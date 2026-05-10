30 tuổi, phát hiện mắc ung thư tụy từ hai dấu hiệu lạ

Nhiều tháng đau bụng âm ỉ kèm sụt cân, điều trị viêm dạ dày không khỏi, người đàn ông đi khám lại và phát hiện mắc ung thư tụy với khối u lớn vùng thân tụy.

Sau nhiều tháng đau bụng âm ỉ, người đàn ông phát hiện ung thư tụy nhờ kỹ thuật nội soi siêu âm và sinh thiết chuyên sâu. Ảnh: Freepik.

Theo thông tin từ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, nam bệnh nhân 30 tuổi đến khám tại khoa Nội Tiêu hóa trong tình trạng đau bụng kéo dài khoảng 3 tháng kèm sụt cân. Trước đó, người này đã điều trị ở nhiều nơi với chẩn đoán viêm dạ dày nhưng các triệu chứng không cải thiện.

Khi được chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn ở vùng thân tụy.

Để xác định bản chất khối u, các bác sĩ đã thực hiện nội soi siêu âm kết hợp sinh thiết kim nhỏ xuyên thành dạ dày (EUS-FNB) cho bệnh nhân trên. Kết quả sinh thiết sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư tụy.

Theo các bác sĩ, ung thư tụy là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa nguy hiểm, có tốc độ tiến triển nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Bệnh thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" bởi triệu chứng giai đoạn đầu rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Tuyến tụy là cơ quan nằm sâu trong ổ bụng, có vai trò sản xuất enzyme tiêu hóa và hormone như insulin. Cơ quan này gồm đầu tụy, thân tụy và đuôi tụy.

Ung thư tụy xuất hiện khi các tế bào trong tuyến tụy phát triển bất thường, mất kiểm soát. Khoảng 95% trường hợp bắt nguồn từ phần tụy ngoại tiết - nơi sản xuất enzyme tiêu hóa. Loại phổ biến nhất là ung thư biểu mô tuyến tụy, chiếm khoảng 85% ca bệnh.

Ngoài ra còn có nhóm u thần kinh nội tiết tụy, xuất phát từ các tế bào sản xuất hormone. Nhóm này hiếm gặp hơn và thường tiến triển chậm hơn so với ung thư biểu mô tuyến.

Các bác sĩ cảnh báo bệnh hiện không còn chỉ xuất hiện ở người cao tuổi như trước đây. Dù phần lớn ca bệnh gặp ở người trên 70 tuổi, ung thư tụy vẫn có thể xảy ra ở người trẻ hơn, đặc biệt khi có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, béo phì, tiểu đường hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh.

Ung thư tụy thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng, bệnh nhiều trường hợp đã ở giai đoạn muộn.

Các bác sĩ thực hiện nội soi siêu âm kết hợp sinh thiết kim nhỏ xuyên thành dạ dày (EUS-FNB) để xác định ung thư cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Một số dấu hiệu người dân cần lưu ý gồm:

Đau bụng âm ỉ kéo dài, đau lan ra sau lưng

Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân

Chán ăn, mệt mỏi kéo dài

Buồn nôn, nôn

Vàng da, vàng mắt

Nước tiểu sẫm màu, phân bất thường

Ngứa lòng bàn tay, bàn chân

Cơ thể suy nhược, thiếu máu không rõ nguyên nhân

Theo thống kê, khoảng 25% trường hợp ung thư tụy liên quan đến hút thuốc lá, trong khi 5-10% liên quan yếu tố di truyền.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên đi khám sớm nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân, sụt cân bất thường, chán ăn, mệt mỏi hoặc thiếu máu chưa rõ nguyên nhân. Phát hiện sớm là yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng điều trị, cơ hội phẫu thuật và tiên lượng sống của bệnh nhân ung thư tụy.