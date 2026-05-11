Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Từ vài nốt đỏ trên da, bé trai nguy kịch sau 12 giờ

  • Thứ hai, 11/5/2026 13:16 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Từ những nốt phỏng nước của bệnh thủy đậu, bé trai 6 tuổi ở Lai Châu nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn huyết và phải thở máy chỉ sau 12 giờ.

Không chỉ suy hô hấp, bệnh nhi còn xuất huyết nhiều vị trí như chảy máu trong các nốt phỏng nước, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa kèm rối loạn đông máu nặng.

Hiện bệnh nhi được điều trị tích cực tại khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng rất nặng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Phó trưởng Khoa Nhi, trẻ khởi phát bệnh khoảng 6 ngày trước khi nhập viện với biểu hiện sốt cao liên tục, nổi ban phỏng nước khắp cơ thể. Gia đình đã đưa trẻ điều trị tại cơ sở y tế địa phương trong 2 ngày nhưng tình trạng không cải thiện.

Các nốt phỏng nước xuất hiện ngày càng dày đặc, chảy máu, kèm theo dấu hiệu suy hô hấp tiến triển nhanh khiến trẻ phải hỗ trợ thở oxy.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhi đã trong tình trạng suy hô hấp và phải thở oxy liên tục. Tuy nhiên, diễn biến lâm sàng chuyển nặng rất nhanh.

Chỉ khoảng 2 giờ sau nhập viện, trẻ không còn đáp ứng với thở oxy thông thường, buộc phải chuyển sang thở máy không xâm nhập. Sau đó 12 giờ, tình trạng tiếp tục xấu đi với biểu hiện kích thích nhiều, thở nhanh, SpO₂ giảm sâu, ứ đọng nhiều đờm dãi. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản và chuyển sang thở máy xâm nhập.

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê cho hay không chỉ suy hô hấp, bệnh nhi còn xuất huyết nhiều vị trí như chảy máu trong các nốt phỏng nước, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa kèm rối loạn đông máu nặng.

Be trai anh 1

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Phó trưởng Khoa Nhi, thăm khám cho bệnh nhi.

Các xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm đặc biệt nặng. Chỉ số Procalcitonin tăng trên 100, trong khi mức bình thường dưới 0,05. Kết quả cấy máu xác định tác nhân là phế cầu, cho thấy trẻ đã bị nhiễm khuẩn huyết nặng trên nền bệnh thủy đậu.

Sau 2 ngày điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus kết hợp kháng sinh liều cao, tình trạng xuất huyết bước đầu được kiểm soát, các chỉ số đông máu cải thiện dần, chỉ số viêm có xu hướng giảm. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục và được đánh giá còn rất nặng.

Đến ngày điều trị thứ 4, trẻ tiếp tục sốt cao, các chỉ số viêm tăng trở lại, cho thấy diễn biến bệnh vẫn phức tạp và cần theo dõi sát.

Theo BS Lê, nhiều người vẫn nghĩ thủy đậu chỉ là bệnh ngoài da với vài nốt phỏng nước đơn giản. Tuy nhiên, nếu chăm sóc không đúng cách, đặc biệt với quan niệm cũ như kiêng nước, kiêng gió, bệnh có thể nhanh chóng diễn biến nặng.

Khi các tổn thương da không được vệ sinh đúng cách, vi khuẩn dễ xâm nhập gây bội nhiễm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, rối loạn đông máu và suy hô hấp nặng. Trong trường hợp này, thủy đậu diễn tiến nặng đồng thời với nhiễm khuẩn huyết do phế cầu đã khiến bệnh nhi rơi vào nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ sốt và nổi ban phỏng nước nghi thủy đậu, gia đình cần đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị và hướng dẫn chăm sóc cụ thể. Việc giữ vệ sinh da, chăm sóc đúng cách các nốt phỏng nước, tránh gãi và hạn chế làm vỡ tổn thương có vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa bội nhiễm.

Ngoài ra, thủy đậu là bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Trẻ nên được tiêm vaccine thủy đậu từ 12 tháng tuổi để giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Trong nhiều năm hành nghề y và từng giữ chức trưởng khoa dinh dưỡng của một bệnh viện lớn, tác giả Hạ Manh đã điều trị hơn 10.000 ca bệnh liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh. Cuốn sách "Ăn chuẩn ít bệnh" (tập 1) được viết ra từ những kinh nghiệm chuyên môn của vị bác sĩ này, nó sẽ mang đến cho người bệnh những kiến thức hữu ích về dinh dưỡng, để xây dựng chế độ ăn hợp lý.

Tai nạn thương tâm lúc chơi đùa, bé trai bị dao cắm vào hộp sọ

Tai nạn xảy ra trong lúc chơi đùa tại nhà đã khiến bé trai 11 tuổi nhập viện cấp cứu với chấn thương sọ não hiếm gặp, khi một con dao bầu cắm sâu vào vùng đỉnh đầu bên trái.

7 giờ trước

Sốt cao 5 ngày, men gan bé gái tăng gấp 100 lần

Sau 5 ngày sốt cao liên tục, bé gái 10 tuổi rơi vào sốc sốt xuất huyết nặng kèm tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn đông máu.

10 giờ trước

30 tuổi, phát hiện mắc ung thư tụy từ hai dấu hiệu lạ

Nhiều tháng đau bụng âm ỉ kèm sụt cân, điều trị viêm dạ dày không khỏi, người đàn ông đi khám lại và phát hiện mắc ung thư tụy với khối u lớn vùng thân tụy.

20 giờ trước

Phương Anh

Ảnh: BVCC.

Bé trai thủy đậu phỏng nước suy hô hấp

    Đọc tiếp

    Phat hien them mot nguoi nhiem virus Hanta hinh anh

    Phát hiện thêm một người nhiễm virus Hanta

    2 giờ trước 15:02 11/5/2026

    0

    Một hành khách người Pháp trên tàu MV Hondius đã dương tính với virus Hanta và đang chuyển nặng, trong bối cảnh nhiều nước khẩn trương truy vết, cách ly công dân liên quan ổ dịch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý