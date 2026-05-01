46 người vào viện sau ăn bánh mì, Bộ Y tế gửi văn bản khẩn

Hàng chục người ở Quảng Trị phải nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì. Bộ Y tế yêu cầu điều tra, lấy mẫu xét nghiệm và công khai kết quả.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã Tân Lập.

Theo báo cáo, từ ngày 29/4 đến 1/5, địa phương ghi nhận 46 người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân xuất hiện nhiều triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Hiện các trường hợp này được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Quảng Trị khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tình hình và xác định nguyên nhân vụ việc.

Cục yêu cầu các cơ sở y tế đang tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tập trung tối đa nhân lực, thuốc men và trang thiết bị để xử lý kịp thời các ca nghi ngộ độc thực phẩm. Mục tiêu là đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế biến chứng và nguy cơ diễn tiến nặng.

Song song với công tác điều trị, Sở Y tế được yêu cầu tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan đến các bệnh nhân.

Cơ quan chức năng cần làm rõ toàn bộ chuỗi cung ứng nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định chính xác tác nhân gây bệnh.

Nếu phát hiện vi phạm quy định an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo người dân.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc trong bối cảnh nguy cơ vẫn tiềm ẩn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là thức ăn đường phố.

Các nội dung này nằm trong Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm với chủ đề: "Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Theo đó, trách nhiệm của người quản lý, cơ sở sản xuất - kinh doanh và người tiêu dùng cần được nâng cao, thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, bảo quản và chế biến thực phẩm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm đến cộng đồng, tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đường phố.

Sở Y tế Quảng Trị được yêu cầu thực hiện đầy đủ các chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cùng các công văn hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành trong năm 2026 liên quan đến tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và thức ăn đường phố.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật tình hình và báo cáo nhanh theo quy định. Đồng thời, địa phương chủ động truyền thông thông tin chính thức, sớm công bố kết quả điều tra nguyên nhân ngộ độc để người dân nắm bắt và phòng ngừa.