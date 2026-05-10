Thực phẩm vừa hại sức khỏe, vừa 'vắt kiệt' sinh lý

Bên cạnh điều trị, chế độ dinh dưỡng đúng cách giúp cải thiện yếu sinh lý hiệu quả. Ngược lại, ăn sai có thể khiến tình trạng thêm trầm trọng.

Yếu sinh lý là vấn đề không ít nam giới gặp phải, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý và sức khỏe tổng thể.

Theo bác sĩ Vũ Thị Thanh Thủy, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết để cải thiện tình trạng này hiệu quả, người bệnh cần phối hợp nhiều biện pháp, trong đó chế độ dinh dưỡng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Ăn đúng cách giúp cải thiện sinh lý

Thay vì ăn uống theo kiểu "no bụng", nam giới nên lựa chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe sinh lý. Một chế độ ăn hợp lý không chỉ hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý mà còn giúp tăng cường thể lực, phòng ngừa các bệnh như béo phì, tim mạch hay tăng huyết áp.

Theo bác sĩ Thanh, người yếu sinh lý cần lưu ý một số nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản:

Tăng cường thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và canxi

Bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tốt cho sinh lý nam

Đảm bảo đủ đạm, khoảng 1g/kg cân nặng mỗi ngày

Uống 2-3 lít nước mỗi ngày

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, chế độ dinh dưỡng chỉ có tác dụng hỗ trợ trong những trường hợp yếu sinh lý liên quan dinh dưỡng. Với các nguyên nhân khác như bệnh lý, căng thẳng tâm lý, lối sống thiếu điều độ hoặc tác dụng phụ của thuốc, người bệnh cần có hướng điều trị phù hợp hơn.

Không chỉ thuốc, chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong cải thiện yếu sinh lý. Ảnh: Freepik.

Vì vậy, nam giới nên theo dõi tình trạng sức khỏe sinh lý của mình. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường kéo dài, quý ông cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Những thực phẩm nên tránh

Hiệu quả điều trị yếu sinh lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm phát hiện bệnh, thể trạng và cơ địa mỗi người. Việc phát hiện sớm sẽ giúp tăng khả năng hồi phục. Trong quá trình điều trị, người bệnh cần đặc biệt tránh các nhóm thực phẩm có thể làm tình trạng trở nên trầm trọng hơn.

Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ

Các món ăn chứa nhiều chất béo không lành mạnh có thể gây thừa cân, béo phì và xơ vữa động mạch, làm cản trở lưu thông máu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương dương. Ngoài ra, chúng còn làm giảm nồng độ testosterone trong máu.

Từ đồ chiên rán đến rượu bia, nhiều thực phẩm phổ biến có thể làm suy giảm sinh lý nam nếu lạm dụng mà không hay biết. Ảnh: Freepik.

Thực phẩm quá mặn hoặc quá ngọt

Ăn quá nhiều đường có thể gây rối loạn chức năng cơ quan trong cơ thể, ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý. Trong khi đó, tiêu thụ muối vượt mức (trên 5 g/ngày) dễ gây rối loạn thần kinh giao cảm, làm giảm tuần hoàn máu và ảnh hưởng đến khả năng cương dương. Nam giới nên hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp và các món muối chua.

Rượu bia, thuốc lá và chất kích thích

Dù có thể tạo cảm giác hưng phấn ban đầu, các chất kích thích lại làm giảm khả năng cương, giảm lưu lượng máu đến dương vật và ảnh hưởng đến khoái cảm. Lạm dụng rượu bia lâu dài còn gây rối loạn nội tiết, suy giảm chất lượng tinh trùng, thậm chí tăng nguy cơ vô sinh.

Thuốc lá cũng là tác nhân gây rối loạn cương dương do cản trở quá trình sản xuất nitric oxide - chất cần thiết để duy trì lưu thông máu đến cơ quan sinh dục.

Thực phẩm chứa carbohydrate tinh chế

Các loại bánh kẹo, bánh ngọt chứa nhiều carbohydrate tinh chế có thể gây tăng cân, béo phì và làm rối loạn hormone testosterone. Điều này dẫn đến giảm ham muốn, rối loạn cương dương và suy giảm chất lượng tinh trùng.

Nội tạng động vật

Dù là món khoái khẩu của nhiều người, nội tạng động vật chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Ăn nhiều có thể gây mỡ máu cao, xơ vữa động mạch, làm giảm lưu thông máu và tăng nguy cơ rối loạn cương dương.

Ngoài ra, nam giới cũng nên hạn chế đồ ăn cay nóng và một số loại rau như rau răm, bạc hà vì có thể làm giảm ham muốn và ảnh hưởng đến khả năng sinh lý.