uống nước đều đặn thay vì chờ tới lúc khát mới uống. Các loại trà sữa, nước ngọt, trà chanh hay trà trái cây pha sẵn chỉ nên sử dụng thỉnh thoảng, không nên xem là nguồn giải khát chính.

"Nếu không bổ sung đủ nước, cơ thể có thể xuất hiện nhiều dấu hiệu cảnh báo như khát nhiều, khô miệng, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Những biểu hiện này cho thấy cơ thể đang thiếu nước và cần được bù nước kịp thời", vị chuyên gia nói.

Ở mức độ nặng hơn, người bệnh có thể bị chuột rút, vã mồ hôi nhiều, cảm giác lả đi, thậm chí đối mặt nguy cơ sốc nhiệt. Những dấu hiệu này cần được theo dõi sát vì có thể liên quan đến kiệt sức do nóng hoặc các rối loạn nghiêm trọng khác.

Đáng lưu ý, tình trạng thiếu nước dễ xảy ra hơn ở những người thường xuyên uống nước ngọt, bia hoặc trà sữa nhưng lại uống rất ít nước lọc. Những loại đồ uống này có thể tạo cảm giác dễ chịu trong thời gian ngắn, nhưng không phù hợp để thay thế nước uống hàng ngày trong mùa hè.

Theo khuyến cáo của các tổ chức y tế, trong thời tiết nắng nóng, mỗi người nên chủ động bổ sung nước đều đặn trong ngày, không chờ tới khi khát mới uống. Lượng nước cần thiết trung bình khoảng 35-40 ml/kg cân nặng mỗi ngày, tùy theo mức độ vận động và điều kiện môi trường.

Ngoài nước lọc là nguồn bổ sung nước quan trọng nhất, người dân có thể sử dụng thêm các loại nước giàu điện giải tự nhiên như nước dừa hoặc nước trái cây ít đường. Việc thêm vài lát cam, chanh hoặc bưởi vào nước uống cũng giúp tăng hương vị và bổ sung vitamin mà không làm tăng đáng kể lượng đường nạp vào cơ thể.