Thử tư thế mới, người đàn ông gặp biến chứng đau đớn

Sau một đêm “đổi gió”, người đàn ông 37 tuổi nhập viện với tổn thương vùng kín. Bác sĩ cho biết đây không phải trường hợp hiếm trong dịp nghỉ dài ngày.

Người đàn ông 37 tuổi phải đến phòng khám trong tình trạng dương vật sưng tím sau một đêm gần gũi với vợ. Kết quả thăm khám và siêu âm Doppler cho thấy bệnh nhân bị tụ máu quanh tĩnh mạch lưng dương vật, phù hợp với chẩn đoán vỡ tĩnh mạch lưng dương vật. May mắn, bệnh nhân chưa rơi vào tình trạng nặng hơn như vỡ bao trắng thể hang.

Những "sự cố" không hiếm trong ngày nghỉ

Theo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trà Anh Duy, bệnh nhân được chỉ định điều trị bảo tồn, bao gồm nghỉ ngơi, dùng thuốc giảm đau và kiêng quan hệ trong vài tuần. Sau khoảng một tháng, tổn thương hồi phục tốt, không để lại biến chứng đáng kể.

Đây là dạng tai nạn không hiếm, đặc biệt trong các kỳ nghỉ lễ. Khi có nhiều thời gian bên nhau hơn, tâm lý thoải mái hơn, đời sống tình dục của các cặp đôi thường trở nên sôi động hơn ngày thường. Tuy nhiên, chính sự hưng phấn và thay đổi thói quen đột ngột lại làm tăng nguy cơ gặp sự cố.

Theo kinh nghiệm lâm sàng, các sự cố từ những nguyên nhân rất đời thường. Nhiều người quan hệ khi cơ thể đã quá mệt, thiếu ngủ, sử dụng nhiều rượu bia, hoặc cố gắng "đổi gió" bằng những tư thế khó.

Hưng phấn quá mức trong kỳ nghỉ có thể dẫn đến tai nạn không ngờ. Ảnh: Freepik.

Hậu quả thường gặp là đau rát, trầy xước, sưng nề vùng kín, bao cao su rách hoặc tuột. Một số trường hợp gặp tình trạng xuất tinh sớm do hưng phấn quá mức, hoặc ngược lại là rối loạn cương tạm thời do cơ thể kiệt sức.

Ở mức độ nặng hơn, bệnh nhân có thể gặp tụ máu, chấn thương dương vật, thậm chí xuất hiện các triệu chứng toàn thân như đau ngực, hồi hộp, choáng váng sau quan hệ.

"Điều đáng nói là nhiều người vẫn xem "chuyện ấy" hoàn toàn là hoạt động cảm xúc, mà quên rằng đây cũng là một dạng gắng sức về thể chất. Khi cơ thể rơi vào trạng thái thiếu ngủ, ăn uống thất thường, sử dụng chất kích thích, lại thêm tâm lý hưng phấn quá mức, nguy cơ tai nạn sẽ tăng lên rõ rệt", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Đặc biệt trong các kỳ nghỉ dài ngày, nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, thời gian thức khuya nhiều hơn, việc tiêu thụ rượu bia tăng cao… tất cả đều là những yếu tố góp phần làm tăng rủi ro.

Ngoài các chấn thương vùng kín, bác sĩ Duy cho biết điều khiến giới chuyên môn lo ngại nhất trong dịp lễ là những biến cố tim mạch xảy ra sau quan hệ.

Những người có bệnh nền như tăng huyết áp chưa kiểm soát, rối loạn nhịp tim, hoặc có tiền sử đau thắt ngực… nếu quan hệ trong tình trạng quá mệt, say rượu hoặc vừa sử dụng chất kích thích, nguy cơ xảy ra biến cố cấp tính sẽ cao hơn.

Một nghiên cứu của Dahabreh và Paulus công bố trên tạp chí JAMA năm 2011 cho thấy hoạt động tình dục có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch trong một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt ở những người ít vận động hoặc có sẵn bệnh lý tim mạch.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh điều này không có nghĩa bản thân hoạt động tình dục là nguy hiểm. Vấn đề nằm ở chỗ cơ thể đã có sẵn yếu tố rủi ro, lại phải chịu thêm tác động của rượu bia, mất ngủ và gắng sức đột ngột.

Với người khỏe mạnh, sinh hoạt tình dục nhìn chung vẫn an toàn. Nhưng với những người đang có dấu hiệu bất thường như đau ngực khi gắng sức, tim đập nhanh, huyết áp cao chưa kiểm soát, hoặc đang kiệt sức sau nhiều ngày vui chơi, cần biết tự lượng sức.

Chuyên gia khuyến cáo lưu ý biện pháp phòng ngừa an toàn trong tình dục. Ảnh: Freepik.

Tận hưởng kỳ nghỉ thế nào cho an toàn?

Theo khuyến cáo của bác sĩ Duy, không có một "công thức chuẩn" về tần suất quan hệ áp dụng cho tất cả chúng ta. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể.

Nếu sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và không sử dụng rượu bia quá mức, việc quan hệ 1-2 lần trong ngày có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đau nhức, choáng váng, tim đập nhanh, hoặc đau rát vùng kín sau lần trước, nên tạm dừng để cơ thể hồi phục.

Bác sĩ cũng khuyến cáo tránh quan hệ khi đã quá say, quá no, quá khuya hoặc ngay sau một ngày vận động thể lực cường độ cao. Việc bắt chước các tư thế khó từ phim ảnh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không phù hợp với thể trạng.

Ngoài ra, việc sử dụng bao cao su vẫn cần được duy trì, đặc biệt trong những chuyến du lịch hoặc khi có nguy cơ quan hệ ngoài mối quan hệ ổn định.

Vị chuyên gia cũng lưu ý sau quan hệ, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau nhói, sưng tím nhanh, dương vật cong lệch bất thường hoặc tiểu ra máu, người bệnh cần đi khám sớm. Việc tự xử lý tại nhà bằng cách chườm nóng, chườm lạnh không đúng cách, hoặc cố chịu đựng vì ngại ngùng có thể khiến tình trạng nặng hơn.