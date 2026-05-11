Sốt cao 5 ngày, men gan bé gái tăng gấp 100 lần

Sau 5 ngày sốt cao liên tục, bé gái 10 tuổi rơi vào sốc sốt xuất huyết nặng kèm tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn đông máu.

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết những tuần gần đây, đơn vị này liên tiếp tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue kèm suy đa cơ quan. Đáng chú ý, mới đây, các bác sĩ đã cứu sống bé gái 10 tuổi bị sốc sốt xuất huyết nặng, tổn thương gan nghiêm trọng.

Bệnh nhi là bé V.M.T. (10 tuổi, ngụ Đồng Tháp), nhập viện ngày 2/5. Theo bệnh sử, trẻ sốt cao liên tục suốt 5 ngày, kèm nôn ói và đau bụng nên được đưa vào một bệnh viện tại Tiền Giang. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 5 trên nền dư cân béo phì.

Các xét nghiệm cho thấy tình trạng cô đặc máu rất nặng với chỉ số hematocrit (Hct) lên tới 53%. Dù đã được truyền dịch chống sốc tích cực, men gan của bệnh nhi vẫn tăng vọt lên gần 3.000 UI/L, cao gấp khoảng 100 lần bình thường. Trẻ nhanh chóng được xác định mắc sốc sốt xuất huyết Dengue nặng kèm tổn thương gan nghiêm trọng và chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh nhi đang được hồi sức tích cực.

Khi nhập viện, bé trong tình trạng bứt rứt, suy hô hấp, huyết động không ổn định, men gan tiếp tục tăng trên 3.000 UI/L. Các bác sĩ lập tức hỗ trợ hô hấp, chống sốc bằng dung dịch albumin rồi chuyển thẳng vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Tại đây, bệnh nhi được thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP), tiếp tục chống sốc bằng albumin nhằm hạn chế tổn thương gan, đồng thời truyền máu và các chế phẩm máu để kiểm soát rối loạn đông máu.

Dù huyết động học dần cải thiện, trẻ vẫn sốt cao liên tục, chức năng gan tiếp tục xấu đi. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhi xuất hiện hội chứng thực bào máu - tình trạng tăng phản ứng viêm rất nặng hiếm gặp trong sốt xuất huyết Dengue.

Đáng chú ý, chỉ số ferritin của bệnh nhi tăng gần 50.000 µg/L, trong khi chỉ cần ferritin trên 500 µg/L đã có thể là một tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng tăng phản ứng viêm nặng hoặc hội chứng thực bào máu.

Ngay sau đó, các bác sĩ hồi sức và huyết học đã hội chẩn khẩn, quyết định sử dụng Dexamethasone để chống viêm và điều trị tình trạng tăng phản ứng viêm nặng liên quan sốt xuất huyết Dengue.

Sau 24 giờ điều trị, trẻ giảm sốt, tổn thương gan tạm thời ổn định. Sau một tuần hồi sức tích cực, bệnh nhi hồi phục rõ rệt, chức năng hô hấp, huyết động, gan, thận và đông máu trở về bình thường. Hiện trẻ tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, hội chứng tăng phản ứng viêm nặng hay hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue tuy hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến rất nguy hiểm, gây suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và tử vong, đặc biệt khi đi kèm sốc nặng.

Các bác sĩ lưu ý ở những trẻ mắc sốt xuất huyết Dengue nặng nhưng vẫn sốt cao kéo dài, kèm tổn thương gan, thận hoặc bất thường huyết học, cần nghĩ đến nguy cơ tăng phản ứng viêm nặng để điều trị kịp thời.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo sốt xuất huyết Dengue đang bước vào mùa cao điểm. Đây là bệnh truyền nhiễm thường gặp vào mùa mưa, có thể gây trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp, suy gan thận và không qua khỏi nếu không được phát hiện sớm.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ sốt từ 2-3 ngày trở lên, nhất là khi kèm các dấu hiệu như chảy máu mũi, chảy máu chân răng, nổi chấm xuất huyết, đau bụng hoặc nôn ói nhiều. Khi đó, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.