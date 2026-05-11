Từ vài nốt đỏ trên da, bé trai nguy kịch sau 12 giờ

Từ những nốt phỏng nước của bệnh thủy đậu, bé trai 6 tuổi ở Lai Châu nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn huyết và phải thở máy chỉ sau 12 giờ.

Không chỉ suy hô hấp, bệnh nhi còn xuất huyết nhiều vị trí như chảy máu trong các nốt phỏng nước, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa kèm rối loạn đông máu nặng.

Hiện bệnh nhi được điều trị tích cực tại khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng rất nặng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Phó trưởng Khoa Nhi, trẻ khởi phát bệnh khoảng 6 ngày trước khi nhập viện với biểu hiện sốt cao liên tục, nổi ban phỏng nước khắp cơ thể. Gia đình đã đưa trẻ điều trị tại cơ sở y tế địa phương trong 2 ngày nhưng tình trạng không cải thiện.

Các nốt phỏng nước xuất hiện ngày càng dày đặc, chảy máu, kèm theo dấu hiệu suy hô hấp tiến triển nhanh khiến trẻ phải hỗ trợ thở oxy.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhi đã trong tình trạng suy hô hấp và phải thở oxy liên tục. Tuy nhiên, diễn biến lâm sàng chuyển nặng rất nhanh.

Chỉ khoảng 2 giờ sau nhập viện, trẻ không còn đáp ứng với thở oxy thông thường, buộc phải chuyển sang thở máy không xâm nhập. Sau đó 12 giờ, tình trạng tiếp tục xấu đi với biểu hiện kích thích nhiều, thở nhanh, SpO₂ giảm sâu, ứ đọng nhiều đờm dãi. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản và chuyển sang thở máy xâm nhập.

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê cho hay không chỉ suy hô hấp, bệnh nhi còn xuất huyết nhiều vị trí như chảy máu trong các nốt phỏng nước, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa kèm rối loạn đông máu nặng.

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Phó trưởng Khoa Nhi, thăm khám cho bệnh nhi.

Các xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm đặc biệt nặng. Chỉ số Procalcitonin tăng trên 100, trong khi mức bình thường dưới 0,05. Kết quả cấy máu xác định tác nhân là phế cầu, cho thấy trẻ đã bị nhiễm khuẩn huyết nặng trên nền bệnh thủy đậu.

Sau 2 ngày điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus kết hợp kháng sinh liều cao, tình trạng xuất huyết bước đầu được kiểm soát, các chỉ số đông máu cải thiện dần, chỉ số viêm có xu hướng giảm. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục và được đánh giá còn rất nặng.

Đến ngày điều trị thứ 4, trẻ tiếp tục sốt cao, các chỉ số viêm tăng trở lại, cho thấy diễn biến bệnh vẫn phức tạp và cần theo dõi sát.

Theo BS Lê, nhiều người vẫn nghĩ thủy đậu chỉ là bệnh ngoài da với vài nốt phỏng nước đơn giản. Tuy nhiên, nếu chăm sóc không đúng cách, đặc biệt với quan niệm cũ như kiêng nước, kiêng gió, bệnh có thể nhanh chóng diễn biến nặng.

Khi các tổn thương da không được vệ sinh đúng cách, vi khuẩn dễ xâm nhập gây bội nhiễm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, rối loạn đông máu và suy hô hấp nặng. Trong trường hợp này, thủy đậu diễn tiến nặng đồng thời với nhiễm khuẩn huyết do phế cầu đã khiến bệnh nhi rơi vào nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ sốt và nổi ban phỏng nước nghi thủy đậu, gia đình cần đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị và hướng dẫn chăm sóc cụ thể. Việc giữ vệ sinh da, chăm sóc đúng cách các nốt phỏng nước, tránh gãi và hạn chế làm vỡ tổn thương có vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa bội nhiễm.

Ngoài ra, thủy đậu là bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Trẻ nên được tiêm vaccine thủy đậu từ 12 tháng tuổi để giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng nguy hiểm.