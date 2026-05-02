Thay đổi lớn của các bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM

Hơn 5.000 lượt khám/ngày, Bệnh viện Mắt TP.HCM được bổ sung cơ sở mới để “giải cứu” quá tải và hướng tới hệ thống nhãn khoa hiện đại, đa trung tâm.

Người bệnh chờ khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố tiếp tục bàn giao các cơ sở dôi dư sau sắp xếp cho Bệnh viện Mắt TP.HCM, bao gồm hai địa điểm tại 56 Bà Huyện Thanh Quan và 299 Điện Biên Phủ.

Theo cơ quan này, trong nhiều năm, Bệnh viện Mắt TP.HCM luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, với trung bình khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, có thời điểm lên tới 6.000 lượt. Mỗi ngày, bệnh viện cũng thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật.

Tuy nhiên, cơ sở hiện hữu bị hạn chế về không gian, khiến việc tổ chức lại quy trình khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, tinh gọn và lấy người bệnh làm trung tâm gặp nhiều khó khăn.

Việc tiếp nhận hai cơ sở mới được xem là giải pháp "giải tỏa áp lực trước mắt - tạo dư địa phát triển lâu dài".

Trong đó, cơ sở tại 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ sớm được tổ chức thành Trung tâm khám và điều trị ban ngày, với công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Trung tâm này sẽ tập trung vào khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày, qua đó trực tiếp giảm tải cho cơ sở chính và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Người bệnh ngồi chờ thực hiện thủ tục phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ảnh: Medinet.

Song song đó, cơ sở tại 299 Điện Biên Phủ trước mắt sẽ được bố trí làm khối hành chính - đào tạo, nhằm tạo thêm không gian cho hoạt động chuyên môn. Về trung hạn, địa điểm này sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, có khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch y tế.

Đáng chú ý, trong định hướng phát triển theo mô hình "đa cực", Bệnh viện Mắt TP.HCM dự kiến triển khai cơ sở 2 tại khu vực Bình Dương (cũ) - nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu chăm sóc mắt ngày càng gia tăng.

Cơ sở này sẽ đóng vai trò là trung tâm khám và điều trị ban ngày chất lượng cao, tập trung vào tầm soát, phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý nhãn khoa có nguy cơ gây mù lòa, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em. Việc mở rộng ra khu vực này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại nơi sinh sống, mà còn góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô TP.HCM.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng lên kế hoạch triển khai hàng loạt đề án lớn nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, hạn chế việc phải di chuyển vào khu vực trung tâm. Các dự án dự kiến được thực hiện bằng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện và vốn vay từ chương trình hỗ trợ lãi suất của thành phố.

Người bệnh chờ đăng ký khám mắt ở sân bệnh viện tại Khu khám và điều trị trong ngày. Ảnh: Medinet.

Cụ thể, tại cụm y tế Tân Kiên (phía Tây - Nam), bệnh viện dự kiến xây dựng một cơ sở hoàn chỉnh quy mô 300 giường trên khu đất rộng khoảng 25.000 m² tại 621 Phạm Viết Chánh, phường Bình Tiên. Đây sẽ là bệnh viện nhãn khoa toàn diện, hiện đại, với các trung tâm chuyên sâu như Mắt nhi, Bướu mắt, Ghép giác mạc, Chấn thương mắt, Glaucoma, Dịch kính - võng mạc, Thần kinh nhãn khoa, Khúc xạ và thăm dò chức năng nhãn khoa.

Đồng thời, nơi đây cũng sẽ hình thành trung tâm đào tạo chuyên sâu cho bác sĩ trong và ngoài nước, cùng trung tâm nghiên cứu thị giác và lâm sàng nhãn khoa.

Ở phía Đông, tại cụm y tế Thủ Đức, bệnh viện dự kiến xây dựng Trung tâm khám và điều trị ban ngày chất lượng cao trên khu đất 8.300 m² tại phường Cát Lái, quy mô 100 giường, với đầy đủ chuyên khoa. Đặc biệt, sẽ có thêm một trung tâm chuyên sâu về khúc xạ kỹ thuật cao, phục vụ cả điều trị nội khoa và ngoại khoa.

Nhìn tổng thể, việc tận dụng hiệu quả các cơ sở dôi dư kết hợp với mở rộng hệ thống ra các khu vực vệ tinh như Bình Dương, Tân Kiên và Thủ Đức cho thấy cách tiếp cận quản trị mới của Bệnh viện Mắt TP.HCM. Không chỉ dừng lại ở việc "giải quyết quá tải", chiến lược này hướng đến tái cấu trúc toàn diện hệ thống cung ứng dịch vụ nhãn khoa theo hướng phân bổ hợp lý, chuyên sâu và bền vững.

Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế Khu vực Hòa Hưng (trước đây là Bệnh viện Quận 10 cũ) nhằm phát triển mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ, đồng thời tăng cường năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu của bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM.

Trước đó, ngành y tế thành phố cũng đã triển khai việc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc (Quận 3 cũ). Việc sắp xếp lại này nằm trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống y tế sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành trạm y tế, hướng đến sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có và phục vụ trực tiếp nhu cầu người dân.